Brittiarmeijan koulutusleiri, Etelä-Englanti

Sotilasasuiset miehet juoksevat rynnäkkökiväärit käsissä pitkin eteläenglantilaista peltoa. Yksi kantaa panssarintorjuntaohjusta.

Maastoudutaan. Ammutaan kovilla.

Sivusta tulee panssarivaunu. Jossain edessä näyttää räjähtävän. Pauke on kova.

Maassa makaa pahasti haavoittuneen näköinen mies olkavarsi veressä. Matkan päässä lojuu toinen, jalka säpäleinä.

Eikö kukaan auta? Onneksi haavoittuneet ovat näyttelijöitä.

Ukrainalaisten sotilaskoulutusta eteläenglantilaisella pellolla. Perjantaina Ukrainassa vietetään Ukrainan puolustajien päivää.

Palkatut brittinäyttelijät esittävät haavoittuneita ukrainalaisia koulutusleirillä.

Ollaan Britannian armeijan koulutusleirillä, jossa ukrainalaisista siviileistä tehdään sotilaita viidessä viikossa.

Aikaa ei ole hukattavana. Kaikki valveilla­olo­tunnit ovat uuden oppimista: ase- ja ampuma­koulutusta, ensiapua, taistelu­koulutusta, kaupunki­sodan­käyntiä ja niin edelleen.

Pikakurssin jälkeen he palaavat Ukrainaan. Moni lähtee heti eturintamalle maataan puolustamaan.

”Ukrainalaisten omistautuminen asialleen on ollut aivan ällistyttävää. He ovat täällä oppiakseen kaiken, mitä vain voimme opettaa”, kertoo brittiarmeijan koulutusryhmän johtaja Suran Ball HS:lle leirin mediapäivänä kuluvalla viikolla.

Brittiarmeijan Suran Ball kollegoineen opettaa ukrainalaisille sodankäynnin perustaitoja.

Britannia on tukenut Ukrainaa jo enemmän kuin mikään muu maa Yhdysvaltoja lukuun ottamatta. Britannian sotilasapusitoumukset Ukrainalle ovat tähän mennessä yli 2,3 miljardia puntaa eli noin 2,6 miljardia euroa.

Britannia on luvannut antaa maaperällään sotilaskoulutusta ainakin 19 000 ukrainalaiselle. Nykyinen ohjelma alkoi kesäkuussa, ja sen jälkeen pikakurssin on suorittanut jo noin 5 700 ukrainalaista.

Brittiarmeijan kanssa koulutusta antavat nyt myös ainakin suomalaiset, ruotsalaiset, tanskalaiset, norjalaiset, latvialaiset, hollantilaiset, uusiseelantilaiset ja kanadalaiset kouluttajat.

Suomi ilmoitti parinkymmenen kouluttajan panoksestaan elokuun alussa. Leirillä, jolla HS vieraili, ei ollut suomalaisia kouluttajia.

Brittien koulutustuki ukrainalaisille juontuu kauempaa kuin helmikuussa alkaneesta Venäjän hyökkäyssodasta.

Koulutus alkoi pian sen jälkeen kun Venäjä anasti Ukrainalta Krimin vuonna 2014.

”Vuodesta 2015 lähtien olemme kouluttaneet jo 22 000 ukrainalaista. Koulutuspakettia laajennettiin sen jälkeen kun Venäjä aloitti täysmittaisen hyökkäyksensä”, kertoo kenraaliluutnantti Kempley Buchan-Smith HS:lle harjoitusleirillä.

Ukrainalaisten valmennuksessa on mukana tuhatkunta sotilasta brittiarmeijasta, ilmavoimista ja merijalkaväestä.

Kenraaliluutnantti Kempley Buchan-Smith johtaa 5 Rifles -nimistä jalkaväkipataljoonaa.

Viidessä viikossa ei tietenkään ehdi kaikkea, etenkään kun useimmilla ukrainalaisilla ei ole mitään sotilastaitoja valmiina.

Buchan-Smithin mukaan tärkeintä on oppia kaksi asiaa. Niistä ensimmäinen on pysyä hengissä.

”Heidän täytyy pystyä selviytymään taistelukentällä, pitämään huolta itsestään ja varusteistaan sekä suojautumaan vihollisen tulitukselta.”

Toinen tavoite on olla viholliselle niin kuolettava kuin mahdollista.

”Etulinjassa ollessaan heidän [ukrainalaisten] tulee pystyä tuottamaan vihollispuolelle maksimaalista tuhoa.”

Buchan-Smithin mukaan on elintärkeää, että Suomi ja muut kumppanit auttavat brittiarmeijaa ukrainalaisten koulutuksessa ja samalla Ukrainan puolustamisessa.

Kun peruskurssi Englannissa päättyy, saavat ukrainalaiset koulutettavat viedä varusteensa mukanaan Ukrainaan.

Eteläenglantilaisella leirillä parhaillaan olevista paristasadasta ukrainalaismiehestä useimmat eivät ole olleet aiemmin missään tekemisissä aseiden kanssa.

Joukossa on ollut niin juristeja ja rakennusmiehiä kuin jopa tanssikoreografi. Ikäjakaumakin on laaja. Keski-ikä on hieman yli 30 vuodessa.

Kansainvälisen toimittajajoukon vieraillessa yksi ukrainalaisryhmä kuuntelee pellolla istuen opetusluentoa Javelin-panssarin­torjunta­ohjuksen käytöstä.

Ukrainalainen tulkki kääntää brittikouluttajan ohjeita kuulijoille.

Brittiarmeijan kouluttaja opasti panssarintorjuntaohjuksen käytössä. Tulkki käänsi englannista ukrainaksi.

Kouluttaja varoittaa oppilaitaan, että mitä tahansa liikkuvaa ei pidä alkaa tulittaa. Ensin on varmistettava, että kohde todellakin on vihollinen.

Liikkeelle ei kannata myöskään lähteä yhdessä supussa, jotta ei muodosta helppoa kohdetta viholliselle. Pitää levittäytyä viidensadan metrin tai jopa kahden kilometrin levyiselle alueelle.

Ukrainan armeijan kanta on, että koulutettavat eivät esiinny mediajutuissa omalla nimellään tai kasvoillaan. Se voisi olla kohtalokasta heidän perheilleen.

Myöskään koulutusleirin tarkkaa sijaintia ei saa kertoa julkisuuteen. Siksi tässäkin kirjoituksessa puhutaan vain etelä­englantilaisesta leiristä. Koulutus­leirejä on muitakin.

Brittikouluttajat sen sijaan saavat esiintyä omilla kasvoillaan ja haastateltavat omilla nimillään.

Ukrainalaiset suorittavat peruskurssin Englannissa. Sen jälkeen annetaan lisäkoulutusta Ukrainassa.

Neptune-nimellä esiintyvä huivikasvoinen ukrainalaisupseeri kertoo HS:lle, että Britannian ja kumppanien antama koulutus on Ukrainalle erittäin tärkeää.

Olennaista on, että koulutus voidaan antaa nopeasti ja tehokkaasti turvallisessa ympäristössä.

Ukrainalaisilta koulutettavilta tuleva palaute on kuulemma ollut myönteistä, vaikka itse koulutus on intensiivistä ja kovaa. Jokainen hetki pitää käyttää oppimiseen.

”Pystyy näkemään, kuinka siviilistä tulee sotilas.”

Ukrainalaisupseeri Neptunen mukaan on tärkeää, että siviilien koulutus tapahtuu turvallisessa ympäristössä.

Kun peruskurssi on ohi, ukrainalaiset palaavat kotiin sotimaan. Mukaansa he saavat Englannissa käyttämänsä perusvarusteet: kypärät, luotiliivit, univormut ja saappaat, reput ja makuupussit sekä muut suoja- ja lisävarusteet.

Henkilökohtaisia varusteita Britannia on lahjoittanut jo lähes 200 000.

Lisäksi tulee yli 10 000 panssarin­torjunta­ohjusta (muun muassa Javelin, Brimstone ja NLAW), yli 200 panssariajoneuvoa ja 120 muuta ajoneuvoa, raketinheittimiä, aseita ja ammuksia sekä paljon muuta.

Englantilaisella harjoitusleirillä on lyhyt tauko. Ukrainalaiset istuvat hetken ringeissään pellolla.

Ilmeet ovat vakavat, eikä kukaan juuri jutustele. Tänne on tultu oppimaan, ei viihtymään.

Kuvaa harjoituksista Etelä-Englannista.