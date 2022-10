Vladimir Putinilta odotetaan kovempia sotilastoimia Kertšinsalmen sillan räjähdyksen jälkeen. Maanantaiaamuna Kiovassa ja Länsi-Ukrainan kaupungeissa raportoitiin räjähdyksistä.

Paine presidentti Vladimir Putinin ympärillä entistä kovempiin sotilaallisiin toimiin kasvaa tällä hetkellä Venäjällä. Syynä on Venäjältä Krimille vievällä Kertšinsalmen sillalla lauantaina tapahtunut räjähdys, josta Venäjä syyttää Ukrainaa.

Useat kansainväliset mediat ovat kirjoittaneet, miten Kremliä lähellä olevat tahot ovat vaatineet, että iskuun pitää reagoida kovalla voimankäytöllä.

Yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan sillan räjäytys on aiheuttanut lähes ennennäkemätöntä kritiikkiä Putinia kohtaa. Osa sotilasbloggaajista on julistanut, että Putinin täytyy kostaa sillan räjähdys, jottei hänen vaikenemistaan pidettäisi heikkoutena.

Mahdollisesti ensimmäisiä merkkejä Venäjän kostotoimista saatiin maanantaina, kun Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja monissa Länsi-Ukrainan kaupungeissa raportoitiin pitkästä aikaa räjähdyksistä. Uutistoimisto AP:n toimittajien mukaan Kiovan räjähdykset vaikuttivat ohjusiskulta. Venäjä oli viimeksi iskenyt kaupunkiin kesäkuun lopulla.

Kiovan pormestari Vitali Klytško ilmoitti viestipalvelu Telegramissa Kiovan keskustan olevan joutuneen venäläisten tekemän ohjusiskun kohteeksi. Hän sanoi, että lisätietoja seuraa myöhemmin.

Tiedossa on, että Putin on kutsunut Venäjän turvallisuusneuvoston koolle. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän valtiolliselle RIA-uutistoimistolle, että kokous pidetään maanantaina.

Neuvostoon kuuluvat puheenjohtajana toimivan Putinin ja varapuheenjohtaja Dmitri Medvedevin lisäksi muun muassa Venäjän pääministeri Mihail Mišustin, puolustusministeri Sergei Šoigu ja ulkoministeri Sergei Lavrov.

Kokouksen uskotaan liittyvän sillan räjäytykseen, vaikka esimerkiksi Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass on kirjoittanut, että Putin pitää turvallisuusneuvoston kokouksia lähes viikoittain. Putin itse ilmoitti pitävänsä räjähdystä "terrorismina" ja syytti siitä Ukrainan erikoisjoukkoja.

"Tästä ei ole epäilystäkään. Kyse on terrori-iskusta, jonka tarkoituksena on tuhota kriittisesti tärkeää siviili-infrastruktuuria. Ukrainan erikoisjoukot suunnittelivat, toteuttivat ja määräsivät tämän", Putin sanoi Telegram-viestipalvelun kautta välitetyllä videolla.

Tiedottaja Peskovilta kysyttiin sunnuntaina, voiko sillalle tehty isku käynnistää Venäjän ydinasedoktriinin mukaiset toimet eli voitaisiinko räjähdykseen vastata ydinaseella. Peskov vastasi, että kysymys on muotoiltu täysin väärin, eikä avannut asiaa sen enempää.

Syyskuussa Putin ilmoitti Venäjän olevan valmis käyttämään ”kaikkia käytettävissä olevia keinoja” maansa alueellisen yhtenäisyyden ollessa uhattuna.

Nyt monet Kremliä tukevat tahot vaativat hallintoa lunastamaan uhkailunsa.

Esimerkiksi Venäjän suurimman päivälehden Komsomolskaja Pravdan sotakirjeenvaihtaja Aleksandr Kots viittasi Telegramissa turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajan Medvedevin heinäkuiseen ilmoitukseen siitä, että hyökkäys Krimille johtaisi ”tuomiopäivän vastaukseen” ja kysyi, ”mitä nyt Dmitri Anatoljevitš?”.

Niin sanottua Luhanskin kansantasavaltaa edustanut Rodion Miroshnik puolestaan sanoi Telegramissa, että ”vahingoittumattomat ukrainalaiset sillat Dnepr-joella näyttävät naurettavilta, kun Krimin silta roihuaa”. Venäläinen televisiojuontaja Vladimir Solovyov vaati, että Ukrainaan on tuotava nyt ”pimeät ajat”.

Venäjän puolustuskomitean puheenjohtaja Andrei Kartapolov vakuutteli sunnuntaina venäläisen Vedomosti-median haastattelussa, että ”kaikki ukrainalaiset tulevat tuntemaan Venäjän vastauksen”.

”Presidenttimme ei koskaan tee, mitä muut osapuolet häneltä odottavat. Hän tekee, mitä häneltä ei odoteta”, Kartapolov sanoi.

Kuten Putinille kohdistetuista kommenteista käy ilmi, Venäjän mahdolliset kostotoimenpiteet voivat olla hyvin moninaisia. Putinilta vaaditaan muun muassa, että Venäjän on vastavuoroisesti tuhottava ukrainalaisia siltoja, rautateitä ja muita kulkureittejä siviilialueilla.

Spekulaatioissa on nostettu esille myös ”osittaisen” liikekannallepanon muuttamista täysimittaiseksi liikekannallepanoksi. Yhtenä vaihtoehtona on pidetty, että Venäjä vaihtaa sotilaallisen erikoisoperaation virallisesti ”terrorismin vastaiseksi operaatioksi”. Putin on myös vihjaillut viime aikoina useita kertoja ydinaseen käyttämisellä, ja äärimmäisenä vastareaktiona pelätään niin sanotun taktisen ydinaseen käyttämistä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi viime viikolla, että maailmaa uhkaavat lopun ajat ydinaseiden käytön takia ensi kertaa sitten kylmän sodan.

”En usko, että taktista ydinasetta pystyisi käyttämään ’helposti’ niin, ettei silti päädyttäisi Harmageddoniin.”

Maanantaiaamuna Ukrainasta raportoitujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Venäjä on kohdistanut ensimmäiset kostoiskunsa Kiovaan ja Länsi-Ukrainaan, josta raportoitiin valtavista räjähdyksistä.

Ensitiedoissa iskuja on kuvailtu hyvin vakaviksi. Yhteen Kiovan ruuhkaisimmista risteyksistä on räjäytetty valtava kraatteri. Autoja ja rakennuksia on raporttien mukaan tuhoutunut ja vahingoittunut alueella.

Viikonloppuna Venäjä teki useita iskuja Zaporižžjan kaupungin siviilikohteisiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi sunnuntai-iltana, että viikon aikana kaupunkiin tehdyissä iskuissa on kuollut ainakin 43 ihmistä. Lukuisat eurooppalaiset johtajat ovat tuominneet kovasanaisesti Venäjän iskut Zaporižžjaan.