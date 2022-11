Aktivisti Lina Abu Akleh saapuu haastatteluun hautausmaalta. Hän käy siellä perheensä kanssa joka lauantai, jos vain on kotona Itä-Jerusalemissa.

Hautausmaalla on tuore hauta. Siihen haudattiin toukokuussa toimittaja Shireen Abu Akleh, Linan täti.

Selvyyden vuoksi Lina ja Shireen Abu Aklehiin viitataan jutussa heidän etunimillään.

Kaikki alkoi 11. toukokuuta, kun Lina sai aikaisin aamulla puhelun isältään Antonilta. ”Shireen on loukkaantunut, soita hänelle ja kysy vointia”, hän sanoi.

Toimittaja Shireen Abu Akleh työskenteli uutiskanava Al-Jazeeralle.

Lina yritti useaan kertaan soittaa tädilleen, maineikkaalle televisiokanava Al-Jazeeran journalistille. Puhelimeen ei vastattu.

Lina sai yhteyden tädin työtovereihin, jotka sanoivat, että Shireeniä oli osunut olkapäähän ja että häntä kuljetetaan sairaalaan, pois Palestiinan Jeninistä.

”Tuntui, ettei se olekaan kovin iso asia. Soitin kuitenkin muutaman minuutin päästä uudelleen, koska halusin tietää lisää tapahtumasta. Silloin tätini työtoveri itki ja huusi puhelimeen. Ymmärsin, että nyt on vakava paikka”, Lina Abu Akleh sanoo.

Pian asian vakavuus selvisi. Al-Jazeeran uutiset alkoivat kertoa toimittajansa kuolemasta.

Shireen Abu Akleh, 51, oli saanut luodin ohimoonsa ja kuollut heti. Hän oli raportoimassa Israelin ratsiasta pakolaisleirillä.

Hänellä oli yllään sininen liivi, jossa luki suurin kirjaimin PRESS.

Toimittaja Shireen Abu Khalil kuoli Israelin ampumiin luoteihin vuoden 2022 toukokuussa.

Tapahtumista ei ole epäselvyyttä. YK, sanomalehdet The New York Times ja The Washington Post sekä tutkivan journalismin sivusto Bellingcat päätyivät kaikki tutkimuksissaan siihen, että Shireen kuoli Israelin sotilaan ampumaan luotiin.

Oliko se vahinko?

Siitä ei ole varmuutta. Televisiokanava CNN:n riippumattoman tutkimuksen mukaan sotilas ampui Shireen Abu Aklehin tarkoituksella. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan sitä ei ole syytä epäillä.

Perhe haluaisi saada ampujan vastuuseen.

Lina alkoi kampanjoida tätinsä puolesta. Linalla ei ollut töitä, mutta hänellä oli kansainvälistä kokemusta ja yliopistotutkinto San Franciscosta.

Shireen Abu Akleh oli myös Yhdysvaltain kansalainen, joten oli luontevaa vaatia tutkintaa Yhdysvalloilta. Sitä ei kuitenkaan heti aloitettu.

Kesällä Lina perheineen tapasi Yhdysvalloissa kongressiedustajia. ”Oli tärkeää, että he pystyivät aistimaan surumme.”

Lina Abu Akleh sanoo, että Israelin sotilaat ampuivat tahallaan hänen tätinsä.

Asia ei kuitenkaan edistynyt. Lina on tyytymätön Yhdysvaltain hallinnon menettelyyn, sillä toimittajan murhassa on kyse myös sananvapaudesta.

Hän uskoo, että mikäli Shireen olisi kuollut esimerkiksi Ukrainassa, asiasta olisi aloitettu heti tutkinta. Asia muuttui hänen mukaansa aivan toiseksi, kun tappaja oli Israelin armeijan sotilas.

Syyskuun alussa Israelin armeija myönsi, että tappava luoti lähti ”suurella todennäköisyydellä” heidän sotilaansa aseesta, mutta kuolema oli vahinko eikä ketään aseteta asiasta syytteeseen.

Myös 57 Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraattijäsentä oli tyytymättömiä tulokseen. He vaativat ulkoministeri Antony Blinkeniä ja FBI:n johtajaa Christopher Wraytä aloittamaan kuolemantapauksen tutkinnan.

Lopulta maanantaina 14. marraskuuta Yhdysvallat ilmoitti avaavansa tutkinnan.

Abu Aklehin perhe ilmaisi tyytyväisyytensä tutkinnan aloittamiseen. Israel puolestaan kutsui Yhdysvaltain ilmoitusta ”symboliseksi eleeksi” ja ilmoitti, ettei ota osaa tutkintaan.

Palestiinalaisnaiset kantoivat Shireen Abu Aklehin kuvia Nablusissa Länsirannalla tämän kuolinpäivänä toukokuussa.

Israelin väistyvä pääministeri Jair Lapid totesi sanomalehti Haaretzille, että ”FBI tai mikään muukaan ulkomainen taho, olivatpa kuinka ystävällismielisiä tahansa, eivät kuulustele Israelin armeijan sotilaita”.

”Sanomamme on selkeä: Shireenin ampujat on saatava vastuuseen teostaan. Toinen viesti on se, ettemme halua minkään muun perheen joutuvan kokemaan sellaista tragediaa, jota perheemme on käynyt läpi”, Lina sanoo.

Viime kuukaudet ovat mullistaneet 27-vuotiaan Linan elämän.

Hän on palannut haastattelua edeltävänä iltana Ranskan Normandiasta. Siellä hän osallistui Toimittajat ilman rajoja -järjestön tilaisuuteen, jossa muistettiin kuolleita journalisteja.

Syyskuussa hän vastaanotti Shireenin puolesta Kansainvälisen lehdistöinstituutin IPI:n myöntämän sananvapauspalkinnon New Yorkissa. Hän osallistui myös tätinsä kuolemaa koskevan tutkintapyynnön jättämiseen kansainväliselle rikostuomioistuimelle Haagissa.

Viikkolehti Time nosti Linan 100 Next -listalle, jossa on eri alojen nousevia tähtiä ympäri maailmaa. Lehti luonnehti hänen ”antaneen kasvot kampanjalle, jonka tarkoituksena on saada Israel vastuuseen”.

”Silloin ymmärsin, että minua kuunnellaan ja että sanomani kantaa myös kansainvälisesti”, Lina sanoo.

Hän on käynyt puhumassa tätinsä kohtalosta ja sananvapaudesta myös Sveitsissä ja Marokossa. Tiedossa on seuraavaksi matka Roomaan.

Lina Abu Akleh kantaa Shireen Abu Aklehin kuvaa rinnassaan. He olivat läheisiä tosilleen.

Vaikka maisteriopinnot San Franciscossa käsittelivät ihmisoikeuksia, ei Lina ollut koskaan suunnitellut tämäntapaista uraa. ”Elokuussa Al-Jazeera-kanavan haastattelija kutsui minua ensi kertaa aktivistiksi. Asia yllätti, sillä olin kokenut olevani vain sureva veljentytär, joka vaatii oikeutta.”

Lina Abu Akleh korostaa, ettei aio esiintyä kaikkien palestiinalaisten puolestapuhujana. Hän keskittyy tätinsä asiaan ja kertoo ohessa näkemyksiään Palestiinan ja muun maailman suhteesta.

Aluetta on vaikea verrata maailman konfliktipesiin. ”Ei Palestiinassa ole konfliktia, vaan alue on pitkään ollut miehitettynä.”

Kansainvälistä yhteisöä Lina luonnehtii Palestiinan kysymyksissä kaksinaismoralistiseksi. Palestiinan ongelmille suljetaan helposti silmät tai niitä vääristellään.

Jaber Abbas maalasi Nasaretiin muistomuraalin Shireen Abu Aklehille toukokuun 16. päivänä.

Hänen mukaansa kansainvälinen yhteisö voi väittää ongelmaa taloudelliseksi ja jakaa Palestiinaan lisää rahaa, vaikka asia on toisenlainen. ”Muiden maiden vääryyksiin otetaan tiukemmin kantaa kuin Palestiinan, sillä monella maalla on täällä oma agendansa.”

Toisella puolella Israel laskee palestiinalaisten suorittavan alueella yli sata terroritekoa joka kuukausi. Lina ei halua kommentoida tätä asiaa.

Viime vuonna Time valitsi vaikuttajalistalleen El Kurdin kaksoset Mohammedin ja Munan, jotka olivat vuosia taistelleet perheensä talon puolesta Itä-Jerusalemissa vain parin kilometrin päässä Linan kodista.

”Meidän sukupolvemme palestiinalaiset ajavat eri asioita eri tavalla, mutta jokaisen sanoma on lopulta sama: ongelmiin on syynä Israelin miehitys”, Lina sanoo.

Mohammed El Kurdilla ja Lina Abu Aklehilla on yhteistä myös opiskelu Yhdysvalloissa. ”Siellä kehittyy tärkeä puhumisen ja vaikuttamisen taito.”

Lina on pohtinut Palestiinan tulevaisuutta, miehityksen loppumista ja mahdollista rauhaa. ”Shireen oli aina optimistinen. Hän muistutti, että kaikki imperiumit kaatuvat joskus.”