Södertäljessä on sattunut kahden viikon aikana viisi ampumistapausta. Kolme ihmistä on kuollut. Vaalivoittaja lupaili järjestystä Ruotsiin, mutta ensin pitäisi saada järjestykseen uusi hallitus, kirjoittaa HS:n kirjeenvaihtaja Jussi Sippola.

Tukholma

Alle viikon sisällä Ruotsin Södertäljessä on ammuttu kuoliaaksi kolme ihmistä.

Viimeisin ampumistapaus sattui torstai-iltana: kaksikymppinen mies kuoli, teini-ikäinen poika sai ampumavammoja.

Poliisi epäilee torstaisesta teosta neljää miestä, jotka pakenivat rikospaikalta mopoilla.

Nyt poliisi uskoo väkivallan kierteen jatkuvan. Odotettavissa on kostoiskuja ja mahdollisesti lisää kuolonuhreja.

Tapauksilla on tuttu tausta, sanovat asiantuntijat: kilpailevat rikollisryhmittymät, jotka taistelevat huumekaupan reviireistä.

Tutut ovat myös reaktiot: paikalliset pelkäävät nyt liikkua kaduilla, he pelkäävät tulevansa itse ammutuksi tai he pelkäävät näkevänsä ampumistapauksen. Monet sanovat haluavansa muuttaa pois alueelta.

Södertälje on runsaan sadantuhannen asukkaan kunta noin kolmisenkymmentä kilometriä Tukholmasta. Yli puolet asukkaista on ulkomaalaistaustaisia: eniten on irakilais- ja syyrialaistaustaisia sekä turkkilais- ja suomalaistaustaisia.

Paikalliset kertovat ruotsalaismedialle, että Södertäljessä eletään nyt pelossa. Nuorten parissa työskentelevä Petra Jacob sanoo Ruotsin yleisradiolle, että panostuksia ennaltaehkäisevään toimintaan on lisättävä: nuoret eivät saa ajautua rikollisjengeihin.

”Meidän on oltava läsnä ja saatava nuorille hyviä esikuvia. Nyt heidän esikuvansa ovat mahdollisia rikollisia”, hän sanoi.

Jacobin mukaan tunnelma Södertäljessä ei ole koskaan ollut yhtä synkkä, vaikka jengirikollisuus on riivannut kuntaa jo pitkään.

Kahden viikon sisällä ampumistapauksia on ollut viisi. Osa ampumisista on tapahtunut leikkipuistojen ja koulujen läheisyydessä. Tänä vuonna Södertäljessä on ammuttu kuoliaaksi kuusi ihmistä. Koko Ruotsissa kuolemaan johtaneita ampumistapauksia on ollut 51. Aseväkivallan suhteen tämä on jo nyt Ruotsin pahin vuosi.

Jengiväkivalta oli Ruotsin vaalien suurin yksittäinen teema.

Jos vaalikampanjat olisivat yhä käynnissä, poliitikot tungeksisivat todennäköisesti Södertäljessä ja toistaisivat, että jengiväkivallan on loputtava.

Nyt johtavat poliitikot eivät ole juuri ehtineet Södertäljen tapahtumia kommentoida. Vaaleista on pian jo kuukausi, mutta Ruotsi on vielä ilman hallitusta.

Hallitusneuvotteluja johtaa maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson, joka kampanjoi ”järjestyksen palauttamisella Ruotsiin”. Jos hallitusneuvottelut etenevät suotuisasti, Kristerssonista voi tulla pääministeri aikaisintaan ensi viikon perjantaina. Hallituksensa ministerit hän voisi esitellä seuraavana maanantaina.

Ulf Kristersson lupasi vaalimainoksessaan Ruotsiin järjestystä.

Ennen vaaleja Ulf Kristersson esitteli puolueensa keinoja jengirikollisuuden kitkemiseksi. Toimenpidelistauksen Kristersson esitteli juuri Södertäljessä. Paikan valintaa hän perusteli sillä, että Södertäljessä on ollut ongelmia pitkään, mutta ongelmia on onnistuttu myös ratkaisemaan.

Kristerssonin mukaan jengirikollisuuden kitkemiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan yhteistyötä. Poliisin, sosiaalipalveluiden, kiinteistönomistajien – kaikkien.

Mutta ongelmiin ei ole nopeaa ratkaisua, sen myöntävät myös hallitukseen matkalla olevat puolueet.

Jos Kristerssonista tulee pääministeri, ruotsalaisilla on kuitenkin lupa odottaa hänen hallitukseltaan tuloksia.

Silloin Kristersson on itse vastuussa siitä, mistä hän edellisiä pääministereitä arvosteli.