Rauhanpalkinnon saajaksi veikattiin aiemmin Ukrainan sotaan kytkeytyviä henkilöitä, mutta raati on yllättänyt usein valinnoillaan.

Nobelin rauhanpalkinnon saavat valkovenäläinen ihmisoikeusaktivisti Ales Bjaljatski, ukrainalainen Center For Civil Liberties -ihmisoikeusjärjestö ja venäläinen Memorial-ihmisoikeusjärjestö.

”Rauhanpalkinnon voittajat edustavat kansalaisyhteiskuntaa kotimaissaan. He ovat edistäneet vuosikausia oikeutta kritisoida valtaapitäviä ja suojella kansalaisten perusoikeuksia”, komitea kertoi perusteluissaan.

”He ovat tehneet merkittäviä ponnisteluja sotarikosten, ihmisoikeusrikkomusten ja vallan väärinkäytön seuraamiseksi ja kirjaamiseksi. Yhdessä he osoittavat kansalaisyhteiskunnan merkityksen rauhalle ja demokratialle.”

Nobelin rauhanpalkinnon sai muun muassa valkovenäläinen Ales Bjaljatski.

Bjaljatski sai jo vuonna 2014 ihmisoikeuspalkinnon, kun kansainvälinen Civil Rights Defenders -järjestö myönsi hänelle palkinnon. Hänet on tuomittu veronkierrosta, joskin ihmisoikeusaktivistit pitävät tuomiota poliittisena ja Bjaljatskia mielipidevankina.

Valkovenäläinen oppositiopoliitikko ja Svjatlana Tsihanouskajan neuvonantaja Franak Vjatšorka kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan palkinnon olevan tunnustus kaikille Valko-Venäjän poliittisille vangeille, jotka vastustavat Aljaksandr Lukašenkan ”diktatuuria”.

Vjatšorka kertoo, että Bjaljatski kärsii tuomiotaan epäinhimillisissä olosuhteissa ja toivoo rauhanpalkinnon auttavan Bjaljatskin vapauttamisessa.

Center For Civil Liberties on puolestaan vuonna 2007 perustettu järjestö, joka on muun muassa dokumentoinut Krimin niemimaalla tapahtuvaa poliittista vainoa ja kansainvälisiä rikoksia Donbasin alueella.

Memorial-järjestö perustettiin vuonna 1989 ja se määrättiin kuluvana vuonna lakkautettavaksi. Järjestö on tutkinut muun muassa Neuvostoliiton aikaisia julmuuksia sekä pyrkinyt suojelemaan ihmisoikeuksia erityisesti konfliktialueilla Memorial Human Rights Centren kautta.

Memorialin Karjalan-osaston johtaja Juri Dmitrijev tuomittiin viime vuoden joulukuussa vuosien vankeusrangaistukseen. Hänet tuomittiin kiistanalaisesti heinäkuussa 2020 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Memorial pitää häntä poliittisena vankina, jonka syytteet johtuvat hänen työstään historioitsijana.

Palkinnon saaja julistettiin Norjan pääkaupungissa Oslossa noin kello 12 Suomen aikaa.

Kulunut vuosi on ollut sotaisa, ja se näkyi myös spekulaatioissa rauhanpalkinnon saajasta.

Voittajaksi veikattiin aiemmin nimiä, jotka liittyvät Ukrainan sotaan. Asiantuntijat ja vedonlyöjät tuntuivat olevan sitä mieltä, että Nobel-komitealla on tänä vuonna mahdollisuus tuomita Venäjän hyökkäyssota jakamallaan palkinnolla.

Esimerkiksi venäläistä oppositiojohtajaa, Vladimir Putinin hallinnon voimakasta vastustajaa Aleksei Navalnyiä on ennenkin povattu Nobelin rauhanpalkinnon voittajaksi.

HS esitteli ennakkojutussa nimiä, joita spekulaatioissa on nostettu esille.

Komitea on kuitenkin usein yllättänyt valinnoillaan.

Viime vuonna palkinnon sai kaksi toimittajaa, filippiiniläinen Maria Ressa ja venäläinen Dmitri Muratov.

Komitean mukaan palkinnonsaajat ”ovat suojelleet ilmaisunvapautta, mikä on ennakkoehto demokratialle ja pysyvälle rauhalle”.

Palkinnon voi saada myös järjestö, kuten vuonna 2020, kun se jaettiin Maailman ruokaohjelmalle.