Energiakriisi on saanut kansalliskonservatiivien rivit tiivistymään, ja heidän suurin viholliskuvansa on vihreät.

Me olemme kansa, luki monien mielenosoittajien lipuissa AfD:n mielenosoituksessa Berliinissä. Iskulause oli alun perin DDR:n hajoamista vaativan kansanliikkeen käytössä.

Berliini

”Meidän maamme ensin”, vaadittiin lauantaina mielenosoittajien kylteissä Berliinissä kuin Donald Trumpin joukoissa Yhdysvalloissa.

Saksan kansalliskonservatiivinen oppositiopuolue AfD, jossa on myös äärioikeistolaisia aineksia, on tuonut pääkaupunkiin lasteittain väkeä eri puolilta maata. Reichstagin eli parlamenttirakennuksen eteen on kokoontunut tuhansia vihaisia ihmisiä. AfD:n mielenosoitus keräsi paikalle 8 000 ihmistä. Eri puolilla Berliiniä järjestettyihin vastamielenosoituksiin osallistui 1­400 ihmistä.

Tätä ennen AfD:stä ei ole pitkään aikaan kuulunut juuri mitään. Nyt energiakriisi on tuonut puolueelle uutta virtaa.

AfD sai todellisen kannatuspotkun vuoden 2015 pakolaiskriisistä. Saksa ei kuitenkaan mennyt siirtolaisista niin tolaltaan, että se olisi kantanut. Kannatus jäi pitkäksi aikaa kymmenen prosentin tuntumaan.

Koronakriisissä puolue liittyi rokotekriitikoiden ja rajoitusten vastustajien rintamaan. Nyt sillä on uusi syy haastaa hallitusta, ja se näyttää toimivan paremmin.

”Energiakriisi on kotitekoinen”, julistaa mielenosoittajille puolueen liittopäiväryhmän johtaja Alice Weidel.

Kriisi on hänen mukaansa vain seurausta vihreästä energiasiirtymästä. Hän huomauttaa, että energian hinnat kohosivat jo vuosi sitten.

Samaa argumenttia käyttävät oikeistopopulistit myös Suomessa.

Weidelin mukaan AfD vaatii lisää ydinvoimaa, vihreän energiapolitiikan hylkäämistä ja ”mahdollisuuksien mukaan” paluuta venäläisen energian tuontiin.

Nord Stream 2 toivotetaan täällä tervetulleeksi, jos se vain on mahdollista korjata käyttökuntoon. Saksan vihreä talous- ja energiaministeri Robert Habeck on AfD:n viholliskuva numero yksi.

”Habeck weg [Habeck pois]”, väkijoukko huutaa.

Mielenosoittajat vaativat ”valehtelupolitiikan” loppua.

Saksan hallituksen johtokolmikko, valtiovarainministeri Christian Lindner, liittokansleri Olaf Scholz ja talous- ja ympäristöministeri Robert Habeck saivat mielenosoittajilta huutia.

Mielenosoittajien joukossa tunnelma on vakava mutta rauhallinen.

”Emme ole varsinaisesti AfD:n kannattajia, mutta ei ole muitakaan puolueita, jotka puolustaisivat meitä”, berliiniläinen Saskia Zerbin sanoo.

Hän työskentelee sosiaalialalla, samoin kuin puolisonsa Marina Bark. He toteavat, että sosiaali- ja terveysalalla tyytymättömyys hallitusta kohtaan on korona-aikojen jäljiltä vahvaa.

Myös kaasulasku huolestuttaa vuokra-asunnossa asuvaa pariskuntaa. Niin lämpö, lämmin vesi kuin ruuanlaitto ovat kaasun varassa.

”Alkuvuodesta hinta kaksinkertaistui ja lokakuussa jouduimme maksaman kuusinkertaisen laskun verrattuna aiempaan”, Bark sanoo.

Ainoa hyvä puoli tilanteessa on hänen mukaansa, että kaasuntulon on luvattu jatkuvan, vaikka laskuja ei pystyisi maksamaan. Mutta talven aikana kerääntyvät velat huolestuttavat.

”En tiedä, miten ikinä saamme niitä maksettua”, hän sanoo.

Bark on syntyjään ukrainalainen ja asunut lapsesta asti Saksassa. Hän toi kesällä kiovalaisen isoäitinsä Berliiniin sairaalahoitoon, mutta mummo joudutaan viemään pian takaisin Kiovaan, koska hänellä ei ole Saksassa oikeutta hoitoon.

”Täydellinen systeemin epäonnistuminen”, Bark sanoo.

Saskia Zerbin ja Marina Bark työskentelevät sosiaalialalla ja sanovat, että mikään muu puolue kuin AfD ei puolusta heitä.

Reilu vuosi sitten liittopäivävaaleissa AfD:n kannatus oli 10,3 prosenttia. Nyt kyselyiden mukaan puoluetta kannattaa 15–16 prosenttia saksalaisista.

Energiakriisi on todellinen uhkakuva monille saksalaisille arjesta selviytymisessä. Siten puolue onnistuu nyt puhuttelemaan aiempaa useampia.

Saksan hallitus on myös antanut paljon aineksia kritiikkiin. Jo kuukausia hallitus on yrittänyt sopia mallista, jolla kansalaisia tuetaan kaasulaskujen kanssa, onnistumatta.

Viime viikolla liittokansleri Olaf Scholz kertoi hallituksen suunnittelevan 200 miljardin euron rahastoa, jolla katetaan muun muassa sähkön ja kaasun hintakatto. Lisäksi hallitus on päättänyt erilaisista sosiaalituista ja helpotuksista yhteensä 95 miljardin euron arvosta.

Scholz toistelee, että ketään ei jätetä yksin, eikä kenenkään tarvitse olla huolissaan. Usko näihin vakuutteluihin heikkenee päivä päivältä myös muiden kuin oikeistopopulistien parissa. Erityisesti siksi, että 200 miljardin euron tukien toteutustavasta on toistaiseksi vain poliittisia erimielisyyksiä.

On osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi saada aikaan malli, joka on samalla oikeudenmukainen, oikein kohdistettu sekä nopeasti toteutettavissa.

Hallituksen neuvottomuus saa monet asiantuntijatkin kriittisiksi, mutta energiakriisin varsinainen syy ja Saksan suhde Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan on AfD:n parissa omintakeinen.

Mielenosoittajilla on myös Venäjän lippuja ja kylteissä vaaditaan rauhanneuvotteluiden aloittamista.

AfD:n johtajan Tino Chrupallan mielestä Ukrainan sota ei kuulu Saksalle.

”Meillä ei ole Ukrainan sodan kanssa mitään tekemistä”, AfD:n puheenjohtaja Tino Chrupalla paaluttaa.

Saksassa on lähes miljoona pakolaista Ukrainasta, ja Chrupallan suorista sanoista huolimatta tuki Ukrainalle on yleisesti kannatettua ja näkyvää.

Perjantaina julkaistun mielipidekyselyn mukaan Venäjän-vastaisia pakotteita pitää sopivina saksalaisista 31 prosenttia, liian mietoina 36 prosenttia ja liian pitkälle menevinä 24 prosenttia. Viimeksi mainittu joukko on kasvanut, AfD:n kannatuksen tavoin.

”Kaasu muuttuu halvaksi, kun saamme sitä taas Venäjältä”, Chrupalla huutaa ja saa mielenosoittajat hurraamaan.

Cottbusista Berliiniin tullut Andreas Bock on pitempiaikainen AfD:n tukija. Hän uskoo, että hallitus haluaa tahallaan köyhdyttää Saksan kansaa. Miksi? Sitä pitäisi kysyä valtaapitäviltä, hän sanoo.

”Vihreä ideologia” on hänen mukaansa suunnattu tavallista kansaa vastaan.

Hänen mukaansa Saksaa uhkaa teollisuuden karkaaminen maasta, koska energia on yrityksille nyt liian kallista. Tämän huolen kanssa AfD ei ole yksin, vaan uhasta ovat puhuneet viime aikoina myös teollisuuden edustajat.

Bock on yrittäjä, jolla on yhteistyöverkostoja myös Ruotsiin. Hän toivoo, että muut puolueet lakkaavat joskus eristämästä AfD:tä yhteistyöstä kuten ruotsidemokraaattien kanssa näyttäisi Ruotsissa tapahtuvan.

”Toivon, että jonain päivänä myös Saksassa tapahtuu niin, mutta ensin AfD:n pitäisi vahvistua paljon.”

AfD:n jäsenten uusnatsiyhteyksien takia Saksan muut parlamenttipuolueet kieltäytyvät yhteistyöstä sen kanssa.

Heinäkuussa Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock ennusti, että jos Venäjän kaasuntulo loppuisi Saksaan, seurauksena olisi levottomuuksia.

Syyskuun alussa Venäjä pani kaasuhanan Nord Stream 1 -putkessa kiinni, ja kaasukriisin edetessä tunnelma Saksassa on jatkanut kiristymistään.

Jo korona-aikana uudelleen elvytetyt maanantaimielenosoitukset keräävät osallistujia eri puolilla Saksaa.

AfD:n mielenosoitus Berliinissä ei ainakaan vielä iltapäivällä ollut levoton. Vastakkainasettelu kuitenkin jytisi ilmassa alusta loppuun teknotahtiin, sillä ainakin kymmenen vastamielenosoitusta oli suunnattu AfD:ta vastaan.