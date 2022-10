Yhdysvallat hylkäsi sunnuntaina Iranin väitteen, jonka mukaan yhdysvaltalaisten vapauttaminen johtaisi iranilaisten varojen vapauttamiseen ulkomailla.

Iranissa kuusi vuotta sitten pidätetty ja vakoilusta tuomittu Yhdysvaltain kansalainen on päässyt lähtemään maasta, ja hänen pojalleen on myönnetty kotilomaa vankilasta. Yhdysvaltain ulkoministeriö vahvisti asian tänään keskiviikkona.

”Oikeudettomasti pidätetty Yhdysvaltain kansalainen Baquer Namazi on saanut lähteä Iranista ja hänen pojalleen Siamakille, joka on myös oikeudettomasti pidätetty, on myönnetty kotilomaa vankilasta”, ulkoministeriön tiedottaja kertoi AFP:lle.

Namazi on entinen lastenjärjestö Unicefin virkamies, joka pidätettiin Iranissa, kun hän yritti vapauttaa poikansa, joka oli vangittu lokakuussa 2015. Isä ja poika tuomittiin vakoilusta 10 vuoden vankeuteen vuonna 2016. Nyt 85-vuotias isä vapautettiin sairauslomalle kaksi vuotta myöhemmin, ja hän istui tuomiotaan kotiarestissa.

Ulkoministeriön käsityksen mukaan isän matkustuskiellon päättyminen sekä pojan kotiloma liittyvät vanhemman Namazin lääketieteellisiin tarpeisiin.

Ainakin kaksi muuta Yhdysvaltain kansalaista on tällä hetkellä pidätettynä Iranissa.

Vuonna 2015 Iranin, Yhdysvaltojen, Kiinan, Venäjän, Britannian, Ranskan ja Saksan solmima sopimus tarjosi Iranille pakotteiden helpottamista vastineeksi maan ydinohjelman hillitsemisestä. Yhdysvallat vetäytyi sopimuksesta entisen presidentin Donald Trumpin johdolla ja asetti jälleen taloudellisia pakotteita Iranille.

Yhdysvallat kiisti sunnuntaina Iranin väitteen, jonka mukaan yhdysvaltalaisten vapauttaminen johtaisi iranilaisten varojen vapauttamiseen ulkomailla.

Useat maat kuten Kiina, Etelä-Korea ja Japani ovat jäädyttäneet miljardeja dollareita iranilaisia varoja sen jälkeen, kun Yhdysvallat otti pakotteita uudelleen käyttöön.