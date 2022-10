Tähän asti venäläisten vankien värvääminen on vaikuttanut olevan nimenomaan Wagner-ryhmän vastuulla, mutta nyt myös Venäjän puolustusministeriön kerrotaan aloittaneen värväyksen.

Venäjän on kerrottu jo kuukausien ajan lähettäneen vankeja sotimaan Ukrainaan, mutta nyt toiminta näyttää laajentuneen entisestään.

Uusimpien tietojen mukaan vankeja on alkanut värvätä myös Venäjän puolustusministeriö. Aikaisemmin värväyksistä on vastannut palkkasotilasyhtymä Wagner, jonka johtaja ja omistaja on ”Putinin kokiksi” kutsuttu Jevgeni Prigožin.

Viime aikoina esimerkiksi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on kertonut, että Venäjän isot tappiot Ukrainassa ovat ajaneet Prigožinin kaltaiset silovikit eli Putinia lähellä olevat voimahahmot arvostelemaan voimakkaasti Venäjän puolustusministeriön toimia.

Syyskuun lopussa kerrottiin, että vankeja olisi värvätty noin 11 000 ja että heistä kolmetuhatta olisi jo Ukrainassa. Tiedot perustuivat vankeja avustavan Rus sidjaštšaja -järjestön edustajan Olga Romanovan tietoihin.

Vankien värväämisestä on uutisoinut myös Latviassa toimiva venäläinen tutkivan journalismin sivusto Važnih istorii, joka tunnetaan englanninkielisellä nimellään iStories.

Tiistaina iStories-sivusto kertoi värväyksen kohteena olleiden vankien omaisilta saamiensa tietojen perusteella, että värväystoiminnan on aloittanut Wagnerin lisäksi myös Venäjän puolustusministeriö.

Saatujen tietojen mukaan vankeja värvätään ainakin kahdesta laitoksesta, joihin on keskitetty entisiä lainvalvontaviranomaisten työntekijöitä. Heille tarjotaan mahdollisuutta liittyä Venäjän Eteläisen sotilaspiirin pohjalta perustettuun niin kutsuttuun ”myrskypataljoonaan”.

Vankien omaiset kertovat iStoriesille, että Venäjän puolustusministeriön värvääjät saapuivat yhteen vankiloista syyskuun lopussa ja että heti seuraavana päivänä paikalle saapui myös Wagner-ryhmän värvääjiä. Molemmat pyrkivät rekrytoimaan vankeja omiin sotajoukkoihinsa Ukrainaan.

Vaikka raakuudestaan tunnetun ja ”Putinin salaiseksi yksityisarmeijaksi kutsutun” Wagner-ryhmän sotilaat ovat olleet merkittävässä roolissa Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan, on Prigožinin johtama Wagner-ryhmä kuitenkin irrallinen osa Venäjän hallinnon johtamasta asevoimista.

Tähän asti venäläisten vankien värvääminen on vaikuttanut olevan nimenomaan Wagner-ryhmän vastuulla. Prigožin itse kommentoi asiaa syyskuussa sanomalla, että ”sotimaan lähtee joko yksityisiä sotilasyrityksiä ja vankeja tai lapsiasi – päätä itse”.

Mediatietojen mukaan vangeille on luvattu vapautumista sen jälkeen, kun he ovat palvelleet kuusi kuukautta Wagnerin riveissä.

Venäjän puolustusministeriön kerrotaan tarjonneen vangeille samaa sopimusta kuin Wagner on tarjonnut: kuuden kuukauden palvelus, jonkinlainen palkka ja vapautumista palveluksen jälkeen.

Ihmisoikeuksia puolustava Gulagu.net on raportoinut Telegram-kanavallaan samanlaisista tiedoista liittyen Venäjän puolustusministeriön värväyksiin. Gulagu.netin tietojen mukaan puolustusministeriön värväämille vangeille olisi sanottu, että ”ehdot ovat samat kuin Wagner-ryhmässä, mutta selviytymismahdollisuudet ovat paremmat, koska värvättyjä ei lähetetä eturintamaan”.

iStoriesin mukaan puolustusministeriö olisi värvännyt ainakin yhdestä laitoksesta 60 vankia ”myrskypataljoonaan”, ja ensimmäiset vangit on haettu vankiloista tietojen mukaan tällä viikolla.