Kutsuja on lähetetty joukoittain lääkäreille ja sairaanhoitajille – jopa sellaisille, jotka eivät harjoita varsinaista ammattiaan. Miehille ja naisille. Vladimir Putinin julistama liikekannallepano koskee terveydenhuoltoalalla työskenteleviä, mutta ei ole selvää, kuinka monia tai milloin heitä aiotaan lähettää Ukrainan sotaan. Moskovalaiset sairaalat ovat alkaneet hakea vapautuksia, jotta saisivat pitää edes osan työntekijöistään.

Jevgenija (nimi muutettu) on moskovalaisella yksityisklinikalla työskentelevä 37-vuotias sisätautilääkäri. Hän ei itse ole vielä saanut kutsua mutta kertoo kollegastaan, joka on.

Maxarin 25. syyskuuta otetussa satelliittikuvassa näkyy ajoneuvoja, jotka odottavat ruuhkassa lähellä Venäjän ja Georgian rajaa Venäjän liikekannallepanon julistamisen jälkeen.

Kustun saanutta kollegaa, kirurgia, ei ole vielä lähetetty, mutta kutsun tultua hänet irtisanottiin. Irtisanomisen pitäisi olla laiton, sillä Venäjän hallitus on vahvistanut asetuksen, jonka mukaan mobilisoitujen kansalaisten tulee saada pitää työpaikkansa.

”Hän miettii, mitä tehdä nyt. Hän kannatti ’erikoisoperaatiota’ niin kauan kuin se ei koskenut häntä itseään. Hän ei halua sotaan. Kyse ei kuitenkaan ole vakaumuksesta, hän ei vain halua vaarantaa henkeään”, Jevgenija sanoo.

Jevgenija aikoo itse kutsun mahdollisesti tullessa kieltäytyä ideologiseen vakaumukseen vedoten tai piilotella viranomaisilta.

”Itse olen vastustanut tätä kaikkea vuodesta 2014 lähtien. Ei voi ottaa toisen omaa ja sitten vielä loukkaantua, jos joku rohkenee sanoa, että se on toiselta viety.”

Sairaaloissa on tehty myös järjestelyjä kutsuntaikäisiä miehiä koskien.

Jevgenijan entiset työkaverit Voronežin kaupunginsairaalasta ovat kertoneet, että liike­kannallepanon alettua sairaalaan tuli käsky lääkäri­komission perustamisesta (Meduza on nähnyt kyseisen asiakirjan). Sairaalaan ei tällä hetkellä saa ottaa potilaiksi 18–50-vuotiaita miehiä minkään muun syyn kuin infarktin tai välittömän leikkaushoidon tarpeen takia. Poikkeustapaukset tulee hyväksyttää lääkärikomissiolla.

Venäjän duuman terveydenhuoltokomitean varapuheenjohtaja Badma Bašankajev on ilmaissut, että terveydenhuollon ammattilaisten osalta liikekannallepanon tulee sujua ”järkevästi ja kitkattomasti”.

Syyskuun 22. päivänä duuman terveydenhuoltokomitean puheenjohtaja Dmitri Hubezov ilmoitti, että nyt mobilisoidaan ensisijaisesti miespuolisia sotilaslääkäreitä, anestesiologeja sekä traumatologian ja ortopedian erikoislääkäreitä, joilla on kokemusta työstä sota- tai katastrofialueilla. Komitean varapuheenjohtaja Bašankajev täsmensi, että armeija tarvitsee sekä siviilipuolen lääketieteellisistä oppilaitoksista valmistuneita kirurgian, anestesiologeja ja traumatologian erikoislääkäreitä että sotilaslääketieteellisistä oppilaitoksista valmistuneita lääkäreitä. Hän lisäsi, että puoli vuotta sitten tarvittiin kirurgian, traumatologian ja anestesiologian erikoislääkäreitä, mutta nyt suurin tarve on sisätautilääkäreistä ja pediatreista. Ministeriön mukaan joihinkin tehtäviin saatetaan ottaa naispuolisia lääkäreitä.

Hubezov ilmoitti ensimmäisessä vaiheessa mobilisoitavien terveydenhuollon ammattilaisten määräksi 300 henkeä. Varapuheenjohtaja Bašankajev kertoi puolustusministeriön sekä duuman puolustuskomitean tietoihin viitaten, että kaiken kaikkiaan tullaan mobilisoimaan jopa 3 000 terveydenhuollon ammattilaista.

Syyskuun 26. päivänä pidetyssä kokouksessa presidentinhallinto päätti, että kaikkien virastojen tulee kymmenen päivän kuluessa laatia luettelo työntekijöistä, joille haetaan vapautusta. Ensimmäisten joukossa vapautuksia ovat saaneet Dmitri Rogatševin mukaan nimetty pediatrinen tutkimuskeskus, Moskovan kliininen keskussairaala (jossa hoidetaan korkea-arvoisia venäläisiä virkamiehiä) sekä Pirogovin mukaan nimetty kirurginen keskus. Vapautusta ei kuitenkaan ole myönnetty sairaanhoitajille, bioinformatiikan asiantuntijoille tai tekniselle henkilöstölle.

Mediazona-julkaisu kuvaa kutsuntoja toteuttavien sotilas­komissariaattien toimintaa ”kaoottiseksi ja täysin epäjohdon­mukaiseksi”.

Jelena (nimi muutettu) valmistui sairaanhoitajaksi Toljattin sairaanhoito-oppilaitoksesta kaksi vuotta sitten. Valmistuttuaan hän ilmoittautui armeijan reserviin, koska se oli pakollista oppilaitoksesta valmistuville. Nyt Jelena on siis asevelvollinen, vaikka hän päättikin vaihtaa alaa heti valmistumisensa jälkeen ja työskentelee nykyään kulmakarvateknikkona kauneushoitolassa.

Meduza haastatteli Jelenan puolisoa Vitalia, joka vahvistaa, että kutsuja jaetaan sattumanvaraisesti ja epämääräisin perustein.

Esimerkiksi Jelenan kanssa yhtä aikaa valmistuneista, tällä hetkellä 18–23-vuotiaista sairaanhoitajista neljä on saanut kutsun. He kaikki ovat käyneet kutsuntaviranomaisten puheilla ja heille on ilmoitettu, että toistaiseksi heitä ei mobilisoida, mutta heidän täytyi kuitenkin sitoutua pysymään kaupungissa.

Pariskunta suhtautuu sotaan kielteisesti ja vastustaa liikekannallepanoa.

”Maa hyökkää toiseen maahan jollain tekosyyllä ja alkaa tappaa ihmisiä. Liike­kannallepanoa pahempaa on se, että osa ihmisistä vammautuu toiminta­kyvyttömiksi, osa palaa arkussa. Puolet ihmisistä lähtee kiireesti maasta pois. Mitä tästä oikein seuraa? Talouteen ei ainakaan mitään hyvää. Helmikuun 24. päivän jälkeen rikollisuus on lisääntynyt, bensiiniäkin viedään suoraan autoista – tällaista on ollut vain 1990-luvulla”, Vitali sanoo.

Terveydenhuolto on vaikeuksissa siviilissäkin:

”Välttämättömiä tarvikkeita ei ole edes hoitolaitoksissa, apteekit ovat tyhjiä, näkymät ovat synkät, työkuorma on valtava. Ei Venäjällä kannata työskennellä terveydenhuollossa, koska se on orjatyötä.”

Jelena ei ole vielä saanut kutsua palvelukseen, mutta jos sellainen tulee, hän ei aio mennä viranomaisia tapaamaan. Tarvittaessa hän muuttaa asumaan muualle kuin viralliseen asuinpaikkaansa, ja ääritapauksessa hän on valmis lähtemään maasta.

Syyskuun 21. päivän jälkeen mobilisoituja lääkäreitä ei tiettävästi vielä ole lähetetty rintamalle asti. Joidenkin lääkäreiden tiedetään ilmoittautuneen palvelukseen vapaaehtoisesti, joten lähiaikoina heitä saatetaan jo nähdä rintamallakin.

Palvelukseen on kutsuttu esimerkiksi Uralilla sijaitsevan Pervouralskin kaupungin ensiavun varaylilääkäri Vjatšeslav Fjodorov, joka on sotilasarvoltaan lääkintäyliluutnantti. Hänet lähetetään armeijan koulutuskeskukseen Sverdlovskin alueelle Jelanin kylään. Fjodorov huomauttaa suorittaneensa asepalveluksensa jo kokonaan: ”Minulla on siitä kaikki todisteet.”

Toiset lääkärit kuitenkin ilmoittautuvat palvelukseen vapaaehtoisesti. Hallintoa myötäilevät tiedotusvälineet ovat kertoneet palvelukseen ilmoittautuneesta Žanetta Bahovasta, joka ”työskenteli sairaalassa” pandemian aikana. ”Minä tuen niitä, jotka eivät pakene vaan jäävät auttamaan”, hän perustelee.

Moskovan alueella asuva Marija kertoo pariskunnasta, 30-vuotiaasta miehestä ja 25-vuotiaasta naisesta, jotka molemmat saivat kutsun sotilaskomissariaatilta. Mies on suorittanut asepalveluksen. Hänelle toimitettiin kirjallinen kutsu kotiin. Terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneelle naiselle puolestaan kutsuntaviranomaiset soittivat ja pyysivät saapumaan kutsuntatoimistoon asevelvollisuutta koskevien asiakirjojen tarkistamista varten. Pariskunta ei mennyt kutsuntaviranomaisia tapaamaan. He lähtivät Venäjältä.

Haastatellun Marijan setä, Toljatissa asuva 41-vuotias Andrei (nimi muutettu), sai kutsun. Andrei suoritti tavanomaisen asepalveluksen vuonna 2000. Palvelusaikanaan hän sairastui keuhkokuumeeseen ja joutui sairaalaan Pietariin. Tervehdyttyään hänet ohjattiin suorittamaan palveluksensa loppuun lääkintämiehenä. Andreilla ei siis ole terveydenhoitoalan koulutusta, mutta Ukrainan sotaan hänet kutsuttiin nimenomaan terveydenhuollon työntekijänä. Kutsu tuotiin hänelle henkilökohtaisesti kotiin.

Ihmiset odottavat rekrytointiasemalla Moskovan keskustassa 27. syyskuuta.

Hän meni tapaamaan kutsuntaviranomaisia lähes saman tien, ja hänen käskettiin tulla seuraavana päivänä kokoontumispaikkaan, josta hänet ja muut mobilisoidut ilmoituksen mukaan kuljetettaisiin Roštšinoon (suomeksi Raivola) lääketieteellisen komission tapaamiseen.

Andreilla on vaimo ja kahdeksanvuotias lapsi, mutta hänelle ilmoitettiin, että tämä ei ole peruste olla lähettämättä häntä rintamalle. Kutsuntaviranomaiset kehottivat Andreita irtisanoutumaan tuotantoalan työpaikastaan ja keräämään kiireesti tarvittavat tavarat. Näin hän myös teki.

Kun Andrein oli määrä lähteä Roštšinoon, hänelle ilmoitettiinkin, että hän saa sittenkin jäädä kotiin reserviin. ”Hän on edelleen kotona ja käy työssä. Viranomaiset sanoivat, että heti kun häntä tarvitaan, hänet kutsutaan ja hänen täytyy mennä kutsuntatoimistoon kahden tunnin sisällä”, Marija kertoo.

Andrein tapaus on tyypillinen esimerkki ”rönsyilevästä” liikekannallepanosta, joka etenee asteittain ja venyy kestoltaan. Meduza on kirjoittanut aiheesta.

Asevelvollisuuden piiriin kuuluu joukko terveydenhuoltoalan ammatteja ja erikoistumisaloja, joiden perusteella henkilö voidaan mobilisoida. Esimerkkejä: • Lääketieteen peruskoulutus • Hoitotyö • Sairaanhoito • Farmaseutin koulutus • Hammaslääketiede • Röntgentekniikka Esimerkkejä erikoisaloista: • Sisätaudit • Yleinen hammaslääketiede • Kliininen laboratoriotyö • Farmaseutti • Yleinen hygienia

Meduzalle kirjoittanut Aleksandra Sivtsova. Alkuperäinen juttu täällä. Jutun käännöstä on HS:n toimituksessa tiivistetty ja editoitu. Tuotanto: Tuija Pallaste / HS