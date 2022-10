Mudan ja romun alle loukkuun jääneitä etsii noin tuhat ihmistä.

Ainakin 22 ihmistä on kuollut ja yli 50 kadonnut rankkasateiden aiheuttaman maanvyörymän seurauksena Keski-Venezuelassa, maan varapresidentti Delcy Rodriguez sanoi sunnuntaina. Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Maanvyörymän aiheutti alueen suurimman joen pahin tulviminen vuosikymmeniin. Lauantai-iltana tulvavesi pyyhkäisi mukanaan suuria puunrunkoja ja maata Las Tejeriasin pikkukaupunkiin.

"Kylä on kadonnut. Las Tejerias on kadonnut”, 55-vuotias Carmen Melendez, joka on asunut kaupungissa koko elämänsä, kertoi AFP:lle.

Rodriguez sanoi, että ensisijaisena tavoitteena oli paikantaa edelleen mudan ja kivien alla loukussa olevat ihmiset koko kaupungissa. Armeija ja pelastusviranomaiset etsivät lisäksi joen rannoilta eloonjääneitä.

Venezuelan sisä- ja oikeusministeri Remigio Ceballos Ichaso kertoi AFP:lle, että kadonneita etsii noin tuhatpäinen joukko.

Maanvyörymä täytti pikkukaupungin kadut mudalla ja romulla.

Maanvyörymä ja tulviminen saivat alueella aikaan vakavaa tuhoa ja vaurioittivat rakennuksia, viljelysmaata sekä veivät mukanaan yhteisön juomavesijärjestelmän pumput.

Valtion televisiokanava näytti kuvia mutaisista kaduista, jotka olivat täynnä puunoksia ja suuria kiviä. AFP:n toimittajat kertoivat nähneensä tuhoutuneita rakennuksia.

Sateet aiheuttivat sunnuntaiaamuna Venezuelassa kolme muutakin maanvyörymää, mutta ne eivät aiheuttaneet henkilövahinkoja.

Maanvyörymä on toistaiseksi tämän vuoden pahin Venezuelassa, joka on kärsinyt historiallisen suurista sademääristä viime kuukausina. Viime viikkojen aikana maassa on kuollut vähintään 40 ihmistä La Niña -sääilmiön aiheuttamien rankkasateiden vuoksi.