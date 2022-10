Lääkäriopiskelijoita uhataan erottamisella, jos he osallistuvat liikekannallepanoa vastustaviin mielenosoituksiin.

Dagestanin lääke­tieteellisen valtion­yliopiston opiskelijoille on pidetty ”kasvatus­keskusteluja” liikekannalle­panon jälkeen. Meduza on nähnyt videon yhdestä tällaisesta keskustelusta. Opiskelijoita uhataan erottamisella, jos he osallistuvat liikekannalle­panoa vastustaviin mielen­osoituksiin.

Esimerkki keskustelusta:

”Varoitamme teitä: jos teitä agitoidaan lähtemään joukolla liikkeelle, älkää lähtekö. Se on silkkaa propagandaa, jonka tarkoitus on vaikuttaa teidän vielä hieman kesken­eräiseen ajatus­maailmaanne. Rehtoraatti on päättänyt, että jos joku opiskelijoistamme havaitaan mielen­osoituksessa, hänet erotetaan lopullisesti, ilman palaamis­oikeutta.”

Opiskelija kysyy: ”Millä oikeudella?”

Henkilökunnan edustaja vastaa: ”En tiedä, millä oikeudella. Sellainen oikeus on nyt otettu käyttöön. Rehtorin päätöksellä. Ei nyt puhuta siitä, kuka on oikeassa tai kuka on syyllinen. Haluamme vain varoittaa teitä.”

Eräs viimeisen vuosikurssin lääketieteen opiskelija antoi Meduzalle anonyymin haastattelun. Hän kertoi, että ”kasvatus­keskustelussa” heille kerrottiin seitsemän Mahatškalan teknisen yliopiston opiskelijan erottamisesta mielen­osoitukseen osallistumisen vuoksi.

”Opiskelijoita oli nähty kadulla [liikekannalle­panon vastaisessa mielen­osoituksessa], joten päätettiin pitää keskustelu”, opiskelija arvelee.

Dagestanin pääkaupungissa Mahatškalassa syntyi mielenosoituksia heti liikekannalle­panon julistamisen jälkeen. Kutsuntojen alettua kaikilla kaupungin ulos­meno­pisteillä alettiin sattuman­varaisesti pysäyttää julkisen liikenteen kulkuneuvoja. Poliisit tarkastivat kutsunta­ikäiset miehet ja antoivat heille kutsut.

”Se oli terroria, ihmisten perässä juostiin. Ulosmeno­pisteillä pysäytetyille ei pelkästään annettu kutsuja, vaan monesti heidät kuljetettiin suoraan kutsunta­toimistoon. Eräälle tuttavallenikin yritettiin antaa kutsu, vaikka hänellä on Venäjän valtion­rautateiden hankkima vapautus. Tämä on yksi syy mielen­osoituksiin”, kertoo lääkäriopiskelija.

Lääkäriopiskelijan mukaan suurin osa hänen kurssikavereistaan todellakin pelkää osallistua mielenosoituksiin, koska siitä voi seurata vankeus­rangaistus.

”Kaikki tietävät, että siitä seuraa ongelmia”, opiskelija toteaa ja selittää, että jo 30 tunnin poissaolo opinnoista johtaisi välittömään erottamiseen.

Venäjän liikekannallepanoa on vastustettu mielenosoituksissa ympäri maata. Kuva Pietarista 21. syyskuuta.

Meduzan haastattelema lääkäri­opiskelija olisi aluksi halunnut jättää lääkärin­takkinsa ja henkilöpaperinsa johonkin piiloon ja lähteä katsomaan, mitä mielen­osoituksissa tapahtuu. Toistaiseksi hän ei kuitenkaan ole osallistunut mielenosoituksiin. Hän kertoo, että kukaan opiskelu­kavereista, joiden kanssa hän on keskustellut, ei tue sotaa.

Lääketieteen opiskelijat ovat olleet varuillaan siksikin, että liikekannalle­panossa terveydenhuollon ammattilaisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Valmistuneet ovat pääsääntöisesti reservissä.

Lue lisää: Venäjällä kootaan terveyden­huolto­henkilöstöä, eikä sairaala saa ottaa potilaiksi 18–50-vuotiaita miehiä kuin hädässä

”Minä valmistun tänä vuonna ja voin siis tulla mobilisoiduksi. Jos saisin kutsun ja minun olisi valittava asepalveluksen ja vankilan välillä, todennäköisesti valitsisin vankilan”, Meduzan haastattelema opiskelija kertoo.

Virallista tietoa liikekannallepanon toteutumisesta tai muita tietoja juuri terveydenhuoltoalan ammattilaisten mobilisoinnin käytännöistä ei toistaiseksi ole. Duuman terveydenhuolto­komitea on ilmoittanut mobilisoitavista hieman ristiriitaisesti.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu vakuutti lokakuun alussa, että naisia ei kutsuta sotaan: ”Se ei ole ollut suunnitelmissakaan.”

Mutta epävirallisten tietojen mukaan myös naispuolisia terveydenhuollon ammattilaisia on mobilisoiduissa. Ministeriötasolta on tullut tietoa, että joihinkin tehtäviin voidaan ottaa naispuolisia lääkäreitä, mutta heitä tarvitaan ”minimaalisesti”.

Kutsunnat ja vapautukset toimitetaan lähinnä työpaikkojen kautta. Duuman terveydenhuolto­komitea on ilmoittanut, että vapautuksen liikekannalle­panosta saavat vain sellaiset lääkärit, jotka työskentelevät pienissä yksiköissä maaseudulla (missä on vähän lääkäreitä), sekä sellaiset, joilla on monta lasta, vaimo raskaana tai sairaat vanhemmat huollettavina.

Vapautusta ei ole myönnetty sairaanhoitajille, bioinformatiikan asiantuntijoille tai tekniselle henkilöstölle.

Meduzalle kirjoittanut Aleksandra Sivtsova. Alkuperäinen juttu täällä. Suomennos on osa Meduzan isompaa juttua. Jutun käännöstä on HS:n toimituksessa tiivistetty ja editoitu. Tuotanto: Tuija Pallaste / HS