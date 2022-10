Ruotsalaiset käyttivät viime kuussa 18 prosenttia vähemmän sähköä kuin vuotta aiemmin. Holmbergin perhe ryhtyi säästämään, kun sähkölasku pomppasi yli tuhanteen euroon kuussa.

Tukholma

Nyt on kriisiaika, joten Liza Holmbergin perhe on ryhtynyt toimiin.

Holmbergin nelihenkinen perhe asuu Tukholman Enskede Gårdin kaupunginosassa puutaloalueella, jossa naapureiden ykköspuheenaihe on selvä: sähkön, ruuan ja polttoaineiden nousevat hinnat.

Vehreällä kadulla on puutaloja vieri vieressä. Naapurin omenapuiden sato on korjattu puukoreihin. Ruotsalainen idylli kylpee ruskan väreissä.

Äitiyslomalla oleva Holmberg purkaa sähköautostaan tavaroita ja kertoo, että perhe pyrkii nyt ennen kaikkea säästämään sähköä.

Talon kivilattian lämmitys on kytketty pois. Ulkovalaistus on sammutettu. Kodinkoneita, kuten pesukonetta, perhe käyttää silloin, kun sähkö on halvinta.

”Sähkön hinnan nousu on vaikuttanut meihin hyvin paljon”, Holmberg sanoo.

Talon pihalla seisoo kaksi autoa, molemmat lataushybridejä. Holmberg kertoo, että autoja ei enää juurikaan ladata kotona, koska sähkö on niin kallista. Myös automatkoja perhe on karsinut.

”Ennen käytimme autoja usein, mutta nyt kävelemme. Lisäksi välillä on ollut halvempaa ajaa bensalla kuin sähköllä.”

Holmberg näkee, että energiakriisissä pahin on vielä edessä.

”Olemme varautuneet, mutta uskon, että talvesta tulee pahempi. Paljon pahempi.”

Perheen talossa on myös kakluuni, mutta sillä ei koko taloa lämmitetä. Myös polttopuiden hinta on Ruotsissa noussut, ja puista on jo pulaa.

Polttopuita myydään monissa supermarketeissa ja lähikaupoissa.

Esimerkiksi eräs keskustan lähikauppa tiedotti, että puita ei jatkossa ole enää tarjolla. Kaupan tiedotteen mukaan puun hinta on moninkertaistunut, minkä lisäksi toimittaja kertoo sähkön hinnan, pakkaustarvikkeiden ja kuljetuskustannusten noususta.

Lähikaupan puuhyllyllä oleva lappu kertoo puutoimitusten loppumisesta.

Ruotsissa kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 9,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Nousuun vaikuttivat juuri sähkön ja elintarvikkeiden hintojen nousu.

Holmberg kertoo, että perheessä ryhdyttiin karsimaan sähkönkäyttöä jo viime talvena. Ennen energiakriisi kärjistymistä Ruotsin sähkönhinnat pomppasivat paikoin ennätyslukemiin.

Se johtui kovista pakkasista ja Ruotsin sähkönsiirron ongelmista. Holmbergin sähkölasku oli eräänä talvikuukautena yli 14 000 kruunua (noin 1 270 euroa), kun normaalisti sähkölasku oli 500 kruunun luokkaa.

Nyt perhe varautuu jopa vielä kovempiin laskuihin ja toivoo, että sähkönsäästö pitää ne kurissa.

Ruotsalaiset säästävätkin sähköä nyt voimalla.

Viime kuussa ruotsalaiset käyttivät 18 prosenttia vähemmän sähköä kuin viime vuoden syyskuussa, kertoi Ruotsin valtiollinen kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät.

Liza Holmberg uskoo, että Ruotsin poliitikot keksivät keinon auttaa kotitalouksia ja yrityksiä sähkön hintojen kanssa. Tilanne on akuutti monille, ja apua tarvitaan.

Aiempi pääministeri Magdalena Andersson puhui ”sotatalvesta”, ja kovista ajoista puhuu myös uusi pääministeri.

Juuri hallituksensa muodostanut pääministeri Ulf Kristersson lupasi vaalikampanjassa tukea korkeisiin sähkön hintoihin. Tukipaketin piti olla valmis marraskuun alkuun mennessä, mutta nyt hallitus on alkanut toppuutella odotuksia. Voi olla, ettei pakettia saada valmiiksi niin pian.

Ruotsissa myös korot ovat nousseet, mikä nostaa asuntolainojen kustannuksia. Samalla asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun ja myyntiajat pidentyneet.

Ruotsissa asuntolainojen lyhennysvaatimukset ovat löysemmät kuin Suomessa, vaikka niitä onkin hieman kiristetty vuonna 2016 tulleen lyhennyspakon muodossa. Ennen vaaleja Kristersson lupasi helpotusta asuntovelallisille ja esitti lainojen lyhennyksistä luopumista toistaiseksi, koska hinnat ovat nousseet niin paljon.

Ruotsin keskuspankin johtaja Stefan Ingves kuitenkin on sanonut, että lainoja olisi syytä lyhentää jatkossakin. Viimeksi torstaina Ingves sanoi, että lyhennyspakosta luopumisella Ruotsi ampuisi itseään jalkaan.

Liza Holmbergin mukaan Ruotsissa on totuttu ihan liian hyvään, kun korot ovat olleet matalalla eikä asuntolainoja ole tarvinnut juurikaan lyhentää. Nyt voisi kuitenkin olla hänen mielestään hyvä aika poistaa lyhennyspakko, koska niin monen talous on tiukilla.

Holmberg työskentelee itse pankissa ja on ajatellut, ettei historiallisen matala korkotaso tule kestämään ikuisesti. Perhe on siksi lyhentänyt lainaansa jatkuvasti.

”Ja mielestäni lainaa olisi hyvä lyhentää aina, vaikka siihen ei olisikaan pakkoa. Se on varautumista hintojen laskuun ja korkojen nousuun. Ruotsin pitää muuttaa käyttäytymistä ja ajattelua lainojen suhteen.”

Holmberg uskoo, että tulevasta talvesta tulee rankka. Joskus tekee mieli lopettaa uutisten lukeminen, koska ne ovat täynnä entistäkin pahempia käänteitä.

Hän on huolissaan etenkin yksinhuoltajista ja lapsiperheiden toimeentulosta.

”Uskon kuitenkin, että ruotsalaiset ovat hyvin tietoisia tilanteesta ja varautuvat mahdollisuuksien mukaan.”