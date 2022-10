Yhdysvallat nopeuttaa Nasams-ilmapuolustusjärjestelmien toimittamista Ukrainaan. G7-maiden johtajat lupasivat tiistaina tukea Ukrainaa ”niin kauan kuin tarpeen on”.

Yhdysvallat kiirehtii Nasams-ilmapuolustusjärjestelmien toimittamista Ukrainaan, kertoi Valkoisen talon turvallisuusasioiden tiedottaja John Kirby tiistaina.

Yhdysvallat ja Ukraina sopivat ilmatorjuntajärjestelmien toimittamisesta jo aiemmin. Presidentti Joe Biden keskusteli Ukrainan tilanteesta maanantaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa, ja päätös toimitusten kiirehtimisestä tehtiin sen jälkeen.

Sopimuksen mukaan Yhdysvallat toimittaa yhteensä kahdeksan Nasams-patteristoa, joista kaksi Kirbyn mukaan ”hyvin pian” ja kuusi ilmeisesti ensi vuoden puolella. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Nasams on norjalais-amerikkalainen ohjusjärjestelmä, joka on käytössä myös Suomessa. Yhteen Nasams 2 -patteristoon kuuluu neljä ohjusyksikköä, joista jokaisessa on kolme ohjuslavettia. Jokaisessa lavetissa taas on kuusi Amraam-ohjusta. Lisäksi patteristoon kuuluu tutkayksikkö, tulenjohtoajoneuvo ja kamera-ajoneuvo.

Järjestelmästä on kehitetty myös uudempi Nasams 3 -versío.

Saksan puolustusministeri Christine Lambrecht kertoi puolestaan maanantaina, että Saksa kiirehtii lupaamiensa Iris-T-ilmatorjuntajärjestelmien toimittamista Ukrainaan.

Aiempien tietojen mukaan Saksa olisi toimittanut ensimmäiset patteristot vuoden loppuun mennessä. Lambrechtin mukaan ensimmäiset ovat kuitenkin ”valmiita tehokkaaseen puolustamiseen lähipäivinä”.

Rikkaiden G7-maiden johtajat lupasivat tiistaina tukea Ukrainaa ”niin kauan kuin tarpeen on”. Maaryhmän kanta oli vastaus Zelenskyin etäyhteydellä esittämään pyyntöön uusista ilmatorjunta-aseista.

”Kun Ukraina saa tarpeeksi nykyaikaisia ja tehokkaita ilmapuolustusjärjestelmiä, lakkaa Venäjän terrorin keskeinen elementti eli ohjusiskut toimimasta”, Zelenskyi perusteli.