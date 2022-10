Tuomari sanoi syytettyjen kannattaneen ”veristä vallankumousta” Kiinan valtion kukistamiseksi.

Viisi hongkongilaista teini-ikäistä, jotka kuuluivat riippumattomuutta Kiinan hallinnosta kannattaneeseen ryhmään, on tuomittu jopa kolmen vuoden laitosrangaistuksiin, koska he vaativat ”aseellista vallankumousta”, brittilehti The Guardian kertoo.

Neljä viidestä tuomitusta on ollut vangittuna jo yli vuoden, sillä vain yksi heistä pääsi vapaalle takuita vastaan.

Väitetyn rikoksen tekohetkellä osa tuomituista oli 15–18-vuotiaita. Tuomitut olivat myöntäneet syyllisyytensä ”valtiovallan horjuttamisen yllyttämiseen” Returning Valiant -nimisen ryhmän kautta.

Kahden muun vielä tuomiota odottavan 21- ja 26-vuotiaan tuomiot toimitetaan myöhemmin.

Oikeudenkäynnin tuomari sanoi syytettyjen kannattaneen ”veristä vallankumousta” Kiinan valtion kukistamiseksi kaduilla sekä Instagramissa ja Facebookissa sen jälkeen, kun Hongkong hyväksyi laajan Kiinan määräämän kansallisen turvallisuuden lain kesällä 2020.

Tuomarin mukaan kyseessä on vakava rikos. Hän sanoi ottaneensa huomioon tuomittujen ”iän ja kypsymättömyyden”, ja tuomitsi heidät koulutuskeskuksiin tai nuorten pidätyskeskuksiin varsinaisen vankilan sijaan.

Oleskelun kesto kyseisissä laitoksissa on ylimmillään kolme vuotta. Rangaistusten pituus on jätetty viranomaisten päätettäväksi.

Tapauksen syyttäjien mukaan Returning Valiant -ryhmän pamfleteissa mainittiin Ranskan ja Ukrainan vallankumoukset esimerkkeinä onnistuneista aseellisista kapinoista sekä lainattiin Mao Zedongia, joka on luonnehtinut vallankumousta ”yhden luokan väkivaltaiseksi teoksi, joka kukistaa toisen”.

Syyttäjät sanoivat poliisin takavarikoineen ryhmään liitetystä teollisuusrakennuksesta lippuja, lehtisiä, ilma-aseita, ammuksia ja teleskooppipamppuja.

Ainakin 22 ryhmään liittyvää henkilöä pidätettiin viime vuoden aikana. Useita heistä vastaan asetetaan turvallisuuslain mukaan erillinen syyte terroristisen teon suunnittelemisesta.

Kiinan ja Hongkongin viranomaisten mukaan turvallisuuslaki on palauttanut vakauden alueelle vuonna 2019 tapahtuneiden laajojen hallituksen vastaisten ja demokratiaa kannattavien joukkomielenosoitusten jälkeen.

YK:n ihmisoikeuskomitean asiantuntijat vaativat kuitenkin lain kumoamista heinäkuussa antamassaan raportissa, koska he pelkäävät, että sitä käytetään perusvapauksien tukahduttamiseen.