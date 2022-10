BBC:n mukaan Iranin viranomaiset hautasivat salaa mielenosoituksiin matkalla olleen ja aiemmin kadonneen tytön ruumiin välttääkseen lisäprotesteja.

Euroopan parlamentissa Starsbourgissa nähtiin tiistai-iltana erikoinen näytös, kun irakilaistaustainen Ruotsin europarlamentaarikko Abir Al-Sahlani leikkasi puheensa päätteeksi tupon hiuksia päästään.

Al-Sahlani halusi tempauksellaan osoittaa tukeaan Iranin sorretuille naisille ja tytöille, jotka ovat viime aikoina osoittaneet mieltään huivipakkoa ja muita tiukkoja uskonnollis-yhteiskunnallisia rajoituksia vastaan.

Mielenosoituksia on tukahdutettu väkivallalla, joka on vaatinut iranilaisaktivistien mukaan jo ainakin 133 ihmisen hengen. Mielenosoituksiin on osallistunut koululaisiakin.

”Mullahien hallinnon kädet ovat veressä. Ei historia eikä Allah, kaikkivaltias Jumala, anna anteeksi rikoksianne ihmisyyttä vastaan”, Al-Sahlani sanoi lyhyessä puheessaan ennen kuin otti sakset käsiinsä ja leikkasi hiuksensa.

Mielenosoitus Karajin kaupungissa Iranissa viime viikon perjantaina.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi tiistaina, että Iranin turvallisuusviranomaiset olivat maanantaina haudanneet salaisesti 16-vuotiaan Nika Shakaramin ruumiin. Tyttö katosi 20. syyskuuta, kun hän oli matkalla mielenosoitukseen. Hän oli kertonut viimeisessä viestissään ystävälleen, että turvallisuusjoukot ovat hänen perässään, tytön täti on kertonut.

Shakaramin perhe löysi kuolleen tytön ruumishuoneelta kymmenen päivää katoamisen jälkeen. Perhe vei ruumiin tytön isän kotikaupunkiin Khorramabadiin Länsi-Iranissa, minne hänet oli määrä haudata. Turvallisuusjoukot kuitenkin ”varastivat” ruumiin ja hautasivat Shakaramin Veysianin kylään noin 40 kilometrin päähän Khorramabadista länteen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tyttö haudattiin salaa, koska viranomaiset halusivat välttää näkyvät hautajaiset ja niistä mahdollisesti kumpuavat protestit. Nika Shakarami olisi täyttänyt 17 viime sunnuntaina. Hänen tarkka kuolinpäivänsä ei ole tiedossa.

Mielenosoitukset Iranissa saivat alkunsa 22-vuotiaan iranilaisnaisen Mahsa Aminin kuolemasta 16. syyskuuta. Epäilyjen mukaan ”moraalipoliisit” pahoinpitelivät Aminin kuoliaaksi, koska hänen katsottiin käyttäneen vääränlaista hijabia eli islaminuskossa käytettävää huivia.

EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja Josep Borrell totesi tiistaina, että EU harkitsee kaikkia keinoja, mukaan lukien pakotteita, Iranin hallinnon väkivallan vuoksi, uutistoimisto AFP kertoi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden totesi maanantaina, että Yhdysvallat asettaa vielä tämän viikon aikana pakotteita rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamiseen osallistuneita tahoja vastaan.

Iran on syyttänyt Yhdysvaltoja ja Israelia maassa puhjenneista levottomuuksista. Iranin korkein hengellinen johtaja Ali Khamenei on antanut täyden tukensa Iranin kovaotteisille turvallisuusjoukoille.

Tiistaina Iranin presidentti Ebrahim Raisi pyysi kansaa yhdistymään mielenosoituksia vastaan.

Sen sijaan protestit naisten oikeuksien puolesta ovat yhdistäneet kansaa vallanpitäjiä vastaan.

