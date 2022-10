Nuoren miehen leukaan on ammuttu. 17-vuotiaan tytön poski on tuhoutunut räjähdyksessä. Suomalaiset kirurgit tekevät Kiovassa pitkiä työpäiviä leikkaussalissa, joissa korjataan kasvoja.

Kiova

Mies on hieman alle 30-vuotias. Hän makaa nukutuksessa kiovalaisen sairaalan leikkaussalissa.

Hänen ympärillään ahertaa tusinan verran ihmisiä: kirurgeja, avustavaa henkilökuntaa, sairaalan kuvaaja, opiskelijoita.

Mies leikkauspöydällä on Ukrainan armeijan sotilas, joka on saanut ampumavamman alaleukaan. Leuka on pahasti rikki.

”Alaleuan oikean ja vasemman puolen väliltä puuttuu luuta”, sanoo leukakirurgi Johanna Snäll.

Operaatio on alkamassa.

” Lääkäreille on Venäjän hyökkäyssodan takia valtava tarve.

On lokakuu. Snäll ja kaksi muuta suomalaista leukakirurgia, Karri Mesimäki ja Tommy Wilkman, viettävät viikon Kiovassa sairaaloissa. He operoivat ja kouluttavat.

Lääkäreiden työlle on Venäjän hyökkäyssodan takia valtava tarve. Ukrainan rintamilla ja kaupunkien terroripommituksissa haavoittuu joka päivä paljon sotilaita ja siviilejä.

Snällillä, Mesimäellä ja Wilkmanilla on suu- ja leukakirurgian erikoisosaamista – erityisesti kudospuutosten korvaamisessa ja kasvovammojen hoidossa –, jota he ovat jakamassa. Suomalaiskolmikko tunsi ukrainalaisia kollegoja jo entuudestaan. Kesäkuussa Snäll ja Mesimäki matkustivat omalla rahalla Kiovaan tunnustelukäynnille. Silloin he selvittelivät, miten he voisivat olla parhaiten hyödyksi.

Tuon kesäkuisen reissun satoa korjataan nyt. Suomalaiset ovat Kiovassa leikkaamassa viittä potilasta. Kyse on vapaaehtoistyöstä.

Johanna Snäll myös kirjasi tiimin viikon ohjelman HS:n pyynnöstä (jutun lopussa).

MesimäKI ja Wilkman ovat täydessä työssä leikkauspöydän ääressä, kun Snäll tarkentaa vielä monituntisen operaation kulkua toimittajalle.

”Suoliluuharjanteesta otetaan erillinen luusiirre alaleukaan luupuutoksen korjaamiseksi”, Snäll sanoo. ”Luusiirre asennetaan tässä tapauksessa keskelle ja kiinnitetään titaanilevyllä ja titaaniruuvein.”

Myös miehen reisi on viilletty auki. Viiltohaava näyttää maallikon silmiin syvältä.

Potilaan reiteen on tehty leikkausviivat.

Kiovalaisessa sairaalassa operoitiin alle 30-vuotiasta ukrainalaissotilasta, joka oli saanut ampumavamman alaleukaan. Reidestä otettiin pehmytkudossiirre. Kuvassa muun muassa ukrainalaiskirurgi Jurii Tšepurnyi (oik., vaalea pääsuojus) sekä suomalaiset leukakirurgit Karri Mesimäki (toinen oik.) ja Tommy Wilkman (kolmas oik.).

Kaikella on tarkoituksensa. Reidestä otetaan pala verisuonitettua pehmytkudossiirrettä, jota tarvitaan myöhemmin kudospuutoksen korjaamiseksi kaulan alueella.

Haavoittuneen sotilaan alaleuka ei tietenkään palaa entiselleen edes tällä monimutkaisella leikkauksella. Mutta kyse on merkittävästä askeleesta kohti normaalimpaa elämää.

Leukakirurgit Tommy Wilkman (vas.), Karri Mesimäki, Johanna Snäll ja heidän ukrainalainen kollegansa Juri Tšepurnyi valmistautuivat leikkaukseen tutkimalla potilaan tietoja päätteeltä.

Ukrainalaiskirurgi Juri Tšepurnyin päätteellä näkyi kuva potilaan kallosta.

”Tämä on tykistöjen sota”, kertoo ukrainalaiskirurgi Jurii Tšepurnyi, jonka kanssa puhumme ennen leikkaussaliin siirtymistä.

Hän on suomalaiskolmikon yhteistyökumppani Kiovassa. Itäisen ja eteläisen Ukrainan rintamilla tykki- ja kranaattituli on kiivasta, ja seuraukset ovat sen mukaisia.

”On paljon traumapotilaita, joilla on räjähdyksistä aiheutuneita vakavia vammoja”, Tšepurnyi täsmentää.

”Me emme voineet tietää, että tästä tulee näin intensiivinen konflikti. Lääkärit eivät olleet valmistautuneita.”

” Ukrainalaiset ovat helmikuusta lähtien paiskineet töitä todella stressaavissa olosuhteissa.

Tšepurnyi tarkoittaa myös henkistä valmistautumista. Sota on äärimmäisen raskas kaikille, jotka ovat sen kanssa tekemisissä. Vainajat on saatettava kotikonnuilleen, haavoittuneet hoidettava niin hyvin kuin suinkin.

Edellisenä päivänä Tšepurnyi kuuli ystävästään, joka on hammaslääkäri mutta lähti rintamalle sotilaslääkäriksi. Ystävä oli haavoittunut rintakehään, maksaan ja kalloon sekä saanut palovammoja.

Tšepurnyi kehuu vuolaasti suomalaiskollegojaan, jotka tulevat Kiovaan jakamaan tietotaitoaan.

Leukakirurgi Tommy Wilkman valmistautui leikkaukseen.

Leikkaussalin lamppuun oli teipattu mikrofoneja keskustelun tallennusta varten.

Johanna Snäll, Karri Mesimäki ja Tommy Wilkman puolestaan tähdentävät, että todellisia sankareita ovat ukrainalaiset, joille työskentely sodan keskellä on pysyvä olotila.

Kirurgi Tšepurnyi ja hänen ukrainalaiset kollegansa ovat helmikuusta lähtien paiskineet ankarasti töitä todella stressaavissa olosuhteissa.

Venäjän hyökkäyssodan alussa jotkut kiovalaislääkärit ja -hoitajat joutuivat viettämään yötkin sairaalassa, koska maahantunkeutujat miehittivät heidän asuinalueitaan Kiovan ympäristössä.

Monet suomalaiset eri elämänalueilta ovat auttaneet Ukrainaa ihailtavalla tavalla niin paikan päällä kuin kotimaasta käsin. Kaikki apu on arvokasta, olipa kyse isoista apukuljetuksista tai pienistä rahalahjoituksista.

Kirurgien kohdalla poikkeuksellista on ehkä se, ettei apu ole aineellista vaan abstraktimpaa, siis osaamista.

Snäll, Mesimäki ja Wilkman työskentelevät Kiovassa yhtäaikaisesti samojen potilaiden parissa. Kirurgien käsipareja tarvitaan monta, koska operaatiot ovat vaativia.

Karri Mesimäki leikkaamassa potilasta.

”Täällä tekemämme leikkaukset vaativat kaksi tiimiä, jotka leikkaavat samaan aikaan”, Karri Mesimäki sanoo. ”Muuten tulee yö vastaan.”

Tommy Wilkman kertoo, että ukrainalaiset kirurgit ovat erittäin taitavia, eikä heillä enimmäkseen ole suomalaisilta opittavaa. Kudossiirteet ovat poikkeus, ja siksi suomalaiset kouluttavat Kiovassa niiden tekemistä.

” Leikkauspöydille päätyy hurja määrä nuoria, perusterveitä miehiä.

”Tämän viikon tehtävä on kudossiirre reidestä”, Wilkman sanoo. ”Otetaan reidestä pala, jossa on omat verisuonet, ja ne liitetään elinsiirtona kaulan verisuoniin.”

”Nostetaan kasvoihin ja kytketään verenkiertoon”, Mesimäki täydentää.

”Keskitymme tämän viikon aikana nimenomaan alaleukaan”, Johanna Snäll sanoo. ”Kyseessä on hyvin kapean sektorin osaaminen, jota toisaalta tarvitaan tyypillisesti näissä räjähde- ja ampumavammoissa.”

Potilasaines on sodan luonteen mukaisesti kovin erilaista kuin rauhan aikana, Snäll sanoo. Leikkauspöydille päätyy hurja määrä nuoria, perusterveitä miehiä.

Karri Mesimäki sairaalan käytävällä.

Kiovassa nyt operoitavat potilaat ovat saaneet ensivaiheen hoitoa eli elämää ylläpitävää hoitoa jossain lähellä rintamaa, esimerkiksi Itä-Ukrainan Harkovassa. Kiovan sairaaloihin heidät tuodaan viikkoja tai kuukausia haavoittumisen jälkeen.

Suomalaiskirurgeilla on viikon aikana viisi leikkausta. Potilaina on neljä miestä ja yksi nainen.

Nainen on 17-vuotias. Hän menetti merkittävän osan toisesta poskestaan 8. huhtikuuta, kun Venäjä teki ohjusiskun Kramatorskin täpötäydelle rautatieasemalle. Tuona päivänä Kramatorskissa kuoli noin 60 ja haavoittui 110 ihmistä.

Suomalaisten leukakirurgien kolmikko aikoo tulla vielä takaisin Kiovaan. Näyttää murheellisesti siltä, ettei tarve lääketieteelliselle osaamiselle ole vähenemään päin.

Venäjän aiheuttaman tarpeettoman kärsimyksen keskellä on onneksi hyviäkin uutisia. Tämänkertainen operaatio, hieman alle 30-vuotiaan miehen leikkaus, sujuu hyvin. Jonkin verran tulee jälkikomplikaatioita.

Kun alaleuka on aikanaan hoidettu lopulliseen kuntoon, mies pystyy muun muassa syömään.

Leukakirurgi Johanna Snäll.

Suomalaisten kirurgien viikko-ohjelma Kiovassa

Kirurgi Johanna Snäll kirjasi HS:n pyynnöstä tehtävät 3.10.–8.10. Maanantai Noin 30-vuotias mies. Räjähdys- ja/tai ampumavamma. Suunavausrajoitus ja kudospuutos alaleuan ja posken alueella leikkausindikaationa. Aiempien leukaluun murtumalevyjen poisto, luutumattoman alaleuan luudutusleikkaus lantion luusta eli tarkalleen suoliluun harjanteesta otetulla luulla. Pehmytkudokseelman korjaus reidestä otetulla mikrovaskulaarisiirteellä. Tiistai 30-vuotias mies. Ampumavamma. Alaleuan luupuutoksen vuoksi luusiirre lantioluusta. Suunalueen limakalvoarven ja kudospuutoksen korvaaminen reidestä otetulla mikrovaskulaarisiirteellä. Siirteessä havaittiin leikkauksen loppuvaiheessa verenkiertohaasteita. Uusi mikrovaskulaarisiirre otettiin vasemmasta kyynärvarresta. Illalla toinen operaatio: 28-vuotias mies. Monivammapotilas. Räjähdysvamma. Silmäkuopan ja otsaluun alueen murtumien leikkaus. Silmäkuopan luinen pohja katettiin yksilöllisellä implantilla. Otsaluun alueen luukappaleet nostettiin oikealle sijainnilleen ja kiinnitettiin titaaniverkolla ja ruuvein. Paluumatka majoitukseen ulkonaliikkumiskiellon aikana, poliisi pysäyttää auton. Paikallinen kollega antaa poliisille selvityksen ulkonaliikkumiskiellon rikkomisesta. (Lokakuun alussa Kiovan ulkonaliikkumiskielto oli klo 23–5) Keskiviikko Maanantain ja tiistain potilaiden tapaaminen. Kaikki hyvin. Noin 45-vuotias mies. Räjähdysvamma. Alaleukaluun ja posken alueen pehmytkudospuutos. Aiemman alaleuan titaanilevykorjauksen poisto oikealta alakasvoilta. Luupuutoksen korvaaminen lantioluulla. Luun kiinnitys yksilöllisellä titaanilevyimplantilla kohdalleen. Pehmytkudospuutoksen korvaamiseksi mikrovaskulaarinen pehmytkudossiirre reidestä. Potilas antaa leikkaustiimille marinoimiaan tatteja kiitokseksi. Torstai 17-vuotias nainen. Räjähdysvamma. Vaikea posken pehmytkudospuutos ja alaleuan nivelalueen vaikea virheasento vasemmalla sekä virheasento myös oikealla leukakulman alueella. Luukappaleet olivat luutuneet väärään asentoon. Alaleuan vanhojen titaanilevyjen ja ruuvien poisto. Leukanivelalueen korvaaminen titaani-implantilla sekä alaleuan muun virheasennon korvaaminen. Luusiirre luupuutosten korvaamiseksi kuten edellä. Posken kiristävän arven poisto. Reiden pehmytkudoksesta mikrovaskulaarinen siirre posken kudospuutoksen korvaamiseksi. Perjantai Torstain ja keskiviikon potilaiden tapaaminen. Kaikki hyvin. Potilaskonsultaatioita 3 kpl. Koulutus- ja tiedepäivä. Koulutusta joudutaan lyhentämään tiistain 1. potilaan jälkikomplikaation vuoksi. Potilaalle on kehittynyt verenvuotoa ja hyytymää kaulalle. Leikkausalue joudutaan avaamaan ja hoitamaan paikallisesti. Syömme potilaan keskiviikkona antamia tatteja grilli-illallisella. Paikallinen suu- ja leukakirurgi toimii kokkina. Todella maukas illallinen. Lauantai Kaupunkikierros ja vierailu paikallisessa 3D-implantteja suunnittelevassa yrityksessä. Yksilölliset implantit suunnitellaan yhteistyössä it-alan insinöörien kanssa kuten Suomessakin. Kotimatka junalla alkaa klo 17. Matka Puolan (Krakova) kautta.