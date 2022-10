Yli 30 000 rahalahjoitusta eläkeläisiltä. Satoja insinööreiltä ja satoja lääkäreiltä. Lahjoituksia kiinteistönvälittäjiltä, rekkakuskeilta, kotirouvilta ja opettajilta. Naisilta ja miehiltä, rikkailta ja matalapalkka-ammattien raatajilta, joka puolelta Yhdysvaltoja.

Vastaus kysymykseen siitä, kuka Yhdysvalloissa saattaisi tukea rahallisesti äärimmäisen radikaalia ja käsittämättömiä salaliittoteorioita viljelevää ehdokasta kongressin edustajainhuoneeseen, on yksinkertaisuudessaan häkellyttävä: näköjään kuka vain.

Kymmenettuhannet tuiki tavallisen oloiset amerikkalaiset ovat kirjoittaneet shekkejä republikaani Marjorie Taylor Greenelle. Hänen taannoisen ja sittemmin pyörtämänsä kohukommentin mukaan demokraattipuolueen poliitikot ovat osa ”globaalia saatanaa palvovien pedofiilien kabaalia”, kuten Qanon-nimeä kantava salaliittoliike väittää.

Greene on esittänyt esimerkiksi juutalaisvastaisiksi, rasistisiksi sekä homo- ja islamofobisiksi tulkittuja kommentteja. Hän on myös tukenut salaliittoteorioita, joiden mukaan kouluampumiset ja muut joukkomurhat ovat joko lavastuksia tai aserajoitusten edistämiseksi masinoituja tapahtumia.

Viime toukokuussa hän kertoi Yhdysvaltoja uhkaavasta ”trans-terrorismista”, jolla hänen mukaansa pyritään aivopesemään lasten ajatuksia sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyen ja joka hävittäisi muutamassa sukupolvessa kaikki heterot Yhdysvalloista.

Greenen mukaan Yhdysvaltain nykyinen presidentti Joe Biden istuu laittomasti virassaan. Greene on entisen republikaanipresidentin Donald Trumpin palavasieluisimpia tukijoita, joiden haaveena on saada palautettua Trump Valkoiseen taloon vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

HS kartoitti Yhdysvaltain kampanjalahjoituksia rekisteröivistä tietokannoista georgialaisen kongressiedustajan Greenen saamia rahavirtoja 8. marraskuuta pidettävien kongressivaalien alla. Yhdysvalloissa kirjataan julkisesti jopa puolen dollarin yksittäislahjoitukset ja niiden tehneiden kansalaisten tiedot, jos henkilö on antanut yhteensä 200 dollarin edestä lahjoituksia.

Greenen saamien lahjoitusten tarkastelu on eräänlainen pistokoe sille, mihin suuntaan Yhdysvallat on kahden viime vuoden aikana liikkunut. Vaaliraha-aineisto yhdistettynä muihin tietoihin kertoo, että Yhdysvaltain demokratia on yhä hyvin haavoittuvassa ja riitaisassa tilassa vuoden 2020 presidentin- ja kongressivaalien jälkeen.

Yhdysvaltain liittovaltion vaalikomission eli FEC:n tietokannasta käy ilmi, että Greene on tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä saanut runsaan 10,2 miljoonan dollarin lahjoitukset, mikä tekee hänestä kymmenenneksi eniten rahaa saaneen ehdokkaan edustajainhuoneen eli kongressin alahuoneen vaaleissa.

Summa on huikea verrattuna vuoteen 2020, jolloin Greene pyrki ensi kertaa kongressiin. Tuolloin hän sai kokoon ”vain” noin 2,6 miljoonaa dollaria, kertoo Open Secrets -järjestön tilasto.

Greenen saamat lahjoitukset tämän vuoden vaalien alla ovat lähes viisinkertaiset verrattuna ehdolla olevien edustajainhuoneen jäsenten keskiarvoon.

Edustajainhuoneessa istuu 435 jäsentä, joiden on uusittava pestinsä kahden vuoden välein. Lakia säätävän kongressin ylähuoneen, satahenkisen senaatin, jäsenten kaudet ovat kuusivuotisia. Demokraateilla on tällä hetkellä enemmistö molemmissa kamareissa.

Greene on ehdolla monelle amerikkalaisellekin täysin tuntemattomalla alueella, Luoteis-Georgian 14. kongressivaalipiirissä. Siellä asuu yhdentoista piirikunnan alueella vain noin 730 000 asukasta sellaisissa kaupungeissa kuin Rome, Calhoun ja Dalton.

Vaalipiirin asukkaista 40 prosenttia asuu maaseudulla. Eronnut kolmen lapsen äiti, 48-vuotias entinen kuntosaliyrittäjä Greene sai vuonna 2020 vaalipiirin äänistä lähes 75 prosenttia.

Hyökkäävän naisehdokkaan sanoma puhuttelee kuitenkin ihmisiä joka puolella Yhdysvaltoja: suurimmat lahjoitussummat ovat virranneet hänelle Floridasta ja Kaliforniasta. Vain noin kymmenen prosenttia Greenen saamista lahjoituksista on kotiosavaltiosta.

Esimerkiksi Arizonan Chandlerin kaupungissa asuu miespuolinen farmaseutti, joka on lähettänyt Greenelle rahaa säännöllisin väliajoin ainakin 87 kertaa vuoden 2021 alusta lähtien. Farmaseutin lahjoitukset ovat vaihdelleet 8,88 dollarista 50 dollariin.

Merkittävää on huomata, että Greenen saamista kokonaissummista vain 366 600 dollaria on tullut 2 000 dollaria tai enemmän lahjoittaneilta ihmisiltä. Yli 80 prosenttia lahjoituksista on kooltaan 200 dollaria tai vähemmän, FEC:n tilastot kertovat.

Jos Marjorie Greenen saamat summat ovat huikeita, sama tilanne on hänet haastavalla demokraatti Marcus Flowersilla, cowboyhatustaan tunnetulla armeijan veteraanilla. Greeneen kohdistuvista demokraattien antipatioista kertoo se, että ensi kertaa kongressiin pyrkivä Flowers on kerännyt 10,8 miljoonan dollarin vaalikassan.

Greene vastaan Flowers onkin näiden edustajainhuoneen vaalien kallein kamppailu. Demokraattien lahjoitukset Flowersille tuntuvat kuitenkin kaivoon kannetulta vedeltä, sillä kyselyjä perkaava Fivethirtyeight.com-sivusto antaa Flowersille vain alle prosentin mahdollisuuden päihittää Greene.

Suomen eduskuntavaaleissa vuonna 2019 valituksi tulleet tai varalle päässeet ehdokkaat käyttivät keskimäärin noin 35 000 euroa kampanjoihinsa – yhteensä hieman alle 10 miljoonaa euroa. Kokonaissumma oli siis vähemmän kuin Greene ja Flowers kumpainenkin ovat tähän mennessä kongressivaaleihin keränneet. Dollari ja euro ovat tätä nykyä suunnilleen samanarvoisia.

Yhdysvaltain kongressivaaleissa poltetaan tänä vuonna ainakin 9,3 miljardia dollaria, arvioi Open Secrets -järjestö. Vaikka suuri osa rahoista voidaan yhdistää nimeltä mainittuihin lahjoittajiin, vaaleissa liikkuu eri järjestöjen kautta myös paljon ”pimeää rahaa”, jonka alkuperä häivytetään.

The New York Times -lehden selvityksen mukaan vuoden 2020 presidentin- ja kongressivaaleissa pimeää rahaa käytettiin ainakin noin 2,5 miljardia dollaria. Demokraatit ovat vuosien ajan parjanneet pimeästä rahasta republikaaneja, mutta demokraattiryhmät keräsivät ja käyttivät sitä vuoden 2020 vaaleissa ainakin 1,5 miljardin edestä viidentoista suurimman lahjoittajaryhmän verotietojen perusteella.

Marjorie Greene on niitä republikaaneja, jotka eivät missään vaiheessa epäröineet ilmaista tukeaan Trumpille vuoden 2020 sotkuisten presidentinvaalien jälkeen. Vaikka oikeudenkäynneissä vaalien todettiin sujuneen moitteettomasti, Greene marssi ensimmäiseen kongressin istuntoonsa vannomaan virkavalansa kasvoillaan koronamaski, jossa luki: ”Trump voitti.”

Kun Joe Biden suoritti ensimmäistä virkapäiväänsä presidenttinä 21. tammikuuta 2021, Greene esitteli edustajainhuoneessa aloitteen Bidenin vastaisten virkarikossyytteiden nostamiseksi. Greenen mukaan Biden on syyllistynyt virkarikoksiin muun muassa siirtolaispolitiikassaan ja silloin, kun Yhdysvallat veti joukkonsa Afganistanista.

Aiemmin Greenen edesottamukset aiheuttivat demokraateissa närkästyksen lisäksi hilpeyttä, mutta nyt hymyt ovat luultavasti hyytyneet. Syy on siinä, että Greenen radikaaliudesta on tullut pitkälti valtavirran suuntaus republikaanien parissa.

The Washington Post -lehden äskettäin julkaisemassa selvityksessä kävi ilmi, että noin puolet (51 prosenttia) republikaanien tärkeimmistä ehdokkaista liittovaltion kongressiin ja osavaltioiden ykköspaikoille ovat kiistäneet vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen.

Marjorie Taylor Greene ja Donald Trump Georgian Commercessa pidetyssä kampanjatilaisuudessa viime maaliskuussa.

Näitä Greenen hengenheimolaisia on lehden mukaan pyrkimässä valtaan ainakin 291. He ovat sanoillaan tai teoillaan ilmaisseet, että heidän mielestään Biden huijasi presidenttiyden itselleen.

Vaikka republikaanien peli on demokratian näkökulmasta vaarallista, näin kannattaa heidän mielestään toimia. Kyselyiden mukaan noin 70 prosenttia republikaanien äänestäjistä ajattelee Trumpin voittaneen vaalit.

Jos republikaanit saavat tällä ehdokasjoukolla enemmistön edustajainhuoneeseen, mikä on kyselyjen mukaan mahdollista, he saattavat valita kongressin alahuoneeseen radikaalin ja Trumpin lippua liehuttavan puhemiehen.

Puhemies voisi olla tärkeässä roolissa, jos republikaanit haluaisivat toteuttaa Greenen unelman virkarikossyytteiden nostamisesta Bidenia vastaan tai riitauttaa vuoden 2024 presidentinvaalien tuloksen. Trumpin arvellaan pyrkivän presidentiksi niissäkin.

Greene oli ensimmäinen kongressiedustaja, joka teki aloitteen Bidenin vastaisista virkarikossyytteistä, mutta ei viimeinen. The Hill -lehti kertoi elokuussa, että republikaaneilla on vireillä jo ainakin kahdeksan eri hanketta kammeta Biden virasta virkarikossyytteillä. Niiden nostaminen kuuluu edustajainhuoneelle, jossa enemmistöpuolue on kuskin paikalla.

Greenen ja Trumpin tukijat suhtautuvat perinteiseen mediaan hyvin epäluuloisesti ja kaunaisesti. Moni yhteydenotto jää vaille vastausta, mutta HS onnistuu vihdoin tavoittamaan Greenen tukijan, New Jerseyn osavaltion West Milfordissa asuvan eläkeläisen nimeltä Dale Meadows.

”Oletko demokraattien, republikaanien vai Sorosin palkkalistoilla?” Meadows kysyy puhelun alkajaisiksi. Sorosilla hän viittaa miljardööri George Sorosiin, joka on usein antisemitististen salaliittoteorioiden vakiohahmo.

Seuraavaksi hän kysyy hieman kujeilevasti, että tuleeko yhteydenotto liittovaltion poliisista FBI:sta tai keskustiedustelupalvelu CIA:sta. Hän läksyttää maansa oikeusministeriötä ja demokraattipuolueen kansallista komiteaa DNC:tä, ja on vaikea saada haastattelua käyntiin.

Marjorie Taylor Greene puhui toimittajille Michiganin osavaltion Warrenissa 1. lokakuuta. Greene osallistui siellä Donald Trumpin ”Pelastakaa Amerikka” -tilaisuuteen.

Meadows puhuu kotiosavaltionsa korruptiosta ja siitä, kuinka hän haluaa tukea ehdokkaita, jotka ovat valmiita ”siivoamaan vaalit”. Hänen mukaansa vuoden 2020 presidentinvaalit oli suuri huijaus ja Trump voitti ne: ”Ilmiselvästi, absoluuttisesti.”

Hän kannustaa katsomaan – Trumpin ylistämän ja Yhdysvaltain median valheelliseksi teilaaman – ”dokumenttielokuvan” nimeltä 2000 Mules, jossa kerrotaan presidentinvaalien väärentämiseen osallistuneista ”muuleista”. Nämä muulit olivat väitetysti demokraattipuolueen tukijoita, jotka kiersivät pudottamassa kasapäin Bidenille suunnattuja ääniä äänestyslaatikoihin.

Meadows kertoo tukevansa Marjorie Greeneä, koska Greene uskaltaa sanoa totuuden vallankäyttäjien korruptiosta, ”truth to power”.

Meadows sanoo, ettei hän muista, miten usein hän on lähettänyt rahaa Greenelle. ”Mutta sinulla se luku varmaan on”, hän toteaa.

FEC:n tietokannan mukaan Meadows on tukenut Greeneä kuuteen otteeseen 20–35 dollarin lahjoituksilla yhteensä 160 dollarin edestä kesäkuun loppuun mennessä. Hän lupaa lähettää Greenelle lisää rahaa, ”tänään”, ilmeisesti kaukaa tulleen yhteydenoton innostamana.

HS pyysi Marjorie Greenen haastattelua hänen toimistonsa kautta, mutta pyyntöön ei vastattu.

Alla väitetystä vaalivilpistä kertovan 2000 Mules -elokuvan mainosvideo: