Sähkön suhteen elämä oli huoletonta.

Valot jätettiin päälle. Kerrostalojen rapuissa ja toimistoissa ne saattoivat palaa läpi yön. Eikä haitannut, vaikka taloissa vähän veti, lämpöä vain lisää. Ja kesämökit, ne pysyivät monilla lämpiminä läpi vuoden.

Sähkö oli niin halpaa, ettei suurimman osan tarvinnut sitä miettiä.

Norja on nauttinut pitkään halvasta sähköstä, ja maa on sähköistänyt yhteiskuntaansa vauhdilla. Se näkyy esimerkiksi Oslon liikenteessä, jossa vilisee sähköautoja.

Käytännössä kaiken sähkönsä Norja saa vesivoimasta. Kaasua ja öljyä maa vie muualle, minkä ansiosta Norjasta on tullut satumaisen rikas.

Euroopan energiakriisin ja kaasun kallistumisen myötä sähkön hinta on kuitenkin noussut Norjassakin. Lisäksi maan vesivarastoissa on vajausta. Ja se tuntuu arjessa, vaikkapa niissä sähköautoissa.

”Aiemmin sähkön hinta ei ollut mikään puheenaihe, mutta nyt kaikki puhuvat siitä. Sähköautot ovat iso syy, koska meillä on niitä niin paljon, minullakin on kaksi sähköautoa”, sanoo Christoffer Hæhre, joka on kävelyllä Oslon keskustan satama-alueella Pipervikassa.

Sähköautoilu on yhä halvempaa kuin vaikkapa perinteisellä bensiiniautolla ajo, mutta näin kallista sähköautoilu ei ole ollut koskaan.

”Sanoisin, että sähköautoilusta on tullut nyt kymmenen kertaa aiempaa kalliimpaa”, Hæhre arvioi.

Christoffer Hæhren mukaan polttoaineiden ja energian hinnat ovat nousseet.

Nyt Norjakin on ryhtynyt säästötalkoisiin. Oslossa kerrottiin juuri, että päiväkotien sisälämpötiloja lasketaan yhdellä asteella. Myös esimerkiksi rautatieasemien lämpötiloja on laskettu neljällä asteella ja kuntosalien saunoja suljettu.

Vallanpitäjät haluavat näyttää esimerkkiä. Norjan parlamentti eli suurkäräjät kertoi sulkevansa parlamenttitalon saunan ja laskevansa parlamentin rakennusten lämpötiloja 20–22 asteesta 19–20 asteeseen. Lisäksi lisälämmittimien käyttö on lopetettu ja valoja kannustetaan sammuttamaan.

Sähkön hinnan nousu tuntuu kansalaisten kukkarossa, ja parlamenttitalon edessä onkin osoitettu syksyn aikana useampaan kertaan mieltä sähkön hintojen takia.

Koodausta opiskelevat Anna Eikrem ja Andrea Bråthen kertovat asuvansa kommuunissa. Heidän henkilökohtaiset sähkölaskunsa ovat tuplaantuneet: 200 kruunusta 400 kruunuun kuussa. Taustalla Norjan parlamenttitalo.

Oslon oopperatalon edustalla on tarjolla useita kelluvia saunoja. Syysauringossa ja meressä kylpeneen seurueen jäsenet kertoivat hintojen nousun huolettavan.

Norjassa sähkön hintaan liittyy kuitenkin eräs seikka, joka tekee Norjasta poikkeuksellisen maan.

Norjan hallitus maksaa kuluttajille avokätiset kompensaatiot, jos sähkön hinta nousee yli 70 äyrin kilowattitunnilta (0,072 euroa/kWh). Jos sähkön hinta ylittää tuon rajan, noin 7 senttiä per kilowattitunti, valtio maksaa ylimenevästä osasta 90 prosenttia.

Suomessa sähkön keskimääräinen päivähinta on lokakuussa ollut 14,3 senttiä kilowattitunnilta. Lokakuussa 2021 sähkö maksoi keskimäärin 8 senttiä kilowattitunnilta.

Aiemmin Norjassa tuki oli 80 prosenttia, mutta hallitus korotti sitä syksyllä. Ensi vuodelle sähkötukiin on budjetoitu yli neljä miljardia euroa. Sähkön hinta on silti ongelma, ja sähkön hinta laskee myös keskustavasemmistolaisen hallituksen suosiota.

Christoffer Hæhre sanoo, että hallitus tuskin pystyy tukemaan kansalaisia enemmän.

”Varmaan on vaikeaa tukea enemmän kuin 90 prosenttia. Mökeille suunnattua tukea voisi kuitenkin harkita, koska niihin tukea ei saa”, hän sanoo.

Samaan aikaan, kun norjalaiset kärvistelevät nousevien hintojen kanssa, Norjan valtion saamat energiatulot kasvavat.

Norja on merkittävä kaasun ja öljyn viejä. Venäjän hyökkäys on nostanut sekä kaasun että öljyn hintaa, ja keskeisessä roolissa sähkön hinnannousussa Euroopassa on etenkin kaasun hinta. Viime vuonna Norja sai öljy- ja kaasutuloja noin 28 miljardia euroa, tänä vuonna yli 110 miljardia euroa.

Rahat menevät Norjan eläkerahastoon, mutta Norjassa on keskusteltu myös siitä, pitäisikö osa suurista kaasuvoitoista lahjoittaa Ukrainalle.

Christoffer Hæhren mukaan pitäisi.

”Ukrainalle pitäisi antaa enemmän. Ja lisäksi Norjan pitäisi tukea eurooppalaisia sähkönkäyttäjiä enemmän. Emme me kansalaisetkaan niitä rahoja eläkerahaston rahoja näe, verot nousevat joka vuosi”, Hæhre naurahtaa.

Norja sijoittaa kaasu- ja öljytulonsa eläkerahastoonsa, joka puolestaan sijoittaa rahat kansainvälisille osakemarkkinoille. Rahaston arvo on pudonnut osakemarkkinoiden sulaessa, mutta se on yhä valtava. Norjassa on noin 5,4 miljoonaa asukasta, ja jokaisella kansalaisella on rahastossa yli 250 000 euron potti.

Norjan pääministeri, työväenpuolueen Jonas Gahr Støre sanoi HS:n haastattelussa, että Norja aikoo jatkaa Ukrainan tukemista, mutta ei vastannut suoraan siihen, tuleeko Norja antamaan kaasuvoitoistaan osan Ukrainalle.

Støren mukaan sähkön korkeat hinnat vaikuttavat niin ikään myös norjalaisiin, eivätkä Euroopan korkeat hinnat ole Norjan etu. Tärkeää olisi hintojen saaminen tasapainoon.

Støren mukaan Norjan on nyt tärkeintä keskittyä energian tuottamiseen ja vientiin Eurooppaan. Hän ei anna suoraa vastausta siihen, aikooko Norja käyttää juuri energiavoittoja Ukrainan tukemiseen.

”Olivat hinnat sitten matalat tai korkeat, meidän on keskityttävä energian toimittamiseen. Tässä tilanteessa tärkein kontribuutiomme on ylläpitää korkeaa tuotannon tasoa, ja jos mahdollista, kasvattaa energian vientiä”, hän sanoi.