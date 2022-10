Venäjän energiaviikolla Moskovassa nähtiin edustaja myös EU:sta – Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó. Venäjän kaasutoimitusten tähtäin on nyt Turkissa, josta se kaavailee solmukohtaa halukkaille eurooppalaisille kumppaneille.

Venäläiset energia-alan toimijat vakuuttelivat kriisinkestävyyttään ennen kokemattoman kovien sanktioiden ikeessä ”Venäjän energiaviikolla” Moskovassa.

Venäjä kaavailee suuntaavansa kaasutoimituksensa etenkin Turkkiin mutta myös Kiinaan Euroopan unionin sijaan. Se ei aio taipua öljyn hintakattoon. Nord Stream -kaasuputkien korjaaminen vaatisi Venäjän mukaan vahvaa tahtoa EU-mailta, etenkin Saksalta.

Muun muassa tällaisia puheenvuoroja kuultiin useammasta suusta Venäjän energiaviikolla, joka on vuotuinen, kansainvälinen energia-alan konferenssi. Se järjestettiin keskiviikosta perjantaihin historiallisessa Maneesi-näyttelykeskuksessa Moskovan ydinkeskustassa.

Aiempina vuosina tapahtumaan on osallistunut kansainvälisten öljy- ja kaasuyhtiöiden toimitusjohtajia sekä useiden eri maiden energiaministereitä. Tänä vuonna tapahtuma oli vähemmän kansainvälinen, vaikka konferenssissa nähtiin jopa yksi EU- ja Nato-maiden edustaja – Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó.

Unkari on vastustanut EU:n energiapakotteita, sillä se on hyvin riippuvainen Venäjän öljystä ja kaasusta. EU-maista sillä on läheisimmät suhteet Venäjään.

Venäjän energiaviikolla oli ulkomaalaisia vieraita muun muassa Afrikan maista, kuten Etelä-Afrikasta ja Malista, Kiinasta, Turkista sekä entisistä neuvostotasavalloista.

Szijjártó puhui toisessa konferenssin pääpaneeli­keskusteluista, jonka aiheena olivat globaalin energia-alan trendit. EU-ulkoministeri aloitti puheenvuoronsa selittämällä, miksi hän on paikalla venäläisessä energia-alan tapahtumassa.

”Olemme kiinnostuneita energiayhteistyöstä Venäjän ja Unkarin välillä. Me Unkarissa emme ole vastuussa tästä kauheasta sodasta. Emme halua, että kansamme maksaa siitä hintaa. Sen vuoksi energiatoimitusten turvaaminen Unkariin on hallintomme velvollisuus.”

”Emme pidä energiayhteistyötä poliittisena asiana. Kyse on talojen lämmittämisestä, kuumasta vedestä.”

Szijjárto tapasi foorumissa maakaasu- ja öljy-yhtiö Gazpromin toimitusjohtajan Aleksei Millerin, jonka kanssa hän sopi muun muassa kaasutoimitusten uudelleenreitittämisestä Unkariin Turkstream-putkessa Turkin ja Serbian kautta.

Maaöljyn ja öljynjalostustuotteiden siirtoputkistoista vastaavan Transneft-yhtiön näyttelyosasto Venäjän energiaviikolla Moskovassa.

Ensi vuodesta ennakoidaan Venäjän öljy- ja kaasualalle vaikeaa, kun EU:n energiapakotteet astuvat täysimittaisesti voimaan: venäläisen raakaöljyn merikuljetukset EU-maihin kielletään joulukuussa ja öljytuotteiden ensi helmikuussa.

Venäjän varapääministeri Aleksandr Novak sanoi, ettei Venäjä aio toimittaa öljyä maille, jotka ottavat käyttöön hintakaton.

Gazpromin öljyntuotannosta ja -jalostuksesta vastaavan Gazprom Neftin toimitusjohtaja Aleksandr Djukov korosti, että venäläinen öljyala on toiminut suhteellisen kovien pakotteiden alaisena jo vuodesta 2014, joten sille on kertynyt kahdeksan vuoden aikana kokemusta vaikeuksista selviämisestä.

Energiaviikon päätapahtumassa puhunut presidentti Vladimir Putin ehdotti, että Turkista voisi tulla kaasutoimitusten solmukohta niille Euroopan maille, jotka ovat kiinnostuneita energiayhteistyöstä Venäjän kanssa.

Venäjä ilmoitti harkitsevansa kaasuputkien laajentamista Mustanmeren halki Turkkiin, jotta kaasutoimitukset vahingoittuneista Nord Stream -putkista voisi ohjata sinne ja sitä kautta mahdollisille eurooppalaisille ostajille.

Venäjä keskeytti kaasutoimitukset Saksaan Nord Stream 1 -putkessa elokuun lopussa. Syyskuussa Nord Stream 1 ja 2 -kaasuputket vahingoittuivat tuhotyössä.

Gazpromin Miller sanoi Nord Stream -putkien kunnostamisen oleva ennen kaikkea poliittinen kysymys ja vaativan voimakasta tahtotilaa Saksalta sekä kestävän joka tapauksessa vuosia.

Energiatapahtuman järjestäjän Roskongressin työntekijä ohjasi keskiviikkona yleisöä päätapahtumaan, jossa puhuivat muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin sekä hänen jälkeensä paneelikeskustelussa Gazpromin toimitusjohtaja Aleksei Miller.

Venäläinen öljyteollisuuden veteraani Sergei Vakulenko arvioi energiaviikon antia HS:lle Saksasta. Vakulenko on työskennellyt 25 vuotta venäläisissä ja kansainvälisissä öljy-yhtiöissä ja tavannut osallistua tapahtumaan.

Tänä vuonna hän seurasi konferenssia etänä, sillä hän muutti maaliskuussa Moskovasta Saksaan. Nykyään hän toimii Carnegie-ajatushautomon osa-aikaisena asiantuntijana.

Energiaviikon ohjelmassa Vakulenko ei havainnut poikkeuksia, vaikka venäläisen energiasektorin tilanne on aivan erilainen kuin viime vuonna. Paneelikeskustelujen aiheet vaihtelivat markkinatilanteesta ja hinnoista energiasiirtymään ja vähähiiliseen energiaan.

”Tosin aiemmin yritysten edustajien puheissa oli enemmän konkretiaa. He kertoivat yritystensä suurista, mahtavista ja kauniista projekteista, niiden käyttöönotosta ja vaikutuksista. Nyt monet puhuivat hyvin varovasti tulevaisuuden­näkymistään. Niitä on hyvin vaikeaa ennustaa.”

Vakulenko ei pidä kaasukuljetusten volyymin siirtämistä Itämereltä Mustallemerelle aivan loppuun harkittuna asiana, vaikka monet siitä energiafoorumissa puhuivatkin. Venäjä tosin vaikuttaa Vakulenkon mukaan suhtautuvan epäilevästi Nord Stream -putkien kunnostamiseen.

”Avainkysymys on, ovatko Saksa ja Eurooppa kokonaisuudessaan valmiita ostamaan venäläistä kaasua, millä ehdoilla ja kuinka kauan. Jos Venäjä olettaa, että Eurooppa kieltäytyy Nord Stream -kaasusta, venäläisestä kaasusta periaatteellisista syistä lähivuosina, niin putkien korjaamisessa ei ole taloudellisesti paljon järkeä.”

Venäjän öljyteollisuuden tulevaisuutta käsittelevään paneelikeskusteluun osallistui muun muassa Hanti-Mansian autonomisen piirikunnan kuvernööri Natalja Komarova (lavalla kolmas vasemmalta). Hanti-Mansia on Venäjän tärkeintä öljyntuotantoaluetta.

Energiasiirtymää käsiteltiin useammassa paneelikeskustelussa, vaikka Venäjän hyökkäyksen jälkeen siitä on tullut Vakulenkon mukaan vähemmän ajankohtainen ennen kaikkea Venäjälle mutta myös lännelle.

”Vihreä energia oli relevanttia siihen hetkeen asti, kun Venäjä oli vielä osa jonkinlaista globaalia talousjärjestelmää. Yrityksille, jotka kävivät pörssissä kauppaa osakkeillaan, oli tärkeää, mitä osakkeenomistajat niistä ajattelivat.”

Euroopassa vaihtoehtoisia energiamuotoja tarkastellaan nyt ennemminkin energiavarmuuden ja energiariippumattomuuden kuin vähähiilisyyden näkökulmasta, Vakulenko sanoo.

”Mistä vihreästä siirtymästä voi ylipäätään puhua, jos Euroopassa käynnistetään nyt hiilivoimaloita hätäisesti uudelleen kaasupulasta selviämiseksi? Venäjä puolestaan on täysin eristetty maailman kontekstista, joten asia ei ole sille kovinkaan ajankohtainen.”