Matemaatikkojen mielestä Filippiinien lottoarvonnan tulos on erittäin epätodennäköinen, kongressin jäsenten mielestä epäilyttävä.

Filippiineillä tapahtui viime lauantaina jonkinlainen matemaattinen ihme – tai joidenkin epäilyjen mukaan huijaus –, kun 433 ihmistä sai lotossa täysosuman, Britannian yleisradioyhtiö BBC ja filippiiniläisviestimet kertovat.

Poikkeuksellisen suuren voittajajoukon lisäksi kummastusta on herättänyt se, että kaikki voittavan rivin numerot olivat yhdeksällä jaollisia.

BBC:n mukaan Filippiinien senaatin jäsen Koko Pimentel on vaatinut asian tutkimista tuloksen epäilyttävyyden takia. The Philippine Star -lehti kertoi, että myös kaksi­kamarisen kongressin edustajainhuone aikoo tutkia asian.

”Meidän on suojeltava miljoonien lottoa päivittäin pelaavien filippiiniläisten toiveita ja unelmia”, totesi kongressiedustaja Marcelino Libanan lehden mukaan.

Lauantaina jaossa oli 236 miljoonaa pesoa eli noin neljän miljoonan euron arvoinen potti. Kyseisessä lottopelissä valitaan kuusi numeroa väliltä 1 ja 55. Voittava rivi oli 9, 45, 36, 27, 18 ja 54, eli kaikki yhdeksällä jaollisia numeroita.

Lottopeliä hallinnoivan toimiston johtaja Melquiades Robles on vakuuttanut, että Filippiineillä lotossa ei voi huijata ja tulokset selittyvät joidenkin pelaajien tottumuksilla valita lotossa tietynlaisia sekvenssejä seuraavia numerosarjoja.

”Monet ihmiset ovat pysyneet [pitkään] valitsemissaan numeroissa. Ei ole hyväksi olla lojaali vain vaimoilleen ja aviomiehilleen, vaan myös numeroilleen”, Robles oli todennut tiedotus­tilaisuudessaan sunnuntaina.

Filippiinien yliopiston matematiikan professori Guido David totesi Twitter-viestissään ja CNN-kanavalle, että lottoarvonnan tulos oli ”erittäin epätavallinen”. Hänen mukaansa todennäköisyys, että 433 ihmistä voittaa 6/55-mallisessa lotossa samalla kertaa on 1 jaettuna 1:llä, jonka perässä on 1 244 nollaa.

”Esimerkiksi tuhannessa on kolme nollaa ja miljoonassa kuusi nollaa. Miljardissa on yhdeksän nollaa ja biljoonassa kaksitoista nollaa, mutta me puhumme [yli] tuhannesta nollasta. Se on hyvin suuri numero. Universumin kaikkien molekyylien määrää kuvaavassa numerossa on 80 nollaa”, David sanoi.

Jos ihminen haluaa kerran elämässään voittaa filippiiniläistyylisessä 6/55-lotossa, hänen on pelattava peliä keskimäärin 29 miljoonaa kertaa, David totesi.

“Kuitenkin se, että voittava numerosarja on yhdeksällä jaollinen voi tarkoittaa, että useampi henkilö olisi pelannut sitä riviä”, hän totesi Twitterissä.

BBC-kanavalla University of California -yliopiston matematiikan professori Terence Tao piti hyvin epätavallisena, että lotossa syntyisi sellainen yhdeksällä jaollisten numeroiden rivi kuin Filippiineillä nähtiin.

”Mutta maailmassa järjestetään joka päivä satoja lottoarvontoja, ja tilastollisesti ottaen ei ole yllätys, jos aina jonkun vuosikymmenen välein jokin näistä lottopeleistä tuottaisi tällaisen epätavallisen kaavan”, Tao sanoi.

Mikäli lauantain lottoarvonta sujui ilman minkäänlaista vilppiä, mistä ei ainakaan vielä ole julkisuuteen tuotua näyttöä, kukin oikein veikannut saa noin 9 300 euron voiton.

Filippiineillä myytiin tämän vuoden alkupuoliskolla noin 443 miljoonan euron edestä lottokuponkeja, edustajainhuoneessa käynnistetyn tutkinnan yhteydessä todettiin. Filippiinien lottoarvonnat järjestää valtion omistuksessa oleva Philippine Charity Sweepstakes Office.

Kaakkois-Aasiassa sijaitsevalla Filippiineillä asuu noin 110 miljoonaa ihmistä. Heistä noin 18 prosenttia elää virallisen köyhyysrajan alapuolella, maan tilastokeskus kertoo.