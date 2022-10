Kuolleiden joukossa on sekä lapsia että aikuisia.

Ainakin 34 ihmistä on kuollut aseistetun miehen hyökättyä torstaina päiväkotiin Thaimaassa. Kuolleiden joukossa on sekä lapsia että aikuisia. Uutistoimistojen mukaan uhreista yli 20 on lapsia. Reutersin mukaan heistä nuorimmat olivat vain 2-vuotiaita.

Hyökkäys tapahtui Koillis-Thaimaassa Nong Bua Lamphun maakunnassa.

Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Päiväkodissa oli noin 30 lasta, kun hyökkääjä tuli lounasaikaan paikalle, kertoo paikallinen virkamies Jidapa Boonsom Reutersille.

Boonsomin mukaan hyökkääjä ampui ensin useamman päiväkodin työntekijän, joista yksi oli raskaana ollut nainen. Sen jälkeen hyökkääjä tappoi lukitussa huoneessa nukkumassa olleet lapset veitsellä.

Poliisieversti Jakkapat Vijitraithayan mukaan hyökkäyksessä kuolleet lapset olivat iältään kahdesta kolmeen vuotta, AFP kertoo.

AFP:n mukaan miehellä oli mukanaan haulikko, pistooli ja veitsi. Mies on entinen poliisi, joka on erotettu palveluksesta.

Reutersin mukaan hyökkääjää vastaan oli nostettu syytteet huumausainerikoksista ja tämä oli ollut niistä oikeudessa ennen hyökkäystä.

Hyökkääjä oli mennyt päiväkotiin luullen, että oma lapsi oli siellä.

Poliisin tiedottajan mukaan mies oli myös ampunut sivullisia ja ajanut näiden päälle, kertoi tiedottaja Reutersin mukaan thaimaalaiselle televisiokanavalle ThaiPBS:lle.

Hyökkääjän kerrottiin ensin olevan vapaalla jalalla. Myöhemmin poliisi kertoi hyökkääjän tappaneen itsensä sekä vaimonsa ja lapsensa, Reuters kertoo.

Joukkosurmat ovat Thaimaassa harvinaisia.

Vuonna 2020 maan asukkaita järkytti Nakhon Ratchashimassa, noin 250 kilometrin päässä pääkaupunki Bangkokista tapahtunut ampuminen, jossa Thaimaan armeijan entinen sotilas ampui kuoliaaksi 29 ihmistä ja haavoitti 58:aa. Poliisin erikoisjoukot ampuivat hyökkääjän Terminal 21 Korat -ostoskeskuksessa, jossa suurin osa surmista oli tehty.

Lue HS:n artikkeli paikan päältä: Thaimaan joukkoampuminen: Erikois­joukot suunnittelivat yön pimeydessä operaation ja hetkessä kaikki oli ohi

”Tietääkseni tämä saattaa olla ensimmäinen kerta, kun tällaista tapahtuu Thaimaassa”, sanoi silloinen digitaalisen talouden ministeri Buddhipongse Punnakanta Nakhon Ratchashiman joukkosurman jälkeen.

Yleensä kuolemiin johtaneet väkivallanteot ovat Thaimaassa liittyneet esimerkiksi mielenosoituksiin tai terroriin.

Yhdysvaltalainen Early Warning Project (Ennakkovaroitus-hanke) varoitti viime marraskuussa ilmestyneessä raportissaan lisääntyneestä joukkosurmien riskistä Thaimaassa.

Maa sijoittui silloin ensimmäistä kertaa listalla ”korkean riskin” -kategoriaan, sijalle 19. Vuonna 2020–2021 se oli ollut vasta sijalla 42.

Syinä riskiarvion nostamiseen olivat muun muassa liikkumisvapauden rajoitukset, jotka johtuivat maan hallituksen lokakuussa 2020 säätämästä hätätilalaista. Lain oli tarkoitus hillitä hallinnon vastaisia mielenosoituksia.

Hankkeesta vastaavat Yhdysvaltain Holokausti-museossa toimiva kansanmurhien ehkäisyyn pyrkivä Simon-Skjodt-keskus ja Dartmouthin yliopiston Dickey-keskus.