Liittovaltion viranomainen kehotti saksalaisia säästämään kaasua nykyistä enemmän.

Berliini

Saksan kotitaloudet ja yritykset ovat kuluttaneet viime viikolla kaasua 10 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuosina 2018–2021, liittovaltion verkkovirasto ilmoitti torstaina.

Viraston johtajan Klaus Müllerin mukaan saksalaisten pitäisi nyt päinvastoin säästää kaasua.

"Kaasun kulutus kasvoi liikaa viime viikolla", Müller sanoi torstaina.

Tällä viikolla sää on joka puolella Saksaa lämmin, lähes 20 astetta, eikä lämmitystä vielä tarvita. Muuten poikkeukselliseen kulutuspiikkiin saattaa olla syynä tavallista kylmempi alkusyksy.

Müllerin mukaan Saksa ei voi välttää kaasuhätätilaa talvella ilman, että yksityiset kotitaloudet, yritykset ja teollisuus säästävät kaasua 20 prosenttia enemmän. Teollisuuden osuus kaasunkulutuksesta on noin 60 prosenttia.

"Tilanne voi muuttua erittäin vakavaksi, jos emme vähennä merkittävästi kaasunkulutustamme", Müller sanoi.

Saksassa on kolmiportainen varautumismalli, jolla vastataan kaasun vähenemiseen. Kesäkuun lopusta asti on ollut käytössä toinen, eli hälytystaso.

Jos kolmas eli hätätaso otetaan käyttöön, verkkovirasto alkaa säännöstellä kaasun käyttöä. Kaikki asiakkaat eivät silloin enää saa sitä edes kovalla hinnalla. Hätätilassakin kotitaloudet, sairaalat, oppilaitokset ja julkishallinnot pysyvät kaasuntoimitusten piirissä.

Saksa on saanut kaasuvarastonsa täytettyä tavoitteiden mukaisesti, mutta kaasu on huomattavasti kalliimpaa kuin aiemmin. Saksan hallitus on luvannut kaasun hintakaton kuluttajille, mutta sen toteutustapa on vielä epäselvä.

Saksan kaasuvarastojen täyttyminen etuajassa yli tavoitetason, 92 prosenttiin, on ollut alkusyksyn hyvänä pidetty uutinen. Kaasun jälleenmyyjät voivat kuitenkin myydä kaasua varastoista muualle, joten Saksan kaasuvarmuutta ne eivät takaa.

Niinpä oppositiossa niin oikealla kuin vasemmalla on vaadittu Saksan kaasuvarastojen kansallistamista.

Niin verkkoviraston kuin hallituksen piiristä on kuitenkin todettu, että Saksa hyötyy Euroopan kaasumarkkinoista ja on riippuvainen myös tuontisähköstä.

Aiemmin tärkein kaasun reitti Saksaan kulki Venäjältä. Venäjä katkaisi kaasun kuljetuksen Nord Stream 1 -kaasuputkessa loppukesästä vastatoimena Ukrainan tukemiselle.

Nord Stream 2 -kaasuputkea taas ei koskaan otettu käyttöön pakotetoimena Venäjää vastaan.

Nyt molemmat putket ovat käyttökelvottomia sabotaasin takia.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Saksa ryhtyi hankkimaan uusia kaasukumppaneita Venäjän tilalle. Tällä hetkellä Saksa ostaa kaasua Norjasta, Hollannista ja Belgiasta sekä nesteytettyä maakaasua (lng) muun muassa Yhdysvalloista.

Saksa on päättänyt tänä vuonna viidestä uudesta lng-terminaalista Itämerelle.