Yhdysvallat ei ole rohjennut avustaa Ukrainaa pitkän kantaman ohjuksilla eikä puolalaisilla hävittäjillä, Saksa puolestaan panttaa edistyksellisten panssarivaunujen antamista. Ironisesti Venäjästä on tullut merkittävä aseavun antaja Ukrainalle.

Kun Venäjä aloitti maanantaina mittavat kostoiskunsa ukrainalaisiin siviilikohteisiin, tuomitsivat länsimaat venäläisten toimet ”barbaarisina” sotarikoksina ja lupasivat entisestään avustaa Ukrainaa puolustamaan itseään muun muassa lisäämällä aseapua.

Länsimaiden todellinen valmius Ukrainalle annettavaan aseapuun punnitaan keskiviikkona, kun kymmenet maat Yhdysvaltojen johdolla kokoontuvat puimaan asiaa sotilasliitto Naton puolustusministerikokouksen ohessa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi jälleen länsimaihin lisäaseavun saamiseksi ja sanoi, että tärkeintä ukrainalaisille olisi nyt tehokkaiden ilmatorjuntajärjestelmien saaminen venäläisohjuksien torjumiseksi.

Ja apua onkin tulossa. Yhdysvallat lupasi kiirehtiä Nasams-ilmatorjuntajärjestelmän toimittamisessa. Norjalais-amerikkalaiseen Nasamsiin on luotettu esimerkiksi Washingtonin ja Helsingin ilmapuolustuksessa.

Nasams II -ilmatorjuntaohjusjärjestelmän ohjusyksikkö Hattulassa Parolannummen panssariprikaatissa 30. marraskuuta 2012.

Saksa puolestaan lupasi Ukrainalle Nasamsia kauaskantoisemman, Iris-T SLM -ilmapuolustusjärjestelmän, jonka ensimmäisten lähetysten kerrottiin saapuneen Ukrainaan jo tiistaina.

Niin Iris kuin Nasamskin on luvattu Ukrainalle jo aiemmin tänä vuonna, mutta Venäjän ohjusiskujen jälkeen niiden toimittamista luvattiin kiirehtiä.

Lisäksi Ukrainan odotetaan saavan Ranskalta ja Italialta Samp-T-ilmatorjuntajärjestelmiä lähikuukausien aikana.

Luvatut järjestelmät ovat ilmapuolustuksen aatelia. Esimerkiksi Samp-T kykenee lukittautumaan yhtäaikaisesti kymmeneen maaliin ja sen kantama lentokoneita torjuttaessa on yli sata kilometriä. Iris-T-järjestelmää valmistava saksalainen Diehl Defence -yhtiö puolestaan lupaa, että sen ilmatorjunta kykenee pudottamaan niin lentokoneen, helikopterit, risteilyohjukset kuin täsmäohjuksetkin.

Saksalainen ilmapuolustusjärjestelmä IRIS-T SLM yleisön tutkittavana Berliinissä kesäkuussa 2022.

Järjestelmät ovat parasta mitä rahalla saa, mutta ovatko ne riittävästi?

Puolustusvoimien pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri muistuttaa aluksi, että länsimaiden olisi pitänyt aloittaa mittava aseapu jo sodan alussa. Nyt apuun luvattujen ilmapuolustusjärjestelmien käyttöönottoa hidastaa sekin, että ukrainalaisilla ei ole niiden käytöstä kokemusta. Ilmatorjuntajärjestelmien toimittamista hidastaa myös aseiden rajallisuus länsimaissa: esimerkiksi saksalainen Diehl Defence ei kykene järjestelmiä kovin paljoa vuodessa edes valmistamaan.

Länsimaiden ilmapuolustusteknologiaa odotellessa Ukrainan on pitänyt turvautua macgyverismiin ja siihen, mitä on käytettävissä ollut. Asiantuntijoiden mukaan Ukraina onkin onnistunut pudottamaan venäläisiä ohjuksia ja lennokkeja tehokkaasti maan aseistukseen nähden.

Toveri pitää Iris- ja Nasams-järjestelmiä sinänsä tehokkaina, mutta koko Ukrainaa niillä ei voida suojata.

”Esimerkiksi Iriksellä voidaan suojata yhtä suurkohdetta kerrallaan. Suojattavia kohteita Ukrainassa on kymmeniä, ja siihen nähden luvattujen ilmapuolustusjärjestelmien määrät ovat riittämättömiä”, Toveri arvioi.

Pääesikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö, Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Martti J. Kari puolestaan muistuttaa, että yksin Ukrainan ilmapuolustuksen tukeminen ei riitä. Samalla olisi muistettava antaa myös aseapua rintamalle sekä jatkettava tiedustelutiedon antamista.

”Lisäksi energiainfrastruktuuri olisi kyettävä pitämään pystyssä. Kylmä talvi on tulossa, ja Venäjä on yrittänyt vaikuttaa mielipiteisiin iskemällä energiantuotantolaitoksiin. Toistaiseksi Venäjä ei ole terroripommituksillaan kuitenkaan tavoitteisiinsa päässyt, sillä iskut ovat vain lisänneet ukrainalaisten vastarintaa”, Kari toteaa.

Ironista kyllä, merkittävä aseavun toimittaja on ollut hyökkäyssodan aloittanut Venäjä. Venäläisjoukot kun ovat jättäneet jälkeensä runsaasti kalustoa ja ammustarvikkeita paetessaan ukrainalaisjoukkoja. Venäläisjoukoilta saadun sotakaluston hyvä puoli on se, että vaikka se ei laadultaan länsiteknologialle pärjää, ovat ukrainalaiset koulutettuja venäläisaseiden käyttöön ja huoltoon, niihin saa helposti varaosia ja venäläiset ovat kaupan päällisiksi jättäneet aseisiin myös suuret määrät ampumatarvikkeita.

”Venäläisten jättämä sotakalusto on ihan käypää materiaalia, vaikka onkin hieman vanhempaa. Se myös saadaan nopeasti takaisin rintamalle”, Kari sanoo.

Vaikka länsimaat ovat tällä viikolla luvanneet antavansa Ukrainalle avokätisesti aseapua, ei kaikkeen apuun silti olla edelleenkään valmiita.

Ukraina haluaisi erityisesti Yhdysvalloilta pidemmän kantaman ohjuksia Himars-raketinheittimiin. Nyt Ukraina yltää Himarseilla noin 80 kilometrin vastaiskuihin, mutta järjestelmään olisi saatavana myös 300 kilometrin kantaman ohjuksia.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on pelännyt, että Venäjälle ja Krimin niemimaalle yltävät ohjukset saisivat Venäjän presidentin Vladimir Putinin laajentamaan sotaa Ukrainan ulkopuolelle.

Vaikka mikään yksittäinen ase ei sotaa tule ratkaisemaan, on Ukraina saavuttanut Himarseilla merkittäviä voittoja venäläisistä jo lyhyemmänkin kantaman raketeilla. Niitä olisi tarjottava riittävästi, asiantuntijat sanovat.

”Himarsit ovat muuttaneet sodan luonnetta. Mutta tosiasia on se, että voittaakseen ukrainalaiset tarvitsevat paljon muutakin, kuten esimerkiksi panssarivoimaa, koulutettua jalkaväkeä sekä ilmatorjuntaa”, Toveri sanoo.

Yhdysvallat on antanut Ukrainalle tehokkaaksi todettuja Himars-raketinheitinjärjestelmiä. Ne voidaan varustaa myös kauaskantoisemmilla ohjuksilla. Kuva Latviasta syyskuulta.

Yhdysvallat on myös estänyt Puolan suunnitelmat omien Mig 29 -hävittäjien toimittamisesta Ukrainaan. Migit antaisivat Ukrainalle nopeasti lisää ilmaherruutta varsinkin, kun ukrainalaiset on koulutettu niitä lentämään.

Puolan ehdotuksen mukaan se olisi lähettänyt jo keväällä Migit Ukrainaan ja olisi saanut Yhdysvalloilta vastineeksi amerikkalaiskoneita. Yhdysvallat pelkäsi kuitenkin Nato-maan hävittäjien antamisen olevan liian tulenarka ehdotus.

Luovutettavissa puolalaiskoneissa olisi kyse 22:sta Mig 29 -hävittäjästä, jotka Puola osti Saksalta aikoinaan nimellisellä yhden euron hinnalla.

”En näkisi siinä mitään pahaa, että Puola voisi luovuttaa Mig 29 -hävittäjät Ukrainalle varsinkin, kun Venäjä terroripommittaa naisia ja lapsia. Laivueellinen Migejä tekisi Ukrainalle todella hyvää ja se voisi haastaa hyvin venäläiskoneet”, Kari toteaa.

Ukraina haluaisi Saksalta puolestaan Leopard-panssarivaunuja. Niitä on käytössä myös Suomessa. Leopardia pidetään ylivoimaisena venäläiskalustoon nähden, mutta Saksa ei ole halunnut niitä Ukrainalle antaa.

”Paine kasvaa kaiken aikaa sille, että Saksan liittokansleri Olaf Scholz löytäisi selkärankansa. Perustelu, jonka mukaan Leopardeja ei voida antaa, koska se on hyökkäysase, on lapsellinen. Venäläiset kun eivät pyytämällä peräänny. Saksassa varmaan herää myös mielleyhtymiä saksalaispanssareista Ukrainan maaperällä [toinen maailmasota], mitkä ovat vääriä, koska kyseessä on vain yksi fasisti ja se on Putin”, Toveri sanoo.

Venäjän viimeaikaiset ohjusiskut ovat kuormittaneet Ukrainan ilmatorjuntaa tuntuvasti, mutta asiantuntijat Kari ja Toveri eivät näe, että venäläishyökkäykset olisivat heikentäneet ukrainalaisjoukkojen tilannetta rintamalla. Viime aikoina Ukraina on edennyt erityisesti Harkovan ja Hersonin maakunnissa.

”Iskut voivat välillisesti vaikuttaa energiahuollon kautta, kaluston korjaamiseen voi tulla katkoksia ja kuljetukset voivat kärsiä. Mutta ei iskuilla ole suuremmin vaikutusta rintamataisteluihin”, Toveri arvioi.

”Ukrainan vastahyökkäystä tekevät jalkaväki ja panssariprikaatit kun taas ilmapuolustus hoitaa ilmapuolustusta. Eivät Venäjän hyökkäykset vaikuta Ukrainan toimiin rintamalla. Eikä Venäjällä oikein ole mitään, millä hyökätä rintamalla”, katsoo puolestaan Kari.