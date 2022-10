Amerikkalaisten sanotaan läksyttäneen Ukrainaa iskusta, joka Yhdysvaltain mukaan oli huono ajatus. Surmattu Daria Dugina on ”Putinin aivoiksi” kutsutun nationalistin tytär.

Yhdysvaltain tiedusteluelimet uskovat, että jokin Ukrainan hallitustaho valtuutti elokuussa tehdyn autopommi-iskun lähellä Moskovaa. Iskussa kuoli toimittaja Daria Dugina, jonka isä on ”Putinin aivoiksi” kutsuttu venäläinen nationalisti-ideologi Aleksandr Dugin, The New York Times -lehti kertoo.

Lehden lähteiden mukaan Yhdysvallat ei ollut ennalta tietoinen iskusta, mutta olisi vastustanut sitä, jos hanke olisi tullut amerikkalaisten tietoon. Yhdysvallat on pelännyt, että isku Venäjän pääkaupungin tuntumassa voisi kärjistää Ukrainan ja Venäjän välistä sotaa.

Yhdysvaltain viranomaisten kerrotaan läksyttäneen ukrainalaisia iskusta. Yhdysvalloissa ja Venäjällä on uskottu, että autopommi-iskun todellinen kohde oli isä-Dugin tai sekä isä että tytär.

Venäläisuutistoimisto Tassin mukaan Dugina ja hänen isänsä olivat ennen 20. elokuuta Bolšie Vjazemyn kylässä tehtyä iskua yhdessä musiikkifestivaaleilla ja heidän oli ollut tarkoitus matkustaa samassa autossa. Dugin kuitenkin muutti mieltään viime hetkellä, eikä ollut räjähtäneen auton kyydissä.

The New York Timesille puhuneet virkailijat eivät kertoneet, mitä Ukrainan hallinnon tahoa Yhdysvallat epäilee pommi-iskusta ja oliko esimerkiksi presidentti Volodymyr Zelenskyi valtuuttanut iskun.

Zelenskyin neuvonantaja Mihail Podoljak kiisti jälleen, että Ukraina olisi syyllistynyt iskuun. Hän sanoi lehdelle, että Ukraina ei pidä Duginaa ihmisenä, joka kiinnostaisi Ukrainaa sodan tavoitteiden näkökulmasta.

Ihmiset toivat kynttilöitä Daria Duginan muistoa kunnioittavalle paikalle Moskovassa elokuussa.

Aleksandr Dugin, 60, on tunnettu filosofi ja äärioikeistolainen poliitikko, jota on pidetty Venäjän presidentin Vladimir Putinin ideologisena innoittajana. Duginia on kutsuttu myös ”Putinin Rasputiniksi”, vaikka joidenkin arvioiden mukaan hänen merkitystään on saatettu liioitella.

Dugin sai potkut Moskovan valtionyliopiston kansainvälisten suhteiden sosiologian laitoksen johdosta vuonna 2014, kun hän kehotti tappamaan kaikki ukrainalaiset.

”Tappakaa, tappakaa, tappakaa ne. Mitään neuvotteluja ei enää pitäisi järjestää. Professorina olen tätä mieltä”, Dugin sanoi tuolloin.