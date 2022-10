Kuolinsyyntutkijan raportin mukaan 22-vuotiaan Aminin kuolinsyynä ei ollut väkivalta. Raportti ei kuitenkaan maininnut, oliko hänen ruumiissaan merkkejä väkivallasta.

Iranissa syyskuussa kuolleen Mahsa Aminin kuolinsyyksi on todettu aivohypoksia eli aivojen hapenpuute. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters, nojaten Iranin virallisen uutistoimiston Irnan lähteisiin.

Kuolinsyyntutkijan raportista käy ilmi, että Amini ei kuollut väkivallan seurauksena. Raportissa ei tosin todeta, oliko hänen ruumiissaan merkkejä väkivallasta. Amini kuoli raportin mukaan ”taustasairauksien” takia hänen ollessaan kiinniotettuna.

22-vuotias Amini kuoli sen jälkeen, kun hän joutui Iranin siveyspoliisin kiinniottamaksi. Kiinnioton syynä oli väärin puettu hijab. Hänen kuolemansa jälkeen Iranissa on nähty mittavia mielenosoituksia, jotka on tukahdutettu verisesti.

Iran Human Rights -järjestön mukaan tiistaihin mennessä mielenosoitusten yhteydessä olisi kuollut vähintään 154 ihmistä. Kuolleiden joukossa on järjestön mukaan myös lapsia.

Mielenosoitusten yhteydessä on The Guardianin mukaan pidätetty yli 1 200 ihmistä. Lisäksi 92 ihmistä on otettu kiinni ennaltaehkäisevästi.

Maailmalla Aminin kuolema ja Iranin viranomaisten toiminta on tuomittu laajalti. Useissa maissa on järjestetty tukimielenosoituksia.