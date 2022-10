Krimin ja Manner-Venäjän yhdistävän sillan tuhot heikentävät Venäjän asemaa taisteluissa Etelä-Ukrainassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin heräsi 70-vuotissyntymäpäivänsä jälkeisenä lauantaiaamuna uuteen nöyryytykseen: Kertšinsalmen silta ja sitä pitkin ajanut juna tankkeineen roihusivat ilmiliekeissä. Osa vieressä kulkevasta autosillasta on romahtanut mereen.

Krimin alueen viranomaiset kertovat, että palon syynä on palava polttoainetankki. Sillan lähellä on kuitenkin kuultu myös räjähdyksiä, eikä junasillalla sattunut räjähdys selitä viereisen autosillan romahdusta.

Putin on jo määrännyt, että sillan ”hätätilan” vuoksi on perustettava komitea, uutisoivat Ria Novosti ja Tass.

Krimin sillan ja koko Putinin ”pyhän niemimaan” painoarvo on Venäjälle erittäin suuri. 19-kilometrinen silta on paitsi Euroopan pisin silta, myös ainut suora yhteys Krimin niemimaalta Manner-Venäjälle. Silta on ollut Putinille myös henkilökohtaisesti tärkeä, eikä vähiten siksi, että ennen tämän vuoden miehityksiä se oli Venäjän ainut reitti Krimille.

Ihmiset seurasivat Krimin niemimaan rannikolla sijaitsevassa Kertšissä salmen ylittävän sillan sammutustöitä lauantaina.

Tapahtuneen poliittista painoarvoa ei tule aliarvioida, painottaa Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö. Palava Kertšinsalmen silta alleviivaa sen, mikä on viime viikkoina näyttänyt yhä selvemmältä: sota ei mene niin kuin Venäjä haluaisi.

”Venäjällä on pitkään ollut punainen linja, että tälle sillalle ei saa tapahtua mitään. Se on sekä symbolisesti poliittisesti että käytännöllisesti Venäjälle valtavan tärkeä.”

Se, ettei Venäjä pysty puolustamaan edes Krimiä, jota se on vuodesta 2014 sanonut omakseen, ei anna hyvää kuvaa maan kyvystä puolustaa maaperäänsä, Käihkö arvioi.

”Ja jos ei muuta, niin onhan tämä vähintään jälleen yksi kasvojen menetys. Vielä parempi ajoitus olisi ollut Putinin syntymäpäivänä, mutta tällaisia märkiä rättejä tulee nyt Putinin naamalle koko ajan.”

Venäjän presidentti Vladimir Putin tutustui Kertšinsalmen sillan rakennustöihin maaliskuussa 2018.

Kertšinsalmen sillan romahtaminen vaikuttaa Etelä-Ukrainassa sekä sotaan että tavallisten ihmisten elämään. Silta on ollut yksi Venäjän keskeisimmistä huoltoyhteyksistä Etelä-Ukrainaan.

Venäjän junat ovat kuljettaneet sen kautta polttoainetta, varusteita, ajoneuvoja, ammuksia, ruokaa, vettä ja joukkoja. Lisäksi silta on ollut tärkeä Krimin huoltoyhteyksille, jossa alueviranomaiset ovat jo muun muassa määränneet ostorajoituksia elintarvikkeille.

”Tämä tulee vaikuttamaan suoraan sotaan etelässä – Ukrainalle myönteisellä tavalla”, Käihkö sanoo.

Venäjä on viime aikoina ollut jo ennestään suuria vaikeuksia muun muassa Hersonin alueella, jossa onnistunutta salamasotaa käyvät Ukrainan joukot ovat kuluneella viikolla edenneet nopeaa tahtia.

Ukrainalaisten turvallisuusviranomaisten jakamassa kuvassa näkyy romahtanut maantiesillan osa ja liekeissä oleva junavaunu rautatiesillalla.

Kokonaan Venäjän huoltoyhteydet eivät katkea. Etelä-Ukrainaan kulkee rautateitä pitkin myös toinen huoltoreitti, joka menee Melitopolin kautta. Lisäksi venäläiset pääsevät yhä Krimin niemimaalle maateitse miehittämiltään alueilta Itä-Ukrainassa.

Myös meriteitse tapahtuu huoltoa, vaikka se on hitaampaa.

Krim on kuitenkin ollut huoltoyhteyksien kannalta Melitopolia edullisempi, sillä siellä on Neuvostoajoilta peruna vanhoja sotatukikohtia, joita Venäjä on voinut hyödyntää, Käihkö arvioi.

”Venäjän logistiikan heikkoudeksi on osoittautunut aivan liian suuri riippuvaisuus rautateistä. Venäjän on ollut erittäin vaikea operoida Ukrainassa niillä alueilla, joilla sillä ei ole rautatieyhteyksiä.”

Krimin parlamentin johtohahmo Vladimir Konstantinov on syyttänyt ”ukrainalaisia vandaaleja” sillan vahingoista. Hänen mukaansa vahingot eivät kuitenkaan ole suuria, vaan ne ”korjataan pian”.

Ukrainalaiset ovat sodan mittaan myös itse uhkailleet Kertšinsalmen sillan tuhoamisella.

”Jos meillä olisi mahdollisuus tehdä se, olisimme tehneet sen jo kauan aikaa sitten. Jos siihen avautuu mahdollisuus, teemme sen varmasti”, sanoi Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksij Danilov huhtikuussa, kun häneltä kysyttiin Krimin sillan pommittamisesta.

Lauantaina Ukrainan presidentin neuvonantajan Myhailo Podoljakin totesi sillalla tapahtuneen räjähdyksen olleen vasta ”alkua”.

”Kaikki laittomuudet pitää tuhota, kaikki varastetut pitää palauttaa Ukrainalle, kaikki Venäjän miehittämät [alueet] vapautetaan”, hän twiittasi.

Käihkön mukaan on luonnollista pohtia Ukrainan osallisuutta tuhoihin, sillä maa hyötyy niistä selvästi. Siltojen romahduttaminen ei ole helppoa, vaan vaatii suurta osumatarkkuutta ja räjähdysvoimaa.

“Krimin silta on varmasti rakennettu niin, ettei se ihan pienestä sorru. Kun kyseessä on näin kriittinen infra, ei onnettomuus ole se selitys, jota moni haluaa uskoa.”

Käihkön mukaan ohjusisku olisi turvallisempi, mutta tällä hetkellä ei ole tiedossa, onko Ukrainalla käytössään järjestelmää, joka riittäisi Krimin sillan tuhoamiseen.

Toinen mahdollisuus on sabotaasi. Ukrainalaisten partisaanien ja sissien tekemästä sabotaasista puhuttiin jonkin verran elokuussa, kun Ukraina iski Sakin lentotukikohtaan Krimillä.

Silloin Ukrainan turvallisuusneuvoston johtaja Oleksi Danilov antoi The Washington Post -sanomalehden haastattelussa ymmärtää, että Ukraina on valmistautunut partisaanitoimintaan. Partisaaneilla hän viittasi Ukrainan erikoisjoukkojen kouluttamiin soluttautujiin ja rintamalinjojen takana salaisia operaatioita tekeviin paikallisiin.

Käihkön mukaan sabotaasi vaatisi kuitenkin suuria määriä – ehkä jopa kuorma-autollisia – räjähteitä.

Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori, Pääesikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö Martti J. Kari arvioi puolestaan STT:lle, että mikäli kyseessä oli autopommi, oli kyseessä ”taitava ja hieno operaatio”.

Räjähdyksen aikana sillalla kulkenut juna syttyi tuleen. Junassa paloi tiettävästi polttoainevaunuja.

Valmistuessaan vuonna 2018 Kertšinsalmen siltaa pidettiin merkittävänä askeleena Krimin niemimaan integroimisessa osaksi Venäjän federaatiota. Käihkön mukaan Krimin niemimaan erityisasema on kuitenkin heikentynyt Venäjän pakkoliitosten myötä.

Putin ilmoitti syyskuun lopussa pakkoliitoksista, joissa se liitti itseensä kokonaisuudessaan neljä ukrainalaismaakuntaa: Hersonin, Zaporižžjan, Luhanskin ja Donetskin.

“Krimiä on pidetty vähän erikoisalueena, mutta nyt se on yksi viidestä Venäjän miehittämästä alueesta. Ukrainan pyrkimys vapauttaa myös Krim on vain vahvistunut pakkoliitosten myötä.”

Samalla Ukraina on osoittautunut yhä kyvykkäämmäksi iskemään myös Krimille. Sodan ensimmäisinä kuukausina Venäjän onnistui pitää vuonna 2014 miehittämänsä niemimaa sivussa ”erikoisoperaatiostaan”.

Venäläiset lomailivat Krimin rannoilla aivan kuin parin sadan kilometrin päässä käytävää sotaa ei olisi ollut olemassakaan. Kaikki muuttui elokuussa, jolloin Ukraina iski muun muassa Sakin lentotukikohtaan.

Pelästyneiden lomalaisten massojen aiheuttamat ruuhkat Kertšinsalmen autosillalla olivat sodan kieltävälle Putinille kiusallisia. Käihkö uskoo, että tämän päivän tulipalo sillalla voi aiheuttaa samanlaisen reaktion.

“Venäläiset tulevat todennäköisesti pakenemaan Krimiltä enenevissä määrin.”

Oikaisu lauantaina kello 14.22: Krimin sillan pituus on 19 kilometriä, ei 19 metriä, kuten artikkelissa virheellisesti kirjoitettiin.