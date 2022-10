Ukraina on käyttänyt Starlinkia muun muassa lennokkien ohjaamiseen, sisäiseen tiedottamiseen ja eri joukkojen väliseen yhteydenpitoon.

Ukrainan hallinnon edustajat ja maan asevoimiin kuuluvat henkilöt ovat kertoneet häiriöistä miljardööri Elon Muskin SpaceX-yhtiön toimittamassa Starlink-satelliittijärjestelmässä. Asiasta kertoo talouslehti Financial Times (FT).

Starlink käyttää satelliitteja, joilla verkkoyhteyden voi tuoda sellaisille alueille, joilla sitä ei saa muodostettua perinteisemmillä yhteyksillä.

Ukrainaan on lähetetty tuhansia Starlink-laitteita muun muassa Yhdysvaltain hallinnon sekä joukkorahoituksen turvaamien varojen avulla. Starlinkin teknologia, joka on huomattavan kallista, on auttanut Ukrainan joukkoja pysymään verkossa, vaikka Venäjä on yrittänyt vahingoittaa Ukrainan verkkoliikenneyhteyksiä.

Ukraina on käyttänyt Starlinkia muun muassa lennokkien ohjaamiseen, sisäiseen tiedottamiseen ja eri joukkojen väliseen yhteydenpitoon. Häiriöiden aiheuttamat ongelmat viittaavat siihen, että Ukraina on ollut teknologiasta jopa liian riippuvainen.

Korkea-arvoinen Ukrainan hallinnon virkamies kertoi FT:lle, että häiriöt Starlink-yhteyksissä ovat vaikeuttaneet Ukrainan yrityksiä vapauttaa Venäjän miehittämiä alueita. Virkamiehen mukaan häiriöt ovat viime viikkoina aiheuttaneet "katastrofaalisia" kommunikaatiokatkoksia.

Virkamies sanoi, että katkokset ovat tapahtuneet tilanteissa, joissa Ukrainan joukot ovat murtaneet Venäjän etulinjan. Jotkut häiriöt ovat tapahtuneet myös sellaisissa taisteluissa, joiden paikka ja ajankohta ovat olleet ennalta tiedossa.

Virkamiehen mukaan ongelma on ollut akuutti eteläisillä Hersonin ja Zaporižžjan alueilla, mutta katkoksia on myös ollut Itä-Ukrainassa Harkovan, Donetskin ja Luhanskin alueilla. Kaikilla alueilla on ollut kiivaita taisteluita Ukrainan syyskuussa alkaneen vastahyökkäyksen edetessä.

Toinen Ukrainan hallinnon edustaja kertoi yhteyskatkosten olevan yleisiä. Edustajan mukaan ukrainalaiset sotilaat ovat soitelleet häiriöiden takia paniikissa päivystäviin numeroihin.

Yhteysongelmat vahvisti FT:lle myös kolme ukrainalaissotilasta. Maan puolustusministeri Oleksi Reznikov tai asevoimien ylipäällikkö Valeri Zalužnyi eivät halunneet kommentoida asiaa.

Starlink-laitteita lahjoittaneen säätiön edustajan Roman Sinicyn mukaan yhteysongelmat saattavat johtua siitä, että Starlink yrittää estää Venäjää käyttämästä laitteistoa hyväkseen, sillä häiriöitä on ollut erityisesti sellaisilla alueilla, jotka Ukraina on vastikään vapauttanut.