Suurien siltojen tuhoaminen edellyttää suurta tarkkuutta ja räjähdysvoimaa.

Krimin niemimaan ja Manner-Venäjän yhdistävällä Kertšinsalmen sillalla syttyi lauantaina ilmeisesti räjähdyksen aiheuttama tulipalo. Junasilta ja sillä kulkenut juna leimahtivat liekkeihin ja osa viereisestä autosillasta romahti mereen.

Venäjä syyttää mahdollisesta iskusta Ukrainaa. Ukraina ei lauantaiaamuna suoraan ottanut vastuuta tapahtuneesta, mutta maan viranomaiset ilkkuivat sillan tuhoille.

Lauantain aikana on esitetty useita teorioita siitä, mikä räjähdykset on aiheuttanut. 19-kilometrinen Kertšinsalmen silta on Euroopan pisin silta, ja aiempien sotien perusteella tiedetään, että vastaavanlaisten suurien siltojen tuhoaminen on erittäin vaikeaa niiden massiivisten betoni- ja terästukirakenteiden vuoksi.

Krimin sillan kohdalla on arveltu, että kyseessä saattaa olla myös sabotaasi-isku. Esimerkiksi brittilehti The Guardianin Moskovan-kirjeenvaihtaja Andrew Roth totesi aamulla Twitterissä, että ”Krimin siltaan on osunut joko ohjus tai sabotaasi-isku.”

Venäjän tutkintakomitea on aloittanut rikosoikeudellisen tutkinnan sillan tuhoista. Komitean tiedottaja on kertonut, että sen alustavien tietojen mukaan Krimin sillalla räjähti rekka, joka sytytti räjähtäessään tuleen seitsemän polttoainesäiliötä junassa, joka kulki viereisellä junasillalla kohti Krimiä. Asiasta uutisoi muun muassa CNN.

Venäläisviranomaisten mukaan rekan räjähdyksessä menehtyi ainakin kolme ihmistä.

Venäjän tutkintakomitean mukaan rekan omistaja on Etelä-Venäjällä sijaitsevan Krasnodarin aluepiirin asukas. Hänen kotipaikallaan on aloitettu väitetysti tutkinta.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö arvioi HS:n aiemmin lauantaina julkaisemassa jutussa, että Ukrainan sabotaasi vaatisi suuria määriä – ehkä jopa kuorma-autollisia – räjähteitä.

Lue lisää: Asiantuntija silta­räjähdyksestä: ”Tämä tulee vaikuttamaan suoraan sotaan etelässä”

Monet asiantuntijat ovat arvioineet, että mikäli kyseessä on sabotaasi-isku, on se erittäin onnistunut sellainen.

Esimerkiksi Britannian yleisradio BBC:n haastattelema Britannian armeijan räjähdeasiantuntija kutsui sillan räjäyttämistä ”laittoman sabotaasin mestariteokseksi”.

Hän arveli, että romahduksen saattoi aiheuttaa ”hyvin suunniteltu hyökkäys alhaalta käsin.” Räjähdeasiantuntijan mukaan vastaavien rakenteiden hajottaminen suunnitellaan aina ”romahdusmekanismi” huomioiden, niin että rakenteen oma paino tekee suurimman osan työstä.

Myös Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori, Pääesikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö Martti J. Kari arvioi STT:lle, että kyseessä oli ”taitava ja hieno operaatio”, mikäli kyseessä oli autopommi.

Iskun ajoitus on sekin saanut osakseen paljon huomiota. Ukrainan sotatilanteen edistymistä suurhyökkäyksen alusta asti tarkasti nettikarttaan päivittänyt asiantuntija John Helin muistuttaa Twitterissä, että on erittäin epätodennäköistä, että autosillalla tapahtunut räjähdys olisi tapahtunut sattumalta juuri samaan aikaan, kun ohi kiitää polttoainetta kuljettava juna.

”Kaikkien teorioiden on otettava tämä huomioon”, Helin toteaa.

Myös itsenäinen sotahistorioitsija ja tietokirjailija Chris Owen twiittasi siitä, että videoilla näkyy samanaikaisesti sekä romahtanut autosilta että palava junasilta.

”Onnistuivatko he iskemään niihin molempiin ja saamaan polttoainejunan räjähdysalueelle juuri sen ajaessa ohi? Jos kyllä, on ajoitus epätavallinen.”

Esimerkiksi sota-asiantuntija Pekka Toveri oli uumoillut Twitterissä jo ennakkoon, että Ukraina saattaisi iskeä Krimin sillalle Putinin syntymäpäivän kunniaksi. Nyt räjähdys tapahtui syntymäpäivän jälkeisenä aamuna.

Ajoituksessa on nostettu esiin myös sitä, että isku tehtiin aikaisin aamulla ja lomakauden päätyttyä, kun sillalla ajoi tavallista vähemmän siviilejä. Tämä viittaisi siihen, että mahdollisen iskun tekijä on pyrkinyt minimoimaan henkilövahingot.

Sillan tuhoista ei niistäkään ole vielä yksityiskohtaista tietoa. Pekka Toveri arvioi Twitter-tilillään, että sillan kapasiteetti on ”pudonnut murto-osaan”.

Venäjän liikenneministeriön mukaan rajoitettu tieliikenne Kertšinsalmen sillalla on päässyt jatkumaan lauantaina alkuillasta.