Asiantuntijan mukaan Venäjän ohjusiskut eivät murra Ukrainan taistelutahtoa, pikemminkin päinvastoin.

Ukrainan asevoimat kertoi maanantaina Venäjän ampuneen yhteensä 83 ohjusta siviilikohteisiin useissa kaupungeissa eri puolilla Ukrainaa. Asevoimien oman ilmoituksen mukaan ohjuksista 43 torjuttiin.

”Jos tämä pitää paikkansa, ei tulos ole ollenkaan huono”, kommentoi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Helsingin yliopistosta. ”Eivätkä venäläiset uskalla tehdä pommitus­lentoja kaupunkien ylle Ukrainan ilmapuolustuksen pelossa.”

Samasta Ukrainan ilmatorjunnan pelosta kertovat myös uutiset Moldovasta.

Moldovan ulkoministeri Nicu Popescu kertoi maanantaina kutsuneensa Venäjän Moldovan-lähettilään puhutteluun, koska osa venäläisohjuksista oli ammuttu aluksista Mustaltamereltä läntiseen Ukrainaan Moldovan ilmatilan halki. Popescun mukaan kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Venäjä loukkasi Moldovan ilmatilaa meneillään olevan hyökkäyssodan aikana.

Periaatteessa Venäjä voisi loukata Moldovan ilmatilaa ilkeyksissään tai länttä pelotellakseen. Nykyisessä tilanteessa uskottavampi selitys on kuitenkin Ukrainan ilmapuolustuksen väistäminen.

Kaupunkien pommituksella voi periaatteessa olla kahdenlaisia tavoitteita: joko hyökkääjä pyrkii tuhoamaan kriittistä infrastruktuuria tai sitten siviileihin kohdistuneella tuholla pyritään kauhistuttamaan ja lamaannuttamaan yhteiskunta ja murtamaan vastustajan taistelutahto.

Ainakaan jälkimmäinen tavoite ei Käihkön mukaan toteudu, koska Ukraina on itse rintamalla Itä- ja Etelä-Ukrainassa selvästi niskan päällä. Pikemminkin päinvastoin.

Käihkö kertoo keskustelleensa äskettäin ukrainalaisten kanssa Venäjän mahdollisesti suunnittelemasta ydiniskusta ja saaneensa keskustelukumppaneiltaan selkeän näkemyksen: ”Kaikki on jo nähty, ja aivan sama vaikka tulisi marsilaisia, taistelu jatkuu voittoon saakka.”

Ukraina näyttää kehittäneen yli seitsemän kuukautta jatkuneen Venäjän hyökkäyksen aikana ilmatorjunta­järjestelmän, joka on sekoitus kaikkea sitä, mitä saatavilla on.

”Olemme itse asiassa luoneet ainutlaatuisen ilmapuolustus­järjestelmän, jollaista ei ole missään muualla maailmassa”, Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Inhat kuvaili uutistoimisto Ukrinformin mukaan kuukausi sitten. ”Käytämme vanhoja neuvosto­järjestelmiä erilaisilla taktisilla tekniikoilla. Olemme kehittäneet varoitus­järjestelmän. Torjumme ohjuksia ilmapuolustus­järjestelmillä, hävittäjillä ja olalta ammuttavilla ohjuksilla.”

Ukrainalla oli ennen Venäjän hyökkäystä julkisten tietojen mukaan 31 kappaletta S-300-ilmatorjunta­järjestelmiä ja kymmenen BUK-patteristoa. Molemmat ovat neuvostoperuja, ja BUK-ohjuksista Ukrainalla on tiettävästi ollut pulaa.

Lännestä on toimitettu erilaisia olalta ammuttavia ilmatorjuntaohjuksia. Sosiaalisessa mediassa maanantaina levinneen videon mukaan ainakin yksi Ukrainan taistelijaryhmä olisi onnistunut ampumaan ohjuksen alas olalta laukaistavalla ohjuksella.

Laitteet on joka tapauksessa tarkoitettu rintamalle. Kaupunkien puolustukseen niitä ja miehistöjä tarvittaisiin hirvittävät määrät.

Yhdysvallat on parhaillaan toimittamassa Nasams-torjuntajärjestelmiä, joilla Helsinkiäkin puolustetaan. Saksa on toimittamassa ”lähipäivinä” ensimmäisiä Iris-T-järjestelmiä Ukrainan ilmapuolustukseen.

Ukraina on toivonut tällaisia järjestelmiä sodan alusta lähtien, muttei niitä lännenkään varastoissa suuria määriä ole. Kylmän sodan jälkeen länsi keskittyi sotimaan terroristijärjestöjen kanssa, eikä niiden nitistämiseen tarvittu ilmatorjuntaa.

Mutta jos Ukrainan kalusto on vanhaa, niin iäkästä on suurin osa Venäjänkin ohjuksista. EU:n turvallisuuspoliittisen asiantuntijan Gustav Gresselin mukaan vaikeimpia torjuttavia ovat Venäjän lyhyen kantaman ballistiset ohjukset eli Iskanderit ja vanhat Totška U -ohjukset. Lisäksi Venäjä on ampunut kaupunkeihin laivaston Kalibr-risteilyohjuksia ja lisäksi kaikkea, mitä käsiinsä on saanut.

”Ammuspulan vuoksi Venäjä on turvautunut myös ilmatorjuntaohjuksiin ja meriohjuksiin maamaaleja vastaan, eivätkä ne ole siihen kovin hyviä”, Gressel kirjoittaa twiittiketjussaan. ”Ilmasta maahan -ohjuksissa ei ole maamaalitoimintoa lainkaan. Meriohjuksissa on, mutta nämä järjestelmät kaipaavat tutkiinsa suuria rakennuksia paikantaakseen itsensä.”

Toisin sanoen Venäjä on ampunut myös ohjuksia, jotka osuvat vähän sinne päin.

”Venäjällä on yhä risteilyohjuksia, mutta niiden päivittäinen käyttö on vähentynyt dramaattisesti kesän ja alkusyksyn aikana kevääseen verrattuna”, yhdysvaltalaisen FPRI-tutkimuslaitoksen asiantuntija Rob Lee huomauttaa twiitissään.

Ilmari Käihkö uskoo Venäjän ohjuksien riittävän erilaisiin iskuihin ainakin talven yli, ehkä ensi vuoden loppuun saakka. Muttei ikuisesti.

”Asekaupat Pohjois-Korean ja Iranin kanssa kertovat, että Venäjä valmistautuu sodan jatkumiseen ainakin kahden vuoden ajan”, Käihkö arvioi.