Sotilasvallankumouksessa syrjäytetty Aung San Suu Kyin vankeustuomioiden pituus on nyt 26 vuotta.

Myanmarissa entinen siviilihallinnon johtaja Aung San Suu Kyi on tuomittu kuuden vuoden vankeusrangaistukseen, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP lähteisiinsä nojaten.

Aung San Suu Kyin katsottiin syyllistyneen ottaneen vastaan lahjuksia kahdessa eri tapauksessa. Tapauksista annettiin molemmista kolme vuotta vankeutta.

Toimittajat eivät ole päässeet seuramaan oikeudenkäyntiä ja Aung San Suu Kyin asianajajia on kielletty puhumasta medialle tapauksesta.

Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1991 voittanut Aung San Suu Kyin vankeusrangaistukset ovat nyt yhteensä 26 vuoden mittaisia. Maata hallitseva sotilasjuntta on masinoinut häntä vastaan lukuisia erilaisia syytteitä. Juntan hallitseman tuomioistuimen oikeudenkäynnit on käyty suljettujen ovien takana.

Aung San Suu Kyita vastaan on nostettu ainakin 18 muutakin syytettä. Pisimmillään hänet voitaisiin tuomita näiden syytteiden kautta lähes 190 vuoden vankeusrangaistukseen.

Juntan vastustajat pitävät syytteitä poliittisina ja valheellisina. Niiden tarkoituksena on heidän mukaansa estää Aung San Suu Kyita toimimasta politiikassa tai haastamasta juntan valtaa.

Aung San Suu Kyi on ollut asevoimien pidättämänä viime vuoden sotilasvallankaappauksesta asti. Hän aikoo valittaa tuomiostaan.

Vuoden 2021 helmikuussa tehty sotilasvallankaappaus hajotti Myanmarin orastaneen demokratiakehityksen. Vallankaappausta seuranneissa väkivaltaisuuksissa on tilannetta seuraavan Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) -järjestön mukaan kuollut ainakin yli 2 300 ihmistä. Lisäksi yli 28 000 ihmistä on joko pidätetty tai otettu kiinni.

Lisäksi yli miljoona ihmistä on joutunut pakenemaan maasta väkivaltaisuuksien ja hallinnon sortotoimien takia.