Aiemmin kerrottiin, että puukotuksista epäiltäisiin kahta veljestä. Toinen veljeksistä kuoli iskussa, toinen poliisin kiinnioton jälkeen.

Kanadan poliisi kertoi torstaina, että syyskuussa tapahtuneiden joukkopuukotusten takana on vain yksi henkilö. Asiasta kertovat uutistoimisto AFP ja sanomalehti The New York Times.

Yksitoista ihmistä kuoli ja 18 haavoittui viime kuussa puukotuksissa kahdessa syrjäisessä yhteisössä Kanadan keskiosissa Saskatchewanin provinssissa. Suurin osa uhreista kuului alueella asuvaan alkuperäisväestöön.

Aiemmin kerrottiin, että puukotuksista epäiltäisiin 32- ja 31-vuotiaita veljeksiä. Veljeksistä nuorempi kuoli iskun yhteydessä ja vanhempi vähän sen jälkeen, kun poliisi oli ottanut hänet kiinni. Nyt Kanadan poliisi kertoikin, että vain vanhempi veli on vastuussa puukotuksista.

Poliisin mukaan epäilty puukotti ihmisiä paikalliselle alkuperäiskansalle kuuluvan reservaatin alueella sekä Weldonin kylässä. Hän myös tappoi nuoremman veljensä.

Epäilty saatiin kiinni neljä päivää kestäneiden laajojen etsintöjen jälkeen. Kiinnioton jälkeen epäilty oli kuitenkin tarvinnut äkillisesti sairaalahoitoa, ja kuoli sairaalassa. Kuolinsyytä ei ole tiedotettu, mutta muun muassa brittilehti The Guardian kertoi, että epäilty olisi kuollut itse aiheuttamiinsa vammoihin.

Paikallisen poliisin tiedottaja Rhonda Blackmore sanoi torstaina, että nuorempi veljistä oli osallistunut alkuvaiheessa iskun suunnitteluun. Hän ei kertonut enempää tämän roolista iskussa, mutta painotti, että iskun uhrit surmasi vanhempi veli.

Nuorempi veli lisättiin torstaina iskun uhritilastoon, joka listasi aiemmin vain kymmenen kuolonuhria.

Vieläkään ei tiedetä, olivatko uhrit tai osa heistä ennalta valittuja. Blackmoren mukaan epäillyn motiivia ei välttämättä koskaan saada selville.