Iranin mielenosoitukset riehuvat jo neljättä viikkoa.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat esittäneet huolensa Iranin turvallisuusjoukkojen väkivaltaistuneita mielenosoittajien tukahduttamistoimia kohtaan Länsi-Kurdistanin maakunnassa, brittilehti The Guardian kertoo.

Amnesty Internationalin mukaan maakunnan pääkaupungin Sanandajin turvallisuusjoukot ovat käyttäneet mielenosoittajia vastaan tuliaseita ja ampuneet kyynelkaasua ”umpimähkäisesti” myös ihmisten koteihin.

Naispuolinen mielenosoittaja Sanandajissa kertoi Guardianille, että meneillään oli Iranin vallankumouskaartin (IRGC) johtama ”verilöyly”.

"He ovat sulkeneet kaupungin ja teurastavat ihmisiä aseilla ja pommeilla vain siksi, että ihmiset huutavat vapauden puolesta”, nainen sanoi.

Moraalipoliisin pidättämän 22-vuotiaan kurdinaisen Mahsa Aminin kuoleman käynnistämät mielenosoitukset riehuvat Iranissa jo neljättä viikkoa. Mielenosoitukset ovat olleet erityisen voimakkaita juuri Aminin kotiseudulla Sanandajissa, jossa ihmisoikeusjärjestöt pelkäävät syntyneen paljon uhreja.

Huolimatta Iranin viranomaisten internetyhteyksiin kaupungissa kohdistamista häirintätoimista, on norjalainen ihmisoikeusjärjestö Hengaw saanut julkaistua videoita, joissa näkyy ilmeisesti tulitusta Sanandajissa.

Hengaw sanoi, että kaupungin lentokentälle oli saapunut yön aikana iranilaisia sotakoneita, ja erikoisjoukkoja kuljettavat bussit olivat matkalla paikalle muualta Iranista. Uutistoimisto Reuters raportoi videoista, jotka näyttävät panssarivaunuja kuljetettavan Iranin kurdialueille.

New Yorkissa sijaitseva Iranin ihmisoikeuskeskus (CHRI) sanoi, että samankaltaiseen tilanteeseen ajautumisen vaara on myös Iranin kaakkoisosan Sistanin ja Balutšistanin maakunnassa, jossa aktivistit sanovat yli 90 ihmisen kuolleen syyskuun 30. päivän jälkeen.

"Turvallisuusjoukkojen armottomat siviilien murhat Kurdistanin maakunnassa Sistanin ja Balutšistanin maakunnan verilöylyn jälkimainingeissa ovat todennäköisesti alkusoittoa tulevalle vakavalle valtiolliselle väkivallalle”, CHRI:n johtaja Hadi Ghaemi sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Reutersin lähteiden mukaan mielenosoituksissa on kuollut tähän mennessä ainakin 185 ihmistä, joiden joukossa on 19 alaikäistä. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan lisäksi satoja on loukkaantunut ja turvallisuusjoukot ovat pidättäneet tuhansia.

Iranin hallituksen mukaan yli 20 turvallisuusjoukkojen jäsentä on kuollut levottomuuksissa.

Maanantaina mielenosoitukset saivat tuulta alleen, kun Iranin öljyteollisuuden työntekijät liittyivät protesteihin. Twitteriin julkaistu kuvamateriaali näyttää, kuinka työntekijät tukkivat tien Bushehrin petrokemian tehtaalle Assaluyehissa ja huutavat ”kuolema diktaattorille”, viitaten Iranin hengelliseen johtajaan, suurajatolla Ali Khameneihin.

Alueviranomainen sanoi, että työntekijät protestoivat palkkoja koskevaa kiistaa, eivät Aminin kuolemaa. Väitteen todenmukaisuutta on hankala arvioida.

Iranilla on maailman neljänneksi suurimmat öljyvarannot, ja öljyteollisuus on sen talouden tukipilari. Öljytyöläisten lakot olivat tärkeä tekijä vuoden 1979 vallankumouksen onnistumisessa.

Samana päivänä Britannia ilmoitti määräävänsä pakotteita moraalipoliisia, Iranin poliisikomentajaa ja vallankumouskaartiin yhdistettyä Basij-miliisin päällikköä vastaan.

Iran vastasi pakotteisiin kutsumalla Britannian Iranin-suurlähettilään Simon Shercliffin puhutteluun. Iran kuvaili pakotteita ”perusteettomiksi” ja syytti Britanniaa sekaantumisesta maan sisäisiin asioihin.

Iranin viranomaiset ovat syyttäneet levottomuuksista ja väkivaltaisuuksista monenlaisia tahoja, mukaan lukien aseistettuja kurditaustaisia toisinajattelijoita, Yhdysvaltain ja Israelin toimijoita sekä ”ulkomailla asuvia iranilaispettureita”. Näyttöä ulkomaisten osallisuudesta ei ole esitetty.

Ranskan ulkoministeri Catherine Colonna sanoi, että Iranin viranomaiset ovat pidättäneet viisi Ranskan kansalaista sen jälkeen, kun Iranissa esitettiin video ranskalaisparista, joka tunnusti ”vakoilun”.

Viikkoa aiemmin Ranska kehotti kansalaisiaan poistumaan Iranista sanoen, että heitä uhkaavat mielivaltaiset pidätykset.

Mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen on saanut Euroopan unionin liittymään Yhdysvaltain, Britannian ja Kanadan joukkoon pakotteiden määräämisessä Iranin turvallisuusjoukkoja vastaan.

Colonna sanoi tiistaina EU:n sopineen edellispäivänä suunnitellun pakotepaketin ”teknisistä näkökohdista”.