Ukrainalaiset ovat edenneet salamasodassa nopeasti Hersonin maakunnassa. Kovimmat taistelut ovat silti vasta edessä.

Ukrainan salamasota ja ukrainalaisjoukkojen nopea eteneminen Hersonin maakunnassa on herättänyt uskoa ja toivoa venäläismiehittäjien lyömisestä laajemminkin.

Ukrainalaisten sotamenestyksen taustalla on monta tekijää. Maataan miehittäjiltä puolustavilla ukrainalaisilla on korkea taistelutahto, ja sotimiseen he ovat saaneet tukea länsimaiden aseistuksesta. Asiantuntijoiden mukaan Ukraina on myös tehnyt strategiset liikkeensä fiksusti ja täsmällisesti ja Ukrainan tiedustelutoiminta on ollut tehokasta ja sitä on osattu käyttää hyvin.

Samalla miehitysjoukkojen heikkoudet ovat auttaneet ukrainalaisia.

Venäjän sodanjohto on saanut tuntuvaa arvostelua osakseen, eikä heikosti varustetuilla ja huolletuilla venäläisjoukoilla taistelumoraali ole korkealla. Venäläisten epäilykset koko ”sotilaallista erikoisoperaatiota” eli suomeksi laitonta hyökkäyssotaa vastaan ovat heränneet.

Erityisenä herätteenä venäläisille on toiminut presidentti Vladimir Putinin määräämä liikekannallepano. Liikekannallepanon vastustuksesta kertoo jotain jo yksin se, että sadattuhannet kutsuntaikäiset venäläismiehet ovat paenneet Venäjältä ulkomaille karkuun sotaan lähettämistä.

Hersonin maakunnassa ukrainalaisjoukot ovat kyenneet ajamaan nopeassa tahdissa Venäjän parhaimpina pidettyjä divisioonia kymmeniä kilometrejä lähinnä pohjoisesta käsin kohti etelää Dneprjoen länsipuolella. Venäläiset ovat perääntyneet kohti maakunnan eli oblastin pääkaupunkia Hersonia.

Vaikka Ukraina on viime aikoina edennyt nopeasti Hersonin lisäksi muun muassa Harkovan alueella, kannattaa muistaa, että edelleen lähes koko Luhanskin maakunta on venäläisten hallussa. Sodan päättyminen on vielä kaukana.

Venäläisjoukot ovat jättäneet asemansa sitä mukaan kun ukrainalaisjoukot ovat edistyneet Hersonissa.

Uskaltaisiko tässä kuitenkin jo odottaa koko Hersonin maakunnan vapautumista venäläismiehittäjistä?

Puolustusvoimien entisen tiedustelupäällikön, kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan vastaus on, että odottavan ei kannata henkeään pidätellä.

Koko Hersonin takaisinvaltaus on Toverin mukaan vaativa tehtävä monestakin syystä: Venäläisillä on Dneprjoen itäpuolella odottamassa merkittävä määrä joukkoja, joiden huolto on turvattu 2014 miehitetyn Krimin niemimaan kautta.

Lisäksi maantieteellinen rajoite on Dneprjoki, jonka ylittäminen olisi Toverin mukaan hyvin riskialtista. Varsinkin, kun venäläisillä on ollut aikaa linnoittaa vahvasti joen itäreuna kuukausien aikana. Oman haasteensa tuo myös Hersonin kaupunki, joka on niin ikään vahvasti linnoitettu ja jonka valtausyrityksessä kaupunkisodassa saatettaisiin menettää merkittävä määrä omia sotilaita. Ukraina ei myöskään halua, että kaupunki tuhoutuisi kokonaan taisteluissa.

Apulaissotilasprofessori Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoulusta kuitenkin muistuttaa, että Ukraina on valmistellut nyt nähtyjä nopeita etenemisiä jo pitkään, kesästä lähtien.

”Tämä on vaikuttanut toimivalta reseptiltä ukrainalaisille. Mutta täytyy muistaa, että alueella on merkittäviä venäläisjoukkoja”, Paronen sanoo.

Jotta koko Hersonin alue kyettäisiin valtaamaan takaisin, siihen tarvittaisiin Toverin mukaan merkittävä määrä lisää raskasta aseistusta ja hyvin koulutettuja joukkoja ukrainalaisille. Ukrainankin sotakoneisto on kulunut taisteluissa, ja vallattava loppualue Hersonissa on laaja: leveyttä ja syvyyttä alueella on noin 150 kilometriä.

Toveri esittää kuitenkin pienen varauman epäilyksilleen ukrainalaisjoukkojen tulevasta etenemisestä:

”Olen oppinut, ettei ukrainalaisten kohdalla pidä koskaan sanoa, että joku olisi mahdotonta. He ovat varsin taitavia ja osaavat käyttää tilanteita hyväkseen. Jos ukrainalaiset havaitsevat, että jossain on aukko, siitä sitten mennään. En kuitenkaan pidä tätä todennäköisenä”, Toveri sanoo.

Jos Ukraina kuitenkin – kenties vastoin odotuksia – onnistuisi valtaamaan koko maakunnan, olisi se Toverin mukaan merkittävä voitto. Venäjän johdosta on ollut tulkittavissa, että pohjoisempana Luhanskin menettäminen ei olisi niin raskas tappio kuin etelässä Hersonissa, minne Venäjä on keskittänyt enemmän voimiaan.

Herson on venäläisille tärkeä puskurivyöhyke Krimin suojaksi. Sieltä toimii Krimin vesihuolto samoin kuin muukin niemimaan ylläpito. Venäjä on rakentanut Venäjältä Krimille Kertšinsalmeen sillan, mutta yksin sen huollon varaan jääminen olisi Moskovalle hyvin riskialtista. Jos ukrainalaiset pääsisivät Krimin niemimaan tuntumaan, voisivat he tulittaa vapaammin ja lähempää venäläiskohteita Krimillä.

Parosen mukaan Hersonin valtaus olisi merkittävä saavutus siksikin, että Herson toisi suojaa lännemmässä Ukrainan etelärannikolla. Tähän asti venäläiset eivät ole päässeet esimerkiksi Odessaan, koska ukrainalaisten puolustus on pitänyt Mykolajivissa.

”Mykolajiv ja siitä eteenpäin esimerkiksi Odessa ovat olleet Hersonin vuoksi jatkuvasti uhattuina ja piikkinä Ukrainan lihassa”, Paronen muistuttaa.

Mitä sitten voidaan odottaa lähitulevaisuudessa ukrainalaisjoukkojen etenemisestä Hersonissa?

Yksi merkittävä välietappi voisi olla Dneprin ylittävän Nova Kahovkan sillan valtaaminen. Sen jälkeen venäläisillä ei olisi enää kunnollista ja kiinteää huoltoyhteyttä joen länsipuolelle, ja venäläisjoukot jäisivät mottiin Dneprin länsirannalle. Aiemmin Ukraina on onnistunut tuhoamaan ainakin osittain Hersonin kaupungin koillispuolella olevan toisen merkittävä sillan, Antonivkan. Nyt ukrainalaisjoukot ovat edenneet noin 50 kilometrin etäisyydelle Nova Kahovkan sillasta.

Koska Nova Kahovkan silta on strategisesti hyvin merkittävä molemmille osapuolille, saatetaan sen mahdollinen valtaustaistelu olla hyvin verinen. Sekin on tosin mahdollista, että Ukraina jättää sillan tarkoituksellisesti ehjäksi ja toistaiseksi venäläisille, jotta venäläisjoukot voisivat paeta sitä kautta. Muutoin ukrainalaisjoukkojen odotetaan valtaavan lisää alueita Hersonin länsiosissa.

Venäläiset ovat rakentaneet Dneprin yli esimerkiksi lossiyhteyksiä, mutta niiden avulla Venäjä tuskin ehtisi ainakaan nopeasti vetämään kalustoaan turvaan joen länsirannalta. Tilapäisen ponttonisillan rakentaminen olisi myös ainakin teoriassa mahdollista, mutta silta olisi helppo kohde ukrainalaisille ja vaativa operaatio, sillä Dnepr on kapeimmillaankin hyvin leveä. Ukrainalaisille odotettavissa olisi siten merkittävä sotatarvikesaalis ja Venäjälle vastaavansuuruinen tappio.

Kaiken kaikkiaan venäläisjoukot ovat mittavasta asevoimastaan huolimatta ahtaalla Hersonissa. Venäläisten huolto on takkuillut, aseväkeä ei ole saatu vaihdettua eikä täydennysjoukoista ole ollut juuri nimeksikään apua. Samalla kun ukrainalaisjoukot valtaavat alueita, Putin vaatii venäläisjoukkoja pysymään Hersonissa viimeiseen mieheen.

Millainen Venäjän vastareaktio Ukrainan menestykseen voisi siis olla?

”Venäjän pelimerkit ovat vähissä. Liikekannallepano ja sen tuottama taisteluvoima on useita kuukausia myöhässä. Venäjä voi yrittää vaikuttaa läntiseen aseapuun esimerkiksi uusilla vihjauksilla ydinaseista. Ainakaan toistaiseksi ei olla kuitenkaan nähty läntisen tahtotilan repeämistä. Spekulaatioiden spekulaatiota on, yrittääkö Venäjä esimerkiksi lähettää viestin tekemällä vaikkapa ydinkokeen ilmakehässä”, Paronen pohtii.

Toveri on samoilla linjoilla: Venäjällä on keinot vähissä, kun Putin voi vain antaa käskyjä ilman toimintaedellytyksiä niiden toteuttamiseksi.

”Osittainen liikekannallepano tuo vain lihamyllyyn lisää tapettavaksi huonosti koulutettuja miehiä. Varmaankin Putinin ydinaseella uhkailu jatkuu ja Venäjä demonstroi ydinasejoukkojensa kykyä”, Toveri arvioi.