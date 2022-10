Puutteellisen koulutuksen ja huonon varustuksen lisäksi rintamalle haalittavilta miehiltä puuttuu halu, motivaatio ja tarkoitus sodankäyntiin, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Haastoin loppukesästä ystäväni pitkästä aikaa pelaamaan tennistä. Olin harjoitellut koko kesän itseni tasoisen vastustajan kanssa, joskus jopa viidesti viikossa. Niinpä ajattelin, että nyt voisi käydä paremmin kuin edelliskerralla.

Ei käynyt. Hävisin ottelun luvuin 6–0, 6–1. Mieleen hiipi epäilys, että sain yhden pelipisteen armosta.

Selitys murskaavaan tappioon on yksinkertainen. Ystäväni on pelannut tennistä lapsesta asti, kun itselläni on vain muutaman vuoden lätkimistausta ilman mitään tekniikkaoppia. Juoksen hitaasti, paras ykkössyöttöni on hänen löysä kakkosensa ja rystylyöntini on puhdasta komediaa.

Tutun nyrkkisäännön mukaan jotain asiaa pitäisi tehdä 10 000 tuntia, jotta siinä olisi hyvä tai erinomainen. Moni on opetellut pianonsoittoa vuosikaudet, vaan konserttiesiintymisiin sellaisella taustalla ei ole asiaa. Joku voi pärjätä nakkikioskitappeluissa hyvin, mutta ammattinyrkkeilijän edessä kävisi huonosti.

Vastavärvätyt venäläissotilaat harjoittelivat Donetskin alueella tiistaina.

Ukrainassa on meneillään ihmiskoe, jossa katsotaan, miten sodankäynti sujuu vähäisellä harjoittelulla tai jopa aivan kylmiltään. Ihmiskokeesta vastaavat Venäjän presidentti Vladimir Putin ja maan puolustushallinto, jotka ovat lähettämässä äskettäin käynnistetyn ”osittaisen liikekannallepanon” myötä rintamalle miehiä viikon tai parin koulutuksella tai jopa ilman mitään harjoittelua.

Venäjän hyökkäyssodan alkukuukaudet muistetaan siitä, kuinka kurittomat venäläissotilaat ryöstivät, raiskasivat ja murhasivat ukrainalaissiviilejä. Nyt ollaan siirrytty vaiheeseen, jossa Venäjä lähettää kyvyttömiä ”taistelijoitaan” kohtaamaan ukrainalaisia, joista monella on kahdeksan vuoden kokemukset rintamalta.

Yhdysvaltain armeijan eläkkeelle jäänyt kenraali Ben Hodges totesi äskettäin, että ”on rikollista lähettää kouluttamattomia sotilaita taisteluun… se on murhaamista”.

Venäjän sotilaita on kuollut ja haavoittunut kymmeniätuhansia Ukrainassa, paljon enemmän kuin Neuvostoliiton kymmenen vuotta kestäneessä Afganistanin miehityssodassa. Ja nämä ovat siitä paremmasta erästä.

Kuollut venäläissotilas tuhoutuneen panssarivaunun vieressä lähellä Butšan kaupunkia Ukrainassa huhtikuussa.

Harjoituksen puutteen lisäksi ainakin osa Venäjän sotilaista vaikuttaa saaneen rintamalle täysin riittämätöntä varustusta. Viime viikolla julkaistun vahvistamattoman some-videon mukaan sotilaita pyydetään ottamaan mukaan tamponeja ampumahaavojen tukkimiseksi.

Venäjällä on maailman suurin ydinasearsenaali ja yli 60 miljardin euron vuotuiset puolustusmenot, mutta Ukrainaan lähetettäville sotilaille kerätään hätäisesti joukkorahoitusta esimerkiksi luotiliivien, kipulääkkeiden ja sadesuojien hankkimiseen, The Moscow Times -lehti kertoo.

Koulutus- ja varusteongelmien lisäksi nyt rintamalle haalittavilta miehiltä puuttuu halu, motivaatio ja tarkoitus sodankäyntiin. Vaikka Venäjän media on puhkunut sotapropagandaa, untuvikkosotilaista jokainen on kuullut, millaiselle valheiden hiekalle ”erikoisoperaation” korttitalo on rakennettu. Siitä alkaa tulla tietoa jopa virallisista viestimistä ja se näkyy kiihtyvänä kotirintaman moraalin romahduksena.

Venäjä ei ole saavuttanut mitään strategista tavoitetta Ukrainassa. Kenraaleja ja erikoisyksiköiden sotilaita on kuollut läjäpäin ja rintamalla tulokkaita odottavat kuukausien taisteluissa kyynistyneet maanmiehet. Meduza-sivuston haastattelema sopimussotilas Kirill käytti huikeaa termiä liikekannallepanon myötä rintamalle haalittavista sotilaista: ”väkijoukko.”

”Kaikki ymmärtävät, että liikekannallepanossa ei ole järkeä. Nämä [uudet tulokkaat] eivät osaa mitään. He ovat pelkkä väkijoukko, kouluttamaton väkijoukko. Jopa ammattitaitoiset sotilaat ovat ilman ilmatukea ja tankkeja pelkkä väkijoukko.”

Rintamalla pitkään olleille sotilaille nyt värvätyistä ”sotilaista” voi olla pelkkää haittaa. Sellainen syö vanhojen ja uusien lihamyllyyn joutuneiden keskinäistä luottamusta ja rapauttaa moraalia entisestään.

Reservistä nostettuja venäläissotilaita Rostovin alueella tiistaina.

Eri puolilla Venäjän vähemmistöalueita on nähty äänekkäitä mielenosoituksia pakkovärväyksiä vastaan ja useita hyökkäyksiä värväystoimistoja vastaan. Vähemmistöjen parissa on huomattu, että heitä lähetetään paljon kerkeämmin sotaan kuin Moskovan ja Pietarin miehiä, minkä vuoksi sodalla on joidenkin mielissä suorastaan rasistinen sivumaku.

Siperialaisella Tuvan alueella paikalliset saivat viime viikolla kuulla, mikä on viranomaisten näkemys sotaan lähtevän miehen hinnasta. Holod-sivuston mukaan lähtijöiden perheille lahjoitetaan lammas, hiiliä, 50 kiloa jauhoja, kaksi säkkiä perunoita ja ”tarpeen mukaan” kaalia.

Nämä kaukaisten alueiden vastentahtoiset taistelijat saavat Ukrainassa vastaansa sotilaita, joiden sotataidoista ei vallitse enää mitään epäilyksiä ja joilla on takanaan lähes saumaton kotirintaman tuki, maailman sympatiat, länsimaiden aseellinen ja taloudellinen selkänoja sekä vankkumaton luottamus voittoon.

Jokainen asutuskeskuksen vapauttaminen, joita on nähty viime aikoina kymmeniä, kasvattaa ukrainalaisten uskoa siihen, että he seisovat sankareiden joukossa, kotejaan ja omaisiaan murhaavalta rosvojoukolta suojaten.

Historia on tarjonnut monta hyvää tilaisuutta ryhtyä venäläiseksi rintamakarkuriksi tai sotavangiksi ja sellainen on taas koittanut.