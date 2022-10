Kiovan porteilla Irpinissä asuva Kovrigan perhe valmistautuu talveen kerrostalossa, joka tuhoutui Venäjän hyökkäyssodassa. Kalenteria katsotaan huolestuneesti kautta Ukrainan, koska Venäjän itsevaltias Vladimir Putin on ottanut energiainfrastruktuurin tietoisesti kohteekseen.

”Kuka ampui taloamme?” kysyy Tanja Kovriga, 37-vuotias perheenäiti, kolmevuotiailta kaksospojiltaan.

”Pahat miehet ampuivat”, jompikumpi pojista vastaa.

Mitäpä tuohon voisi lisätä, ei mitään. Pojanvesselit Jaroslav ja Svjatoslav ovat jollakin tapaa tietoisia siitä, mikä heidän kotikaupunkiaan Irpiniä kohtasi.

Jaroslav (vas.) ja Svjatoslav Kovriga, kolmevuotiaat kaksospojat.

Venäläisten pahimmista hirmuteoista lapset ovat autuaan tietämättömiä. Mutta sen he tietysti näkevät, että oma kotitalo on rikki. Ja talvi tekee tuloaan.

Talvi on tyly vihollinen, jota vastaan miljoonat ukrainalaiset yrittävät parhaillaan puolustautua. Niin tekee myös irpiniläinen Kovrigan perhe, johon Tanjan ja kaksospoikien lisäksi kuuluu perheen isä, rakennusalalla työskentelevä 36-vuotias Aleksandr Kovriga eli Saša.

Kovrigan perheellä on kiperä tilanne. Heidän kaksionsa on Lysenka-kadulla viisikerroksisessa kerrostalossa, joka kärsi mittavia tuhoja viime kevättalven taisteluissa.

Mies heitti ämpärillisen vettä Lysenka-kadun kerrostalon tuhoutuneelta katolta Irpinissä.

Aleksandr Kovriga kotitalonsa ylimmässä eli viidennessä kerroksessa Kiovan naapurikunnassa Irpinissä. Tällä paikalla oli jonkun koti. Se tuhoutui Venäjän hyökkäyksessä täysin, ja nyt taloon pitäisi kiireen vilkkaa saada rakennettua uusi katto.

”Viides kerros on kadonnut”, Aleksandr Kovriga sanoo. ”Toinen, kolmas ja neljäs kerroskin ovat kärsineet suuria vaurioita, mutta suurin ongelma on katto.”

Noin sadantuhannen asukkaan Irpin on Kiovan läntinen naapurikunta. Ennen Venäjän hyökkäyssotaa Irpin oli ukrainalaisittain vauras, keskiluokkainen kaupunki, hyvinkin verrattavissa vaikka Espooseen tai Vantaaseen.

Sodan alussa Venäjän joukot onnistuivat etenemään Kiovan porteille, myös Irpiniin, josta tuli taistelutanner ja venäläisjulmuuksien näyttämö.

Kovrigan perhe oli onnekseen paennut. Tanja ja pojat viettivät viisi kuukautta Puolassa lähellä Gdanskia.

Kovrigoiden evakkotaipaleen aikana, maaliskuussa, kotiin jääneet irpiniläiset ja heidän kaupunkinsa saivat tuta venäläisen miehitysvallan. Aleksandr Kovriga esittelee kukkia, jotka on laitettu kerrostalon pihalle vainajien muistoksi.

Venäläissotilaat ampuivat Kovrigan taloyhtiöstä kolme ihmistä: kuntosaliyrittäjän, talonmiehen ja yhden asukkaan. Kuntosaliyrittäjä ammuttiin piha-aitaa vasten.

Kovrigoiden asuttama kerrostalo oli melko uusi. Se valmistui vuonna 2016. Heidän asuntonsa on omistusasunto, vaivalla hankittu.

Taloyhtiössä on useampia viisikerroksisia taloja. Ennen sotaa niissä oli 120 kotitaloutta, Aleksandr Kovriga kertoo. Nyt enää noin 15 asunnossa asutaan.

Maaliskuun viikkoina venäläissotilaat majoittuivat joihinkin koteihin. Kovrigoilla kävi tuuri: heidän kotinsa jätettiin rauhaan. Niihin koteihin, joissa venäläiset majailivat, heidän jäljiltään jäi tyrmistyttävä siivo.

Aleksandr Kovriga johdattaa meidät kotirappuunsa. Kiipeämme nokeentunutta porraskäytävää ylös katolle, joka ennen oli viides kerros. Paikalla sijainneesta kodista hahmottuu enää pohjaratkaisu.

Työmiehet ovat saaneet uudet kattoparrut paikalleen. Nyt pitäisi pikimmiten asentaa eristeet ja katteet.

Meneillään on kilpajuoksu aikaa vastaan, sillä talvi tulee Ukrainassa suunnilleen samoihin aikoihin kuin Etelä-Suomessa ja on monin paikoin yhtä kylmä.

Niinpä vilkaisu kalenteriin huolestuttaa kautta Ukrainan. Huolenaiheet ovat hyvin konkreettisia. Monilla on tiedossa ankaraa palelua.

Venäjä on hyökkäyssodallaan tuhonnut tuhansia ja taas tuhansia koteja. Taisteluissa, erilaisissa räjähdyksissä ja paineaaltojen seurauksena on mennyt sirpaleiksi vähintään satojatuhansia ikkunoita. Lasi on kallista, ja siitä on pulaa.

Näkymä Kovrigan perheen asuttaman kerrostalon neljännestä kerroksesta Irpinissä. Viime talven venäläishyökkäyksen jäljiltä rakennuksessa on paljon rikkoutuneita ikkunoita.

Tuhoja Lysenka-kadulla sijaitsevan kerrostalon ulkoseinässä.

Eristetytkään kodit eivät pysy lämpiminä, jos kaasu tai sähkö eivät virtaa – ja Venäjä on tuhonnut ohjusiskuillaan nimenomaan energiainfrastruktuuria. Venäjän itsevaltias Vladimir Putin on siis tietoisesti valjastanut talven aseekseen.

Kovrigan perheen asiat ovat toistaiseksi siedettävällä tolalla verrattuna moneen muuhun ukrainalaisperheeseen.

Heidän kotinsa on kolmannessa kerroksessa. Yhden kerran vesi on tullut katosta läpi, mutta Kovrigat saivat vahingon rajattua.

Tanja Kovrigalla on pääsy tyhjillään oleviin naapurihuoneistoihin. Hän näyttää meille kosteusvaurioita, jotka etenkin neloskerroksessa ovat ehtineet aiheuttaa ilmeisen homeongelman.

Näky on lohduton. Tanja Kovriga kiertelee tyhjentämässä naapureiden lattioilla olevia lukuisia vesiastioita, joihin syksyn sateet tippuvat pisara kerrallaan kattorakenteiden läpi.

Tanja Kovriga käy säännöllisesti tyhjentämässä naapuriasuntojen vesiastioita.

Tanja Kovriga ja taisteluiden jälkiä kerrostalossa Lysenka-kadulla.

Ämpäreitä ei ole tarpeeksi, joten lasten muovisia rantalelujakin on otettu vedenkeruuseen.

Vesiastioiden tyhjennys ja siirtely on Kovrigan päivittäistä rutiinia.

Kovrigan kerrostalossa on sähköt ja kaasunjakelu toimii.

Eri asia on, riittääkö kaasua talvella. Etenkin Ukrainan kaupungeissa se on todella iso kysymys. Miljoonakaupunki Kiovakin lämpenee kaasulla, ja jos kaasunjakelu katkeaa, kodit alkavat heti kylmetä.

”Viranomaiset sanovat, että kaasua riittää”, Tanja Kovriga sanoo. ”Jos ei riitä, niin meidän pitää mennä äidin luo.”

Aleksandr ja Tanja Kovriga ovat kumpikin kotoisin Žytomyrin alueelta noin sadan kilometrin päässä Kiovasta. Vanhempien kodeissa on puulämmitys.

Työmies kerrostalon katolla Lysenka-kadulla. Uuden katon rakentamisella on kiire, koska talvi lähestyy.

Aleksandr Kovriga kotitalon pihalla Irpinissä. Taustalla näkyvässä rakennuksessa on Kovrigan perheen koti.