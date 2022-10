Putinilla ei olisi varaa menettää yhdenkään tukijaryhmänsä luottoa. Niin saattaa silti käydä, koska kaikki osapuolet haluavat sodalta eri asioita. Hajaannus voi saada heidät kyseenalaistamaan Putinin kyvykkyyden.

Venäjän isot tappiot Itä- ja Etelä-Ukrainassa sekä ”osittaisen” liikekannallepanon paha epäonnistuminen ovat ajaneet presidentti Vladimir Putinia tukevat nationalistiset tahot keskenään ristiriitoihin. Putin alkaa olla vaikeuksissa yrittäessään miellyttää kaikkia osapuolia.

Asiasta kirjoittaa keskiviikkona julkaisemassaan raportissa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

”Venäjän nationalistisen informaatiotilan pirstaloitumisella voi olla merkittäviä vaikutuksia Putinin hallinnon vakauteen”, ISW:n raportissa sanotaan.

Ongelma on se, että Putinilla ei ole varaa menettää yhdenkään tahon tukea, mutta keskenään ristiriitaisten toiveiden täyttäminen muuttuu koko ajan vaikeammaksi, kun tappiot sotarintamalla jatkuvat.

ISW:n raportissa Putinia tukevat nationalistiset tahot jaetaan kolmeen joukkoon: venäläisiin sotabloggaajiin, Venäjän armeijan veteraaneihin ja Putinia lähellä oleviin voimahahmoihin eli silovekkeihin.

Sotabloggaajat ovat tärkeitä, koska ne ovat huolehtineet Putinin näkemysten ja Kreml-myönteisen propagandan levittämisestä sotaa tukevalle suurelle yleisölle. Veteraaniyhteisöstä taas on ollut suuri apu lisäjoukkojen keräämisessä rintamalle.

Silovikeista nostetaan ISW:n raportissa esimerkiksi palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja ja omistaja, ”Putinin kokiksi” kutsuttu Jevgeni Prigožin sekä tšetšeenijohtaja Ramzan Kadyrov. He ovat lähettäneet omia joukkojaan sotakentälle.

Näitä eri tahoja yhdistää se, että ne tukevat Putinin keskeisiä tavoitteita Ukrainan sodassa. Sitä mukaa kun Ukrainan vastahyökkäykset ovat voimistuneet ja Venäjä on joutunut suurempiin ja suurempiin ongelmiin, ovat näkemykset ratkaisuista käyneet ristiriitaisiksi. Osapuolet ovat myös ajautuneet syyttelemään toisiaan.

Putin yrittää miellyttää nyt kaikkia tukijoitaan eri tavoin, ISW:n raportissa todetaan. Sotabloggaajia on päästetty esittämään näkemyksiään valtio-omisteisille televisiokanaville, silovikeille on annettu vapauksia jatkaa omia operaatioitaan Ukrainassa ja veteraaneja on lepytelty aloittamalla liikekannallepano, jota he olivat pitkään vaatineet.

Eripura on viime päivinä näkynyt erityisesti siinä, miten Kadyrov ja Prigožin ovat julkisesti arvostelleet Venäjän sotastrategiaa ja vaatineet armeijalta äärimmäisempiä keinoja. Kadyrov kirjoitti Telegramissa viikonloppuna muun muassa ydinaseen käytön tarpeesta.

Kadyrov on suoraan syyttänyt Lymanissa kärsityistä tappioista Venäjän keskisen sotilaspiirin komentajaa Aleksandr Lapinia. Käytännössä Kadyrovin ja Prigožinin joukot ovat monissa asioissa vastakkaisella kannalla kuin Venäjän puolustusministeriö, jolla on virallinen vastuu niin sanotusta ”erikoisoperaatiosta”. Putinin ongelma on, että hän tarvitsee kipeästi molempia osapuolia, ISW:n raportissa todetaan.

Lisäongelmia on aiheuttanut se, että Lapinin julkinen arvosteleminen on ajanut myös silovikit ja sotabloggaajat toisiaan vastaan. Bloggaajat ovat puolustaneet Lapininia ja kritisoineet Kadyrovin julkisia syytöksiä.

Samaan aikaan bloggaajien rivit ovat alkaneet rakoilla myös sisältä käsin. Riitaa on aiheuttanut se, kenellä bloggaajista on oikeus tai pätevyys kommentoida Venäjän sotatoimia ja keiden pitäisi pysyä hiljaa.

Veteraanien kanssa suuri ongelma on liikekannallepanon epäonnistuminen. Vaikka mobilisointi toteutettiin vastauksena heidän toiveisiinsa, on ”’osittainen’ liikekannallepano toteutettu juuri niin huonosti kuin järjestelmän korjaamista ehdottaneet pelkäsivätkin”, ISW:n raportissa todetaan.

Lopputulos on ISW:n mukaan sekava.

Kadyrovin ja Prigožinin kaltaiset toimijat vaativat Kremliltä sotastrategian muutosta ja äärimmäisempiä toimia. Perinteistä puolta edustavat veteraanit sen sijaan vaativat nykyisen järjestelmän ylläpitämistä ja liikekannallepanon kehittämistä. Sotabloggaajat puolustavat Kremlin valitsemia sotilasjohtajia, mutta samaan aikaan myös kritisoivat puolustusministeriön toimintaa ja raportoivat Venäjän epäonnistumisista sotilasrintamalla, mikä ei miellytä Kremliä.

Jos hajaannus ja erimielisyydet lisääntyvät entisestään, voi eri osapuolilla alkaa nousta entistä voimakkaammin epäilys Putinin kyvykkyydestä.

”Tällaisen kehityksen seurauksia hänen hallinnolleen on vaikea ennustaa”, raportissa todetaan.