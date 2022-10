Venäjä voi laukaista ydinaseen maalta, merestä ja ilmasta. Aseiden tarkka määrä ja sijainnit ovat salaisia.

Venäjän uhkaukset ydinaseiden käytöstä otetaan yhä vakavammin. Torstaina Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden luonnehti ydinsodan uhan olevan nyt korkeimmalla tasollaan sitten Kuuban ohjuskriisin vuonna 1962.

Ydinaseilla pelottelu on otettu vakavasti, sillä nykyaseiden tuhovoima on merkittävästi suurempi kuin aiemmin. Yhdysvalloilla ja Venäjällä on yhteensä yli 10 000 ydinasetta. Aseiden tarkka määrä ja sijainti pidetään kuitenkin visusti salassa. Arviot määristä perustuvat esimerkiksi historiatietoihin ja satunnaisiin tietovuotoihin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on puhunut erityisesti taktisten ydinaseiden mahdollisesta käytöstä Ukrainassa. Taktisten ydinaseiden kantama ja räjähdysvoima ovat pienempiä kuin strategisissa ydinaseissa. Ne on suunniteltu taistelukenttäkäyttöön esimerkiksi bunkkereita, lentokenttiä ja muita suurempia sotilaskohteita vastaan.

Taktisten aseiden lisäksi Venäjällä on totaaliseen tuhoon kykeneviä strategisia ydinaseita. Strategiset ydinaseet on tarkoitettu tuhoamaan merkittäviä kohteita, kuten suuria kaupunkeja, komentokeskuksia ja vastapuolen ydinohjuksia.

Paljon, monipuolisia, ulko- ja turvallisuus­poliittisesti keskeisen tärkeitä. Näin Venäjän ydinaseistusta kuvailee ruotsalaisen tutkimusinstituutin (FOI) puolustusanalyytikko Jonas Kjellén.

Ydinturvallisuuteen perehtyneen Federation of American Scientists -ajatushautomon mukaan Venäjällä oli vuoden alussa hallussaan arviolta 5 977 ydinkärkeä, joista 1 500 on poistettu käytöstä. Jäljelle jäävistä 4 477:stä 1 588 on heti käytettävissä olevia strategisia ydinkärkiä.

Venäjän strategisia ydinohjuksia voi laukaista maalta, mereltä ja ilmasta. Ydinkärjistä 812 on käytettävissä maalta­laukaistavissa mannertenvälisissä ohjuksissa. 576 voidaan sijoittaa sukellusveneisiin, ja noin 200 on tarkoitettu lentokoneisiin.

Tämän lisäksi Venäjällä on varastoissaan noin 977 strategista ydinkärkeä ja 1 912 taktista ydinkärkeä.

Kjellénin mukaan Venäjä pystyisi halutessaan laukaisemaan ydinaseensa vain muutamassa minuutissa: ”Valmius on korkea ja tietty määrä strategisia ydinaseita on aina käytettävissä, mikäli ydinasehyökkäys kohdistuisi Venäjään.”

Venäjän ydinaseiden tarkkaa sijaintia ei tiedetä. Jotain sijainnista voidaan kuitenkin Kjellénin mukaan sanoa tutkimusinstituutin analyysin perusteella.

Suurin osa Venäjän strategisesta ydinarsenaalista koostuu joko siilo-ohjuksista tai liikkuvalle alustalle asennetuista ohjuksista, joiden kantama on mannertenvälinen.

”Nämä sijaitsevat Venäjän keskiosissa”, Kjellén sanoo.

Venäjän ydinsukellusveneet sijaitsevat Kuolassa lännessä ja Kamtšatkassa idässä. Mikäli Venäjän muu ydinaseistus joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, sukellusveneitä voi pitää piilossa meren syvyyksissä.

”Niillä varmistetaan, että viholliselle voidaan edelleen aiheuttaa tappioita.”

Pommikoneissa on taas se etu, että ne voidaan nopeasti sijoittaa lentotukikohtiin ympäri Venäjää.

Suomen lähialueilla taktisia Iskander-ohjuksia on ainakin Lugan ohjustukikohdassa Pietarin eteläpuolella. Iskander on lyhyen kantaman ballistinen ohjus, joka voidaan varustaa ydinkärjellä. Iskander-ohjuksen kantama on noin 400–500 kilometriä.