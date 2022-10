Presidentti Vladimir Putin ja puolustusministeri Šoigu osallistuivat laivaston päivän paraatiin Pietarissa 31. heinäkuuta. Kuva on Venäjän valtiollisen uutistoimiston Sputnikin välittämä.

Pietarilainen toimittaja Mihail kertoo huhuista, joita venäläiset kuulevat. Mitä vallan kammareissa tapahtuu?

Läntiset mediat kertovat, että presidentti Vladimir Putin on yhä ahtaammalla. Venäjän eliitin sisällä kuohuu. Onko Putinin valta uhattuna?

Mitäkö venäläiset tästä ajattelevat? Jos jotakin voi jonkinlaisella ”kansan äänellä” sanoa niin ehkä tämän: Älkää suhtautuko huhuihin Putinin mahdollisesta syrjäyttämisestä liian vakavasti.

Me olemme kuulleet niitä koko sodan ajan. Ensimmäisen sotaviikon aikana muka puolustusministeri Sergei Šoigu oli syrjäyttämässä Putinia jouduttuaan saman huhun mukaan itse syrjään ensimmäisten sotilaallisten tappioiden jälkeen.

Puolustusministeri Sergei Šoigu (toinen oik.) seurasi sotaharjoitusta presidentti Putinin kanssa Kirillovskyssa Leningradin alueella vuonna 2014. Šoigu on kuulunut Putinin sisäpiiriin pitkään. Kuva on Venäjän presidentinhallinnon jakama.

Putin ja puolustusministeri Šoigu (vas.) Vostok-sotaharjoituksessa Venäjän kaukoidässä syyskuun alussa.

Sen jälkeen oli paljon puhetta Putinin terveydentilasta. Keväällä venäläisten keskuudessa ja vakavasti jopa oppositiomediassa keskusteltiin siitä, että Putinilla olisi parantumaton syöpä ja hän rakentaisi kiireellä suur-Venäjää ennen viimeistä päiväänsä.

Syksyllä koitti taas aika spekuloida Putinin ”salamurhayrityksellä”.

Suurin osa huhuista vaikuttaa keksityltä alusta alkaen. Miksi ne sitten leviävät? Oma selitykseni on yksinkertainen ja masentava: Spekulaatiot Putinin väistymisestä tavalla tai toisella leviävät vain siksi, että ne antavat jotakin toivoa. Ne antavat venäläisille toivoa siitä, että synkät ajat ovat loppumassa.

Sota ei koskaan ole tyyntä aikaa. Liikekannallepano, hintojen nousu, matkustuskielto, epävarma tulevaisuus, jakautunut yhteiskunta, työttömyys. Tavallisten venäläisten elämästä on pitkään aikaan ollut mahdotonta löytää yhden yhtä positiivista asiaa (ja tietenkin, ukrainalaisille tilanne on vielä hirveämpi, ilmeisistä syistä).

Ei väliä kannatatko vai vastustako ”erikoisoperaatiota”, haluatko tehdä lopun ”Ukrainan natseista” vai et, olet silti paineen alla. Näin ollen pintaan nousee ajatus: kuka tahansa paitsi Putin.

” Putin kannattaa ajatusta sodasta ”katkeraan loppuun saakka”.

Huhut jonkinlaisen ”sotapuolueen” olemassaolosta Venäjän politiikan ylimmillä tasoilla alkoivat levitä pian sen jälkeen, kun kävi selväksi, ettei Ukrainaa vallata muutamassa viikossa ja Venäjän armeijan joukot ovat jääneet jumiin sinne. Siinä vaiheessa oli vielä selvästi kaksi vaihtoehtoa – joko neuvottelut tai sodan jatkaminen. Kummankin vaihtoehdon takana on pitänyt olla joitakin korkea-arvoisia poliitikkoja.

Nyt neuvotteluvaihtoehtoa ei aivan ilmeisesti enää ole olemassa.

Mutta kuka sen tehtävän suorittaa? Siihen kysymykseen liittyy tämä spekuloitu kamppailu ”sotapuolueen” sisällä. Puhun kamppailusta, jonka osapuolet ovat puolustusministeri Šoigu ja Jevgeni Prigožin yhdistettynä Ramzan Kadyroviin.

Jevgeni Prigožin osallistui murhatun Darja Duginan hautajaisiin Moskovassa 23. elokuuta.

Ramzan Kadyrov (oik.) osallistui Kremlissä seremoniaan jossa Ukrainan alueita ”liitettiin” Venäjään 30. syyskuuta.

Tässä välissä muutama sana siitä, keitä nämä herrat ovat.

Kun kirjoitin sanat ”Prigožin Kadyrov” Venäjän suosituimpaan hakukoneeseen Yandexiin, uutiset, jotka tulivat näillä nimillä ensimmäisinä esiin, kertovat jo paljon.

Kärkeen nousi Kadyrovista tämä: ”Putin myönsi Kadyroville kenraaliluutnantin arvon”. Uutinen on keskiviikolta 5. lokakuuta. Siinä kerrotaan myös Kadyrovin Telegram-postauksesta, jossa hän ”haluaa jakaa taas yhden hyvän uutisen”: Vladimir Vladimirovitš on henkilökohtaisesti häntä onnitellut. Kaikki tämä tapahtui vieläpä Groznyn päivänä, opettajien päivänä ja Tšetšenian nuorten päivänä.

Ruutukaappaus Googlen englanniksi kääntämästä uutisesta.

”Valtionpäämies soitti minulle ja pyysi toivottamaan hyvää vointia, onnea ja menestystä kaikille Tšetšenian tasavallan asukkaille hänen puolestaan. Huolimatta suurista vastuistaan, ylipäällikkö ei koskaan unohda alueemme tärkeitä päiviä.”

Entä sitten Prigožiniin liittyvä tärkein uutinen Yandexin mukaan? ”Prigožin arvioi [laulaja Alla] Pugatševaa: Hän on olemukseltaan diktaattori”.

Tämä uutinen liittyy kuitenkin aivan toiseen Prigožiniin, musiikkituottaja Josifiin eikä Jevgeniin, joka on… niin, emmehän me varmuudella edes tiedä, kuka hän on.

Vuonna 2010 otetussa kuvassa Jevgeni Prigožin esittelee tuolloin pääministerinä toimineelle Putinille kouluruokia tuottavaa tehdastaan Pietarin lähistöllä.

Entinen vanki, joka sai neuvostoaikoina pitkät vankeusrangaistukset koko joukosta rikkomuksia mukaan lukien ryöstö. Putinille aterioita valmistavan catering-yrityksen pomo. Niin kutsutun trollitehtaan johtaja, joka maksaa jonkinmoista korvausta Putinia tukevista viesteistä sosiaalisessa mediassa. Ja viimein hänen vaikutusvaltaisin asemansa näinä aikoina: puolisotilaallisen Wagner Group -organisaation johtaja.

Hämmästyttävää kylläkin mitään näistä tehtävistä ei ole koskaan vahvistettu virallisesti, vaikka kaikki tietävät hänen toimivan niissä. Viestit Prigožinilta julkistetaan yleensä Concord Management and Consulting -nimisen yrityksen viestintäosaston kautta. Tämän yrityksen perusti Prigožin itse.

Yrityksen tapa viestiä Telegramissa on omalaatuinen, eikä Jevgeni Prigožiniin koskaan viitata postauksissa sukunimellä. ”Julkaisemme Jevgeni Viktorovitšin kommentin”, he muotoilevat. Ehkä tämä tyyli on heistä ”cool”.

Virallisten verkkosivujensa mukaan yritys toimii vain luksuscatering-alalla, kun taas venäläiset wiki-sivut sanovat jo ensimmäisessä lauseessa, että ”Concord on holding-yhtiö, joka koostuu catering-yhtiöistä, rakennusyhtiöistä, mediayrityksistä, yksityisestä sotilasyrityksestä ja muiden alojen yhtiöistä, jotka toimivat yrittäjä J.V. Prigožinin johdossa.

Eikä Concordin lehdistöosasto todellakaan keskustele mistään hummereista.

” ”Te olette minun karjaani.”

Tunnen kaksi naista, jotka ovat tavanneet Prigožinin kasvokkain. Toinen työskenteli hänen yhtiössään kauan sitten, toinen meni työhaastatteluun hakiessaan paikkaa hänen lehdistöosastollaan. Työntekijä muistelee paiskineensa töitä vuorokauden ympäri hyvin stressaavissa olosuhteissa. Naistenpäivänä, joka on laajalti juhlittu vapaapäivä Venäjällä, yksi hänen pomoistaan lausui osaston naisille näin: ”Nainen on kotona. Minun vaimoni on nainen. Te olette minun karjaani.”

Prigožinin lehdistöosastolta työtä hakenut puolestaan kertoo, ettei ollut koskaan kokenut niin ”epäinhimillistä tuijotusta”. ”Ilmapiiri hänen toimistossaan oli fyysisesti pelottava. Sitä halusi vain juosta ulos niin pian kuin mahdollista.”

Kuten nyt tiedämme, jopa Yandexin hakukone käsittelee Prigožineistä ensimmäisenä mieluummin Josifia, vaikka tätä nykyä valokeilassa on selkeästi Jevgeni. Yhdessä yllättävän partnerin, Tšetšenian tasavallan johtajan Ramzan Kadyrovin kanssa. Miksi? Jotkut ovat nähneet viitteitä siitä, että he yhdessä aikovat kukistaa Putinin.

” Yhä useammin kuulee huhua, jonka mukaan Kadyrov nimitettäisiin puolustusministeriksi.

Sekä Prigožin että Kadyrov ovat olleet kiivaimpia sodan tukijoita. Samaan ryhmään on kuulunut asemansa perusteella puolustusministeri Sergei Šoigu. Viimeaikaiset tappiot Ukrainassa ovat kuitenkin heikentäneet hänen asemaansa

Prigožin-Kadyrov-leirin asemat näyttävät jatkuvasti vahvistuvan.

En tiedä, mitä tapahtuu Kremlin porttien sisällä. Tavallista venäläistä käsitystä pystyn kuitenkin kuvailemaan ja selittämään.

Ensinnäkin, jos Prigožin-Kadyrov-leiri todellakin on olemassa, sen ensimmäisenä tavoitteena tuskin on presidentin paikka, vaan hyvin tärkeä rooli Vladimir Putinin likeisenä liittolaisena ja kumppanina. Eli asema, jossa Šoigun uskottiin olleen vielä jokin aika sitten. Se antaisi kaksikolle lähes rajoittamattoman vallan.

Yhä useammin kuulee huhua, jonka mukaan Kadyrov nimitettäisiin puolustusministeriksi. Entä Prigožin? Niin, hän löytää epäilemättä itselleen vielä tuottoisamman ja hämärämmän viran, jonka sisällön Yandex jättää mieluummin avaamatta.

Itse näen kuitenkin vakavan puutteen Prigožin-Kadyrov-kaksikossa, jotta se etenisi vallakkaampaan asemaan. Molemmat ovat liian provokatiivisia, hämäriä ja oikukkaita hahmoja saadakseen maanlaajuista kannatusta. Toinen on entinen rikollinen, toinen syntyi maan epävakaimmalla alueella. Tämä ”tiimi” tarvitsisi keulakuvan, jonka taustat ovat selvät. On syytä epäillä, löytyykö heidän ”sotapuolueestaan” moista henkilöä.

Ruutukaappaus Prigožinin viestinnän profiilista Telegramissa.

Prigožin ja Kadyrov alkoivat jokin aikaa sitten avoimesti tukea toisiaan. Concordin lehdistöosasto julkaisi tästä asiasta Telegramissa tietoa tutulla mutta hämärällä tyylillään. Ensin kerrottiin, että Prigožinin ja Kadyrovin yhteisistä aikeista on esitetty väitteitä, jotka ovat Ukrainaa kannattavat voimien väärämielisiä yrityksiä horjuttaa tilannetta Venäjän sisällä.

Sitten tuli vielä erikseen ”Jevgeni Viktorovitšin kommentti” asiaan eli Prigožinin suora vastaus. Se oli selkeämpi: ”Minä ja Kadyrov kuulumme molemmat puolueeseen ’Sota on vietävä päätökseen hinnalla millä hyvänsä’, eli ei tule häpäistä suurta Venäjänmaata.”

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittaa pietarilainen toimittaja Mihail ja moskovalainen kulttuurialan ammattilainen Jan. Heidän oikeita nimiään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille Venäjällä nyt uhka, joka voi johtaa pidätykseen tai vankeuteen.