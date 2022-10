Poliisilla ei ole toistaiseksi käsitystä siitä, mikä epäillyn sarjamurhaajan motiivi on.

Poliisi uskoo, että Pohjois-Kaliforniassa Stocktonin kaupungissa on liikkeellä sarjamurhaaja. Epäillyn uskotaan surmanneen reilun vuoden aikana kuusi ihmistä. Poliisin mukaan vaikuttaa siltä, että tekijällä on ”tehtävä päällä”. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimisto Reuters ja The New York Times.

Viime kuukausien aikana kaupungissa tapahtuneista viidestä surmasta epäillään samaa tekijää tai tekijöitä, kertoi alueen poliisi tiistaina.

Viisi uhria ammuttiin kuoliaaksi Stocktonin kaupungissa kesä- ja syyskuun välisenä aikana. Ampumapaikat ovat sijainneet muutaman kilometrin säteellä toisistaan. Poliisilla ei ole toistaiseksi tietoa tekojen motiivista. Osa uhreista on ollut kodittomia. Nuorin uhreista on ollut 21-vuotias, vanhin 54-vuotias.

Suurin osa uhreista on latinoja, mutta poliisi ei usko syynä olevan se, mihin etniseen ryhmään he ovat kuuluneet. Uhreja ei ollut myöskään ryöstetty ampumisten yhteydessä eikä poliisi usko tapauksen liittyvän jengi- tai huumerikollisuuteen.

Viiden surman lisäksi samaan epäiltyyn sarjamurhatapaukseen on liitetty yli vuosi sitten, huhtikuussa 2021 Oaklandin kaupungissa tapahtunut surma ja lisäksi tästä pari päivää myöhemmin Stocktonissa tapahtunut epäilty murhan yritys, jossa naispuolinen uhri jäi henkiin.

Oakland ja Stockton sijaitsevat hieman yli sadan kilometrin päässä toisistaan. Stocktonista on noin 130 kilometriä Pohjois-Kalifornian suurimpaan kaupunkiin San Franciscoon.

Epäilty sarjamurhaaja on siis tämänhetkisen tiedon mukaan ampunut kuoliaaksi kuusi ihmistä ja vahingoittanut vakavasti yhtä.

Stocktonin poliisipäällikkö Stanley McFadden kertoi, että videomateriaali ja ballistiset testit ovat yhdistäneet tämän vuoden ampumatapaukset yli vuosi sitten tapahtuneisiin ampumisiin. McFadden sanoi, ettei hänellä ole ”minkäänlaista käsitystä siitä”, miksi ampuja oli yli vuoden ajan yrittämättä uusia murhia.

Poliisi on tarjonnut 125 000 dollarin palkkiota vinkistä, joka johtaa pidätykseen.

Kun McFaddenilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, ovatko kodittomat hänen mielestään vaarassa, McFaddenin vastaus oli, että ”rehellisyyden nimissä sanoisin kaikkien olevan vaarassa”.