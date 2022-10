Armeijakenraali Sergei Surovikin on johtanut ihmisoikeusrikoksiin syyllistyneitä joukkoja Syyriassa. On arvioitu, että Venäjä pyrkii nimityksellä rauhoittelemaan huonoon sotamenestykseen turhautuneita nationalisteja.

Venäjä nimitti lauantaina komentajan Ukrainassa sotiville joukoilleen. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti, että armeijakenraali Sergei Surovikinista tulee ”yhdistyneiden joukkojen komentaja sotilaallisen erikoisoperaation alueilla”.

Asiasta uutisoi muun muassa uutistoimisto AFP. Uutistoimisto luonnehtii nimityksen julkistamista poikkeukselliseksi ja toteaa, ettei Surovikinin edeltäjän henkilöllisyyttä julkaistu virallisesti.

Siperian Novosibirskissä syntyneellä Surovikinilla, 55, on taistelukokemusta Afganistanista ja Tšetšeniasta aina Syyriaan asti. Hänellä on maine paitsi taidokkaana, myös poikkeuksellisen julmana ja jopa korruptoituneena sotilasjohtajana.

”Hänet tunnetaan melko häikäilemättömänä komentajana”, sanoo Venäjän tutkimuksen johtaja Michael Kofman CNA-puolustustutkimuslaitoksesta The New York Times -sanomalehden mukaan.

Vaikka Surovikin on suurimman osan urastaan palvellut jalkaväessä, on hän komentanut myös Venäjän ilmavoimia, sanomalehti kertoo.

Ennen nimitystä Surovikin johti eteläistä armeijaryhmää Ukrainassa. Siitä, kuinka paljon Surovikinin rooli muuttuu nimityksen jälkeen, ei ole täyttä selvyyttä.

”Osa ihmisistä ounasteli hänen olevan sodan tosiasiallinen komentaja jo kuukausia sitten, osittain siksi, että hän johti suurinta alueellisten joukkojen ryhmää”, kirjoitti Kofman Twitter-tilillään nimityksen jälkeen.

Lauantainen nimitys seuraa Venäjän viime viikkojen huonoa sotamenestystä. Tappiot useilla rintamilla Ukrainassa ovat kasvattaneet tyytymättömyyttä Venäjällä ja esimerkiksi nationalistit ovat syyttäneet armeijaa huonosta sotilasjohtamisesta.

Nimitys saattaa olla Kremlin pyrkimys tyynnyttää kritiikki. Surovikinin on nähty parantavan Venäjän taistelutehoa Itä-Ukrainassa, jossa joukot ovat kärsineet heikosta viestinnästä ja huonosta yhteistoimintakyvystä, brittilehti The Guardian kirjoittaa.

The New York Times pitää Wagner-palkkasotilas­ryhmän omistavan Jevgeni Prigožinin erikoista puheenvuoroa yhtenä mahdollisena merkkinä siitä, että nimitys tehtiin nimenomaan sotaa avoimesti arvostelleiden, Putinia lähellä olevien nationalistien rauhoittamiseksi. Prigožin kutsui Surovikinia ”legendaariseksi”.

“Surovikin on Venäjän armeijan ammattitaitoisin komentaja”, hän sanoi Live 24 -uutistoimiston siteeraamassa kannanotossa.

Venäjän joukkoja Syyriassa johtanut Sergei Surovikin puhui puolustusministeriössä Moskovassa kesällä 2017.

Myös ukrainalaiset ovat arvioineet Surovikinin taitavaksi. Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosaston päällikkö arvioi Odessan heinäkuun alun ilmaiskujen jälkeen RBC-Ukrainen haastattelussa, että iskut johtuvat ”niin kutsutun sotilaallisen erikoisoperaation uudesta johtajasta”.

”Ilmavoimien komentaja Sergei Surovikin tietää, miten pommeilla ja ohjuksilla taistellaan – se on se, mitä hän tekee”, hän sanoi Kyiv Post -lehden mukaan.

Samalla hän arvioi Venäjän tietävän tarkkaan, milloin se iskee siviilikohteisiin, mutta totesi Venäjän olevan ”yksinkertaisesti hirviö”.

Temperamenttisuudestaan tunnettu Surovikin on henkilökohtaisesti johtanut monia Venäjän joukkojen hirmutekoja. Vuonna 2020 ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch nimesi Surovikin yhdeksi niistä sotilasjohtajista, joiden kontolla saattaa olla ”komentovastuu ihmisoikeusrikoksista Syyriassa”.

Viime vuonna ihmisoikeusjärjestöt julkaisivat laajan raportin Venäjän osuudesta ihmisoikeusrikoksiin Syyriassa, yhdessä ”ihmiskunnan lähihistorian traagisimmista tapahtumista”. Surovikin komensi Venäjän joukkoja Syyriassa ensimmäisen kerran vuonna 2017.

Surovikinin julmuudesta ovat kärsineet myös omat joukot ja maanmiehet. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen, konservatiivisen The Jamestown Foundation -ajatushautomon vuonna 2019 julkaisemassa raportissa luetellaan pitkä lista Surovikinin väärinkäytöksiä.

Lopulta Neuvostoliiton romahtamiseen johtaneen, vuoden 1991 vallankaappausyrityksen aikana Surovikin komentamat joukot ampuivat kommunismin vastaisia mielenosoittajia Moskovassa. Kolmen mielenosoittajan kuoltua Surovikin pidätettiin, mutta hän vapautui ilman oikeudenkäyntiä noin puolen vuoden jälkeen.

Vuonna 1995 Surovikin sai myöhemmin kumotun tuomion laittomasta asekaupasta ja vuonna 2004 häntä syytettiin alaistensa ruumiillisesta pahoinpitelystä.

Surovikinin historia on varmasti Venäjän johdon tiedossa.

”On erittäin vertauskuvallista, että Sergei Surovikin, ainut joka määräsi ampumaan vallankumouksellisia elokuussa 1991 ja todella tappoi kolme ihmistä, on nyt vastuussa viimeisestä yrityksestä jälleenrakentaa Neuvostoliitto”, kirjoitti Twitter-tilillään venäläinen sosiologi ja poliittisen filosofian laitoksen johtaja Grigory Yudin Moscow School for the Social and Economic Sciences -yliopistosta.

”Nämä ihmiset tiesivät, mitä he olivat tekemässä ja he tietävät myös nyt.”