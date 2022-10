Venäjä iski ohjuksillaan yli kymmeneen kaupunkiin maanantaina. Iskut vahingoittivat Ukrainan sähköverkkoa mutta tuhosivat myös siviilirakennuksia.

Venäjä teki maanantaina laajimman ohjusiskunsa ukrainalaisiin kaupunkeihin sitten helmikuussa aloittamansa täysimittaisen hyökkäyksen ensimmäisten viikkojen jälkeen.

Ukrainan mukaan Venäjä ampui ukrainalaiskaupunkeja yhteensä yli 80 ohjuksella ja yli 20 ”itsemurhalennokilla”. Useat ohjuksista osuivat siviilirakennuksiin. Kohteina on ollut yli kymmenen ukrainalaiskaupunkia. Iskuissa on kuollut ainakin 19 ihmistä ja 105 on loukkaantunut.

Ukrainan asevoimien oman ilmoituksen mukaan ohjuksista 43 torjuttiin. Venäjä väittää kohdistaneensa iskut ”Ukrainan energia-, sotilas- ja viestintäinfrastruktuuria vastaan” ja osuneensa ”kaikkiin tarkoitettuihin kohteisiin”, uutistoimisto Reuters kertoo.

Venäjän ohjus- ja lennokki-iskut ukrainalaisiin siviilikohteisiin on tuomittu maanantaina laajasti ympäri maailmaa. Iskuja on pidetty presidentti Vladimir Putinin kostona lauantaina tapahtuneesta Kertšinsalmen sillan räjähdyksestä, mutta Ukrainan tiedustelupalvelun GUR:n mukaan iskun laajuus kertoo siitä, että sitä on suunniteltu selvästi pidempään kuin viikonlopusta lähtien.

Tarkat tiedot venäläisten iskujen kohteista vaihtelevat hieman eri lähteissä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin (ISW) tilannekatsauksessa puhutaan ”yli 20 kaupungista”, BBC:n jutussa puolestaan ”vähintään 12 kaupungista”.

Eri kartoissa on merkitty iskujen kohteeksi hieman eri kaupunkeja, ja osassa tiedoissa näyttää sekoittuvan, puhutaanko yksittäisistä kaupungeista vai esimerkiksi samannimisistä alueista.

Selvää on se, että iskut ovat osuneet useihin isoihin kaupunkeihin niin Länsi-, Keski- kuin Koillis-Ukrainassakin. Pääkaupunki Kiovan lisäksi Venäjän iskut osuivat ainakin Harkovaan, Dniproon, Zaporižžjaan, Lviviin, Kryvyi Rihiin ja Mykolajiviin.

Osittain tuhoutunut rakennus Kiovassa maanantaina 10. lokakuuta.

Savu nousi sähkölinjojen yläpuolella Lvivin kaupungissa ohjusiskujen jälkeen maanantaina 10. lokakuuta.

Ukrainalaistietojen mukaan iskut aiheuttivat laajoja sähkökatkoja muun muassa Sumyn alueella Ukrainan koillisosassa.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä Sumyn kuvernööri Dmytro Žyvytskyi kertoi Telegramissa, että sähköt on saatu palautettua Sumyn maakunnassa sijaitsevien Sumyn ja Okhtyrkan alueille. Muualla Sumyn alueella sähköt on toistaiseksi palautettu vain osittain, Žyvytskyi sanoi.

Sähköverkon lisäksi Venäjän iskut onnistuivat vahingoittamaan vedenjakelua Ukrainassa. Esimerkiksi Länsi-Ukrainassa sijaitsevassa Lvivissä osa kaupungista oli maanantaina ilman sähköä ja vettä. Presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Oleksi Arestovitš kertoi yhteensä viiden alueen olleen ilman sähköä maanantaina.

Tiedot viittaavat siihen, että Venäjä onnistui maanantaisissa iskuissa vahingoittamaan infrastruktuuria, minkä se kertoi tavoitteekseen.

ISW:n tietojen mukaan Venäjä onnistui maanantaina iskemään yhteensä 29 kriittiseen infrastruktuurirakennukseen. Esimerkiksi The Kyiv Independent -lehti jakoi maanantaina Twitterissä kuvan yksityisen Dtek-energiayhtiön päämajasta, johon venäläisen ohjuksen kerrottiin osuneen.

Palomiehet sammuttavat Venäjän ohjuksen aiheuttamaa tulipaloa Zaporižžjassa.

Infrastruktuurin vahingoittamisen lisäksi Venäjän iskut osuivat myös lukuisiin siviilikohteisiin. ISW:n tietojen mukaan Venäjä osui ohjuksillaan muun muassa neljään tornitaloon, 35 asuinrakennukseen ja kouluun. Yhteensä vahingoittuneita kohteita on eri arvioiden mukaan voinut olla yli sata.

Sosiaalisessa mediassa levinneen kuva- ja videomateriaalin perusteella ohjuksilla iskettiin myös leikkipuistoon, Saksan-suurlähetystöön, turistikohteena suosittuun kävelysiltaan, museoihin ja rakennukseen, jossa toimii Ukrainan filharmoninen orkesteri.

Valkovenäläinen oppositiomedia Nexta raportoi myös maanantain ja tiistain välisenä yönä, että noin sata kaivostyöläistä jäi loukkuun maan alle Kryvyi Rihissä ohjusiskun seurauksena.

Yksi Venäjän ohjuksista osui lasten leikkipuistoon Kiovassa.