Tapaus on etenemässä syyteharkintaan, jonka tekee Donald Trumpin nimittämä liittovaltion syyttäjä, uutisoi The Washington Post.

Washington

Yhdysvaltain liittovaltion tutkijat uskovat koonneensa riittävästi todisteita, jotta Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin poikaa Hunter Bidenia voidaan syyttää rikoksista, uutisoi The Washington Post viitaten tapausta tunteviin lähteisiinsä.

Lähteiden mukaan Hunter Bidenia, 52, voitaisiin syyttää verorikoksista ja väärästä todistuksesta liittyen aseen ostamiseen.

Tutkijat eivät kuitenkaan päätä syytteiden nostamisesta. Tapaus on etenemässä liittovaltion syyttäjän syyteharkintaan Delawaren osavaltiossa. Hän on Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin nimittämä. Hänen tehtävänsä on arvioida, riittävätkö todisteet todennäköisesti tuomioon.

Tutkinta alkoi vuonna 2018. Aluksi se keskittyi Hunter Bidenin liiketoimiin ja konsulttitöihin ulkomailla. Suurinta huomiota on saanut hänen asemansa ukrainalaisen kaasuyhtiön hallituksessa, kun hänen isänsä toimi Barack Obaman varapresidenttinä.

Trump piti Hunter Bideniin kohdistuvia epäilyjä esillä tavoitellessaan jatkokautta marraskuun 2020 presidentinvaaleissa Joe Bidenia vastaan.

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone nosti Trumpia vastaan virkasyytteet joulukuussa 2019, koska tämä yritti painostaa Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä kaivamaan tietoja, jotka olisivat haitallisia Hunter Bidenille ja sitä kautta Joe Bidenille. Senaatti vapautti Trumpin virkasyytteistä helmikuussa 2020.

Ajan mittaan Hunter Bidenia koskevan tutkinnan kohteeksi tulivat mahdollinen tulojen ilmoittamatta jättäminen ja väärien tietojen antaminen aseoston yhteydessä vuonna 2018, kertovat The Washington Postin lähteet.

Rikossyytteiden nostaminen istuvan presidentin poikaa vastaan saisi osakseen suuren huomion ja olisi omiaan vaikuttamaan äänestäjiin.