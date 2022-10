Tiedustelujohtaja: Venäläiset alkavat hahmottaa, kuinka ison virhearvion Putin on tehnyt

Venäjän tehdessä strategisia virheitä Ukraina on onnistunut kääntämään sodan suunnan, sanoo Britannian tiedustelu-, kyber- ja turvallisuuspalvelun johtaja Sir Jeremy Fleming BBC:llä.

Venäjä sotii nyt kovilla panoksilla, jotka johtavat ”strategisiin harkintavirheisiin”, sanoo Britannian tiedustelu-, kyber- ja turvallisuuspalvelu GCHQ:n johtaja Sir Jeremy Fleming Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Uupuneita Venäjän joukkoja vastaan puolustautuva Ukraina taas on onnistunut kääntämään sodan suunnan. Venäläiset alkavat nyt ymmärtää Vladimir Putinin sodan ongelmat, arvioi Fleming, joka vieraili tiistaina BBC:n päivittäisessä uutis- ja ajankohtais­ohjelmassa.

”He näkevät, miten pahasti Putin on arvioinut tilanteen väärin. He pakenevat liikekannallepanoa ja ymmärtävät, etteivät voi enää matkustaa. He tietävät, että nykyaikaisen teknologian ja ulkoisten vaikutteiden saatavuutta rajoitetaan voimakkaasti”, Fleming selittää.

Hän kuitenkin varoittaa, että Venäjän ympäri Ukrainaa maanantaina tekemät ohjusiskut ovat osoittaneet Venäjän kykenevän yhä aiheuttamaan vahinkoa.

Lue lisää: Venäjä ampui maanantaina yli 80 ohjusta Ukrainaan, tämä iskuista tiedetään

Lue lisää: Presidentti Niinistö: ”On hyvin vaikeaa nähdä, mihin tämä sota voisi päättyä ja milloin”

Eristäytyneen Putinin päätöksenteko on osoittautunut virheelliseksi, Fleming toteaa.

Venäjän varhaisten voittojen sulettua ovat Ukrainan sodan kustannukset osoittautuneet sille järkyttäviksi sekä joukoille että sotakalustolle, tiedustelujohtaja sanoo.

”Me tiedämme, ja paikan päällä olevat venäläiskomentajat tietävät, että heidän varusteensa ja ammuksensa ovat loppumassa.”

”Sotakalusto on Venäjällä vähissä, ystävät sillä todellakin ovat vähissä, ja liikekannalle­pano on osoittanut, että siltä ovat myös joukot vähissä”, Fleming sanoo ja jatkaa, että hänen nähdäkseen on selvää, että venäläiskomentajat ovat huolissaan sotakoneistonsa tilasta. Fleming itse kuvailee heidän mielialojaan ”epätoivoisiksi”.

”Ja sen epätoivon voi nähdä venäläisessä yhteiskunnassa ja sotakoneistossa useilla tasoilla.”

Flemingin mukaan epätoivoisesta tilanteesta kertovat esimerkiksi liikekannallepanossa kokoon haalitut vangit ja miehet, joilla ei ole taistelukokemusta.

Vielä ei ole nähtävissä merkkejä siitä, että Venäjä aikoisi käyttää ydinaseita Ukrainassa, Fleming arvioi. Samanlaisia arvioita ovat antaneet muut yhdysvaltalais- ja länsiviranomaiset.

”Kaikki ydinasepuhe on hyvin vaarallista, ja meidän on oltava hyvin varovaisia siinä, kuinka puhumme asiasta”, Fleming sanoo.

”Toivoisin että näkisimme viitteitä, jos he suunnittelisivat sitä [ydinaseiden käyttöä] – mutta ollaan nyt todella selkeitä: jos he suunnittelisivat asiaa, se olisi katastrofi tavalla, josta moni on puhunut.”

Hän uskoo, että tilanteen kärjistymisen vaarat huolettavat myös Putinia.

”Mielestäni jotain osoittaa se, että hän ei ole tavoitellut näitä muita sodankäynnin muotoja.”