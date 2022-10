Jyväskylän yliopiston työelämä­professori, pääesikunnan entinen apulais­tiedustelu­päällikkö Martti J. Kari ei allekirjoita Eero Heinäluoman väitettä siitä, ettei Venäjän sisäisen kehityksen ongelmia nähty.

Martti J. Karin mielestä on suomalaispoliitikoilta älyllistä epärehellisyyttä väittää, etteivät he ymmärtäneet, kuinka Venäjä käyttää kaasuputkiaan energia-aseena.

Mediassa on viime päivinä käsitelty suomalaispoliitikkojen vähättelevää suhtautumista Nord Stream -kaasuputkien nyt realisoituneisiin turvallisuusuhkiin. Kaasuputkien rakentaminen on esitetty suomalaisessa poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa pitkälti ympäristökysymyksenä.

Esimerkiksi poliitikko Eero Heinäluoma (sd) sanoi keskiviikkona HS:n haastattelussa, että Venäjän sisäinen kehitys ennustettiin Suomessa väärin.

Lausuntoon tarttui muun muassa Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori, pääesikunnan entinen apulais­tiedustelu­päällikkö Martti J. Kari. Hän kommentoi Heinäluoman näkemystä Twitterissä sanoen, että ”Venäjän sisäisen kehityksen ongelmat kyllä kerrottiin poliitikoille, mutta asiaa ei kuunneltu”.

Kari on tehnyt pitkän uran Puolustusvoimilla ja toiminut tiedustelutehtävissä vuosina 2009–2017, mutta kertoo HS:lle, ettei voi puhua tehtävistään tuona aikana.

Kari kertoo kuitenkin HS:lle puhelimitse, että esimerkiksi europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr) on puhunut 20 vuoden ajan johdonmukaisesti siitä, mitä Venäjällä tapahtuu ja kuinka maa on ollut muuttumassa diktatuuriksi.

”Niin ei voi sanoa, että meillä ei ole ollut ihmisiä varoittamassa siitä, mitä Venäjällä tapahtuu”, Kari sanoo ja muistuttaa toimittaja Anna Politkovskajan poliittisesta murhasta vuonna 2006, Georgian sodasta vuonna 2008, Venäjän opposition lamauttamisesta ja siitä, kuinka Kreml on ottanut tiedonvälityksen haltuunsa.

”Ja kyllähän me näimme, miten Venäjä käytti kaasua Ukrainan suuntaan vuoden 2004 [Oranssin vallankumouksen] jälkeen. Kaasun hintaa nostettiin tai saantia säännösteltiin, ja näin painostettiin Ukrainaa.”

”Eli se, että meillä poliitikot sanovat, että he eivät tajunneet Nord Stream kakkosesta puhuttaessa kuinka Nord Stream on osa Venäjän energia-asetta, niin se on kyllä älyllistä epärehellisyyttä”, Kari sanoo.

Haluttomuus uskoa asiantuntijatietoa voi Karin mukaan johtua siitä, että osa Nord Stream -asioita ajaneista poliitikoista on saanut tästä poliittista tai taloudellista etua. Kuva marraskuulta 2011 Saksan Lubminista.

Myöskään asiantuntijoita ei hänen mukaansa kuunneltu.

”Aika moni poliitikko esimerkiksi rusikoi Venäjä-raportin, jota oli tekemässä muun muassa Katri Pynnöniemi, ja varmaan osa lukematta sitä. Se tuomittiin edelleen poliitikkojen keskuudessa vallitsevan ’ei häiritä Venäjää’ -ajattelun vuoksi”, Kari toteaa.

Vuonna 2016 Ulkopoliittinen instituutti julkaisi raportin, jossa tarkasteltiin Venäjän ulkopolitiikan muutosta ja muutoksen vaikutuksia Suomen lähialueilla muun muassa energiapolitiikassa ja Itämerellä.

Raportti ja instituutti saivat tuolloin kovaa kritiikkiä.

”Se raporttihan on nyt osoittautunut täysin oikeaksi”, Kari lisää.

Haluttomuus uskoa asiantuntijatietoa voi Karin mukaan johtua siitä, että osa Nord Stream -asioita ajaneista poliitikoista on saanut tästä poliittista tai taloudellista etua.

Kari viittaa mietintöön, jossa EU-parlamentin erityisvaliokunta käsitteli ulkomaista sekaantumista EU:n päätöksentekoon ja toimintaan. Siinä EU-parlamentti nosti entiset pääministerit Lipposen (sd) ja Ahon (kesk) esimerkeiksi eurooppalaisista poliitikoista, joita Venäjä ja Kiina ovat palkanneet edistämään etujaan.

Lipponen myi pääministeriytensä jälkeen Nord Stream -hankkeelle konsulttipalveluja. Aho meni vuonna 2016 Venäjän valtion puoliksi omistaman Sberbankin hallitukseen.

Sittemmin Aho on kertonut tienneensä hyvin Venäjän nostalgisen nationalismin nousun riskit, mutta pitäneensä juuri siksi tärkeänä yritystä sitoa Venäjän taloutta länteen. EU-parlamentti on myöhemmin maininnut Ahon myönteisenä esimerkkinä entisistä poliitikoista, jotka ovat jättäneet paikkansa venäläisyhtiöissä.

Kari korostaa, että Suomesta löytyy myös Nord Streamia kritisoineita poliitikkoja – kuten aiemmin mainittu Heidi Hautala sekä Elina Valtonen (ent. Lepomäki).

Valtonen (kok) esitti pääministeri Juha Sipilälle (kesk) vuonna 2017 kirjallisen kysymyksen Nord Stream 2:n turvallisuuspoliittisista näkökulmista ja ihmetteli, kuinka on mahdollista, että Ruotsi ja Tanska näkivät kaasuputken turvallisuus- ja puolustus­poliittisena asiana, mutta Suomessa sitä pidettiin puhtaasti ympäristökysymyksenä.

”Meillä on ollut rohkeita poliitikkoja, jotka ovat yrittäneet nostaa kissaa pöydälle, mutta valtaosa poliitikoista, esimerkiksi osa europarlamentaarikoista, vielä viime vuonna äänesti tyhjää kun EU keskusteli siitä, onko tämä putki ja kaasu turvallisuuspoliittinen uhka vai ei.”

Karin mielestä suomalaisen yhteiskunnan täytyy vielä käydä asiaa perusteellisesti läpi.

”Muuten meille jää edelleen korruptiorakenteita niin syvälle, että emme koskaan tervehdy kansakuntana.”

