Iranin turvallisuusjoukot tappoivat syyskuun aikana protesteissa ainakin 23 lasta, kertoi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Väkivallan kohteena ovat erityisesti balutšien ja kurdien vähemmistöt.

Mielenosoittajia Bukanin kaupungissa Länsi-Azerbaidžanin maakunnassa. Länsi-Azerbaidžan on osa Iranin kurdialuetta. Ruutukaappaus UGC:n videolta, joka julkaistiin 12. lokakuuta.

Mahsa Amini haudattiin kotikaupunkiinsa Kurdistanin Saqueziin 17. syyskuuta. Osa naisista riisui hautajaisissa huivinsa, ja tilaisuus muuttui mielenosoitukseksi. BBC:n tarkistamien videoiden perusteella Iranin turvallisuuspalvelu avasi tulen mielenosoittajia päin.

Kuukausi myöhemmin mielenosoitukset ovat levinneet koko Iraniin. Niiden synnyinseudulla Kurdistanissa protestit ovat vain laajentuneet ja kiihtyneet. Samalla valtion otteet ovat koventuneet.

Keskiviikkona Iranin turvallisuusjoukot tappoivat kurdialueilla ainakin neljä mielenosoittajaa, Hengaw-järjestö kertoo. Lisäksi neljä Iranin vallankumous­kaartin jäsentä kuoli.

Iran Wire -uutissivuston kirjeenvaihtajan mukaan protestit esimerkiksi Saqquezissa ovat vain voimistuneet päivä päivältä ja levinneet pääaukioilta kaikkiin naapurustoihin. Iranin kansalliskaartin eli armeijan aseistettuja miehiä on “viiden metrin välein”.

CNN:lle videoviestin lähettänyt nainen kertoi puolestaan, että Sanandajssa turvallisuus­joukot ampuivat oikeilla tuliaseilla taloja päin.

Yhteensä Iranin mielenosoituksissa on kuollut jo yli 200 ihmistä, sanoi Norjassa sijaitseva Iran Human Rights -ihmisoikeusjärjestö keskiviikkona.

Kahden 16-vuotiaan tytön Nika Shakaramin ja Sarina Esmailzadehin kuolemat ovat saaneet paljon huomiota. Heidän lisäkseen mielenosoituksissa on kuollut useita muitakin teinejä ja lapsia.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin torstaina julkaiseman 19-sivuisen raportin mukaan ainakin 23 alaikäistä kuoli protesteissa vain kymmenessä päivässä välillä 20.–30. syyskuuta. Kuolleista 20 oli 11–17-vuotiaita poikia. Kuolleet tytöt olivat 16- ja 17-vuotiaita.

Suurin osa heistä kuoli Iranin turvallisuus­joukkojen ammuttua heitä. Monissa tapauksissa viranomaiset olivat painostaneet perhettä peittelemään lapsensa kuolemaan liittyviä yksityiskohtia tai valehtelemaan niistä ja esimerkiksi väittämään, että kuolema johtui kurdioppositiosta.

Todennäköisesti kuolleita on paljon enemmän, sillä protestit ovat jatkuneet läpi lokakuun. Esimerkiksi Hengaw kertoo seitsemänvuotiaan pojan kuolleen äitinsä käsivarsille sunnuntaina, kun turvallisuusjoukot ampuivat väkijoukkoon.

Lisäksi valtio on pidättänyt satoja lapsia. Ihmisoikeusjuristi Hassan Raisi kertoi Iran Wire -uutissivustolle, että osa lapsista on päätynyt aikuisten huumerikollisten pidätys­keskuksiin.

Yhdysvaltalaisiranilainen ihmisoikeusaktivisti Hamid Yazdan Panah kirjoitti, että regiimi on ottanut mielenosoituksissa kohteekseen erityisesti vähemmistöt, jotka ovat kohdanneet jo ennestään sortoa ja poliittista väkivaltaa.

Esimerkiksi protestien verisin yhteenotto tapahtui Sistan ja Balutšistanin maakunnan pääkaupungissa Zahedanissa syyskuun viimeinen päivä. Amnestyn mukaan ainakin 66 mielenosoittajaa, ohikulkijaa ja rukoilijaa kuoli veriperjantaiksi nimettynä päivänä.

Yhteensä Zahedanissa on kuollut mielenosoitusten aikana ainakin 82 ihmistä, järjestö sanoo.

Sistan ja Balutšistan on Iranin köyhin maakunta, ja sen asukkaat kuuluvat pääosin balutši-vähemmistöön. Balutšit ovat pääosin sunneja, kun Iranin islamilaisen regiimin virallinen uskonto on shiialaisuus. Esimerkiksi Iranin valtionvirkoihin pääsy edellyttää uskollisuuden tunnustamista Iranin valtionuskonnolle.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat myös dokumentoineet balutšien teloitusmäärien kasvaneen.

Regiimin vastaisia mielenosoittajia Sanandajn kaduilla.

Myös Iranin länsiosissa elävistä kurdeista enemmistö on sunneja. Kurdistanissa regiimi on viime viikkoina kerännyt suuria määriä turvallisuus- ja sotajoukkoja valvomaan muun muassa maakunnan pääkaupunkia.

”Sitä mitä tapahtuu Kurdistanissa, ei voi verrata mihinkään muuhun”, Iranian Wire -lehden kirjeenvaihtaja sanoi.

Kurdistanin maakunnalla ja kurdialueilla on protesteille suuri symbolinen merkitys, sillä Aminin synnyinseutu on mielenosoitusten synnyinpaikka. Myös mielenosoitusten iskulause – naiset, elämä, vapaus – on alun perin kurdia ja kurdien käyttämä (Jin, Jiyan, Azadi).

Kurdiktivisti Elif Saricanin mukaan on perustavan­laatuisen tärkeää tiedostaa, että Amini tapettiin nimenomaan ”kurdinaisena”. Hän kertoi The New Arab -uutissivustolle, että kurdinaiset kohtaavat lisätyn väkivallan kerroksen.

Sen lisäksi, että Iranin valtio keskittää nyt väkivaltaa Iranin kurdikaupunkeihin, on se lähettänyt suuria armeijajoukkoja Irakin Kurdistanin rajalle.

Sussexin yliopiston vanhemman luennoitsijan Kamran Matinin mukaan on raportoitu, että Iran saattaisi käynnistää suuren hyökkäyksen niin kutsumilleen Iranin kurdiopposition leireille Irakissa.

”Tämä vaikuttaa regiimin yritykseltä viedä huomio pois protesteista ja myös provosoida kurdiryhmiä aseelliseen yhteenottoon saadakseen tekosyyn koventaa otteitaan mielenosoituksissa kaupungeissa”, hän sanoo saksalaisen Deutche Wellen videolla.

Protestien aikana Iran on toistuvasti tehnyt iskuja kurdiopposition kohteisiin Irakissa, ja sen ilmaiskuissa on kuollut useita ihmisiä.