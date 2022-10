Joukkorahoituksen avulla kansalaiset voisivat osallistua aseapuun Ukrainalle, jos vain joku aloittaisi keräyksen, kirjoittaa HS:n toimittaja Petteri Tuohinen.

Ukrainalaiset ovat pärjänneet taisteluissa ylivoimaiseksi uskottua venäläismiehittäjää vastaan ensisijaisesti kahdesta syystä: ukrainalaisilla on erittäin vahva tahto puolustaa omaa maataan ja toisekseen Ukraina on saanut länsimailta aseellista tukea – joka monen mielestä olisi voinut tulla aiemminkin ja olla avokätisempää. Sota kun ei koske yksin Ukrainaa, vaan koko Euroopan tulevaisuutta.

Erityisesti Yhdysvallat on kunnostautunut aseavun antamisessa, mutta myös Britannia ja muutkin eurooppalaiset maat. Valtiollinen aseapu on ollut ja tulee olemaan tietysti tärkeintä, mutta myös kansalaiset ovat halunneet osallistua aseapuun omista varoistaan.

Esimerkiksi toukokuussa liettualaiset keräsivät reilussa kolmessa päivässä kasaan viisi miljoonaa euroa, joilla hankittiin Ukrainalle taisteluissa ansioitunut, turkkilainen Bayraktar TB2 -lennokki. Hankkeessa oli mukana Liettua puolustusministeriö, jonka kautta ostos tehtiin.

Maanantaina puolestaan kerrottiin, kuinka tšekkiläiset keräsivät joukkorahoituksella varoja ostaakseen Ukrainalle modernisoidun T72-panssarivaunun. Keräyskampanjaa tuki Tšekin puolustusministeriö ja siihen osallistui liki 11 300 lahjoittajaa.

Keräys joukkorahoituksella olisi mahdollista myös Suomessa, arvioi Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää HS:ssa toukokuussa.

Niin kutsuttu joukkorahoitus antaisi mahdollisuuden kerätä varoja aseeseen. Liettualaiset keräsivät rahoituksen juuri joukkorahoituksena, jota sääntelee EU:n joukko­rahoitus­asetus. Se määrittelee olennaisesti lievemmät edellytykset rahoituksen keräämiselle kuin rahankeräyslaki. Myös Suomessa sovelletaan tätä asetusta, jonka noudattamista valvoo Finanssivalvonta.

Toistaiseksi kukaan ei ole Suomessa ottanut asiaa ajaakseen, vaikka suomalaistenkin lompakoista varmasti irtoaisi varat panssarivaunuun jos toiseenkin.

Kun Suomi osti vuonna 2014 Hollannista sata käytettyä Leopard 2A6 -panssarivaunua, tuli yhden panssarivaunun hinnaksi kaksi miljoonaa euroa. Summan luulisi heltiävän suomalaisilta helposti, mahdollisesti jopa moninkertaisesti.

Ei yhdellä panssarivaunulla tietysti sotaa ratkaista. Mutta raskas aseistus on juuri sitä, mitä Ukraina on jatkuvasti länsimailta pyytänyt lisää. Ja sillä Putinin hyökkäysjoukot on saatu pidettyä aisoissa.

Talvisodan aikaan kansalaisilta kerättiin kihlasormuksiakin puolustussodan rahoittamiseksi Neuvostoliiton puna-armeijaa vastaan. Suomi sai ulkomailtakin apua Etelä-Afrikasta ja Yhdysvalloista asti, valtioilta ja tavallisilta ihmisiltä.

Tällä kertaa kihloista ei sentään tarvitsisi luopua. Riittäisi, että saadaan vain tarpeeksi rautaa rajalle. Ukrainalaiset hoitavat loput meidänkin puolesta.

Talvisodan jo alettua eduskunta vetosi ulkomaailmaan avun saamiseksi puolustussotaan.

”Uskomme, että sivistynyt maailma ei voi jättää meitä yksin – Taistelumme on koko ihmiskunnan yhteisen asian puolustaminen”, otsikoi Helsingin Sanomat uutisen vetoomuksesta 11. joulukuuta 1939.

Ukraina on nyt täsmälleen samassa tilanteessa.