Valko-Venäjä ja Venäjä aikovat ottaa käyttöön yhteiset alueelliset joukot. Asiantuntijan mukaan kyse on informaatiovaikuttamisesta.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka tapasi sotilasviranomaisia Minskissä 10. lokakuuta 2022. Kuva on Valko-Venäjän valtiollisen uutistoimiston Beltan välittämä.

Helmikuussa Venäjän ja Valko-Venäjän armeijoilla oli yhteiset sotaharjoitukset Valko-Venäjällä. Harjoitusten päätyttyä venäläisjoukot eivät kuitenkaan palanneet kotiin. Sen sijaan venäläissotilaat alkoivat pian vyöryä Valko-Venäjän etelärajan yli Ukrainaan.

Nyt Venäjä ja Valko-Venäjä ovat ilmoittaneet ”yhteisten alueellisten joukkojen” käyttöön ottamisesta. Ilmoituksessa on kyse informaatiovaikuttamisesta, arvioi Ulkopolitiikan instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau.

”Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Venäjä sijoittaa sotilaita Valko-Venäjälle”, hän sanoo. “Mutta Venäjä ei tarvitse alueellisia joukkoja hyökätäkseen Valko-Venäjän kautta Ukrainaan. Se voi yksinkertaisesti tuoda joukkonsa Valko-Venäjälle.”

Niinhän Venäjä teki jo helmikuussa, jolloin Valko-Venäjällä oli Naton arvion mukaan noin 30 000 venäläissotilasta juuri ennen Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen käynnistymistä.

Keväällä Venäjän hyökkäys Valko-Venäjältä Pohjois-Ukrainaan epäonnistui ja joukot joutuivat vetäytymään Kiovan ympäriltä. Nizhnikaun mukaan nytkään ei voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Venäjä suunnittelisi uutta hyökkäystä Kiovaan helmikuussa 2023.

Hän ei usko, että Kiovaan hyökkääminen on Venäjän ensisijainen suunnitelma, mutta maa saattaa varautua siihen, että mahdollisuus tähän vielä aukeaisi.

”Vähintään he luovat levottomuutta Ukrainan pohjoisrajalle ja onnistuvat näin viemään huomion sodan päänäyttämöltä Itä-Ukrainasta”, Nizhnikau sanoo.

”Välillä on tehokkaampaa luoda sotilaallinen uhka kuin todella toteuttaa se.”

Ukrainalaisia sotilaita armeijan, kansalliskaartin ja rajavartioston yhteisharjoituksissa 30. syyskuuta.

Nizhnikaun mukaan Venäjän joukoilla on tällä hetkellä pysyvä läsnäolo Valko-Venäjällä ja yhteisiä alueellisia joukkoja saatetaan hyödyntää laillisena keinona perustella venäläisjoukkojen suurta läsnäoloa. Hän ei kuitenkaan katso, että Valko-Venäjän asemoituminen sodassa olisi nyt murroksessa.

“Valko-Venäjän rooli muuttui 24. helmikuuta. [Valko-Venäjän presidentti] Aljaksandr Lukašenkasta tuli silloin [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin rikostoveri ja osallinen Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan. Se on heidän yhteinen sotansa.”

Tässä sodassa Valko-Venäjä on antanut Venäjän hyödyntää maitaan ja infra­struktuuriaan. Se on myös tarjonnut Putinille aseita, poliittista tukea ja teknistä tukea.

”Mutta en usko, että Valko-Venäjä lähettää Ukrainaan omia joukkojaan”, Nizhnikau sanoo. ”Valko-Venäjä tekee sen, mitä Putin tarvitsee. Mutta en usko, että Venäjä pyytää enempää.”

Syynä tähän on se, että hyödyt saattaisivat jäädä haittoja pienemmiksi. Valkovenäläis­sotilaat eivät ratkaisisi sotaa, mutta sisäpoliittiset vaikutukset voisivat olla raskaat autoritaariseen Lukašenkaan valmiiksi tyytymättömässä maassa.

”Valkovenäläisistä noin 95 prosenttia vastustaa sotaan menoa. Suurin osa vastustaa myös Lukašenkaa.”

”Ihmiset eivät halua kuolla Lukašenkan tai Putinin puolesta. Jos heidät pyydetään sotaan, voisi syttyä kapina. Lukašenka tietää sen.”

Lukašenka on yrittänyt oikeuttaa yhteisten alueellisten joukkojen käyttöönottoa vetoamalla turvallisuuteen. Hän väittää Ukrainan suunnittelevan iskua Valko-Venäjälle. Lisäksi hän sanoo, että Liettuassa, Puolassa ja Ukrainassa koulutettaisiin valko­venäläisiä ”radikaaleja” terrori-iskuja varten.

Myös maan puolustusministeri kutsui tiistaina valkovenäläisjoukkojen sijoittamista venäläisjoukkojen rinnalle “puhtaasti puolustukselliseksi” siirroksi.

Nizhnikaun mukaan vain hyvin pieni osuus valkovenäläisistä uskoo väitteet siitä, että Ukraina muodostaisi turvallisuusuhan.

”Mutta propagandan pääyleisö on Venäjällä.”

Valkovenäläisiä on vaikea saada Putinin sotapropagandan kannalle, sillä maalla on tiiviit suhteet Ukrainaan, sanoo tutkijatohtori Kristiina Silvan Ulkopoliittisesta instituutista. Valkovenäläisten ja ukrainalaisten välillä on paljon kauppaa ja ihmisten välistä yhteydenpitoa.

”Valko-Venäjä on ehkä lähempänä Ukrainaa kuin Venäjää”, Silvan sanoo. “Valko­venäläisille imperialistiset puheet siitä, että ukrainalaisia suojellaan natseilta, eivät uppoa samalla tavalla. Ukrainan itsenäisyys nähdään yhtä luontaisena asiana kuin Valko-Venäjän itsenäisyys.”

Ukrainalaisia sotilaita harjoituksissa 30. syyskuuta.

Käytännössä Valko-Venäjä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä suvereeni, itsenäinen valtio, Silvan huomauttaa.

”Lukašenka haluaa pysyä vallassa, ja ainoa tapa saavuttaa se on nojata Putiniin ja toimia hänen toiveidensa mukaan.”

Itse asiassa osa tutkijoista on arvioinut, että Lukašenka olisi mahdollisesti ollut valmis lähettämään joukkojaan sotaan, jos kansan ja eliitin yleinen mielipide ei olisi ollut niin vahvasti sotaan osallistumista vastaan.

Silvanin mukaan Lukašenkan sotadiskurssi on ollut kahtiajakoinen. Valko-Venäjä on tukenut Venäjää, mutta pyrkinyt ajoittain esiintymään puolueettomana osapuolena, joka voi toimia rauhanvälittäjänä sodassa.

”Ukraina ei ole hyväksynyt tätä, vaan on oikeutetusti kohdellut myös Valko-Venäjää sodan osapuolena. Hyökkäys Kiovaan ei sellaisenaan olisi ollut mahdollinen, jos Valko-Venäjää ei olisi käytetty läpikulkumaana.”

Silvankaan ei usko, että Valko-Venäjän joukoista olisi Putinille merkittävää tukea sodassa. Syynä ovat sekä sotataidot että motivaatio.

”Valko-Venäjän armeija ei ole taistelukunnossa. Mellakkapoliisit ovat hyvin koulutettuja, mutta armeija ei”, hän sanoo. “Lisäksi vuoden 2020 mielenosoitusten jälkeen puhuttiin, ettei armeija ole yhtä lojaali Lukašenkalle kuin muut turvallisuuspalvelut.”