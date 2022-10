Saksan tietoturvaviraston johtajaa Arne Schönbohmia uhkaa erottaminen liian läheisten Venäjä-kytkösten vuoksi, saksalaismediat kertovat.

Saksan sisäministeri Nancy Faeser aikoo erottaa maan tietoturvaviraston johtajan Arne Schönbohmin liian läheisten Venäjä-yhteyksien vuoksi. Asiasta uutisoivat lähteidensä pohjalta muun muassa saksalainen televisiokanava ZDF ja iltapäivälehti Bild. Asiasta on kirjoittanut myös Politico-uutissivusto.

”Parhaillaan tutkitaan, miten nopeasti johtaja voidaan vaihtaa”, Bild kertoo Faeserin sanoneen läheisilleen.

Faeserilla ja Schönbohmilla oli tarkoitus olla tämän viikon torstaina yhteinen tiedotus­tilaisuus, jossa olisi esitelty tietoturvaviraston tämänvuotinen raportti, mutta se on saksalais­medioiden tietojen mukaan peruttu.

Sisäministeriö on kertonut ottavansa ”viikonlopun aikana uutisoidut tiedot vakavasti”. Tiedustelupalveluiden toimintaa valvovan valiokunnan johtaja Konstantin von Notz on sanonut, että ”väitteet pitää tutkia perinpohjaisesti”.

Kuohunta Schönbohmin ympärillä alkoi viime viikolla ZDF-kanavan ohjelmasta.

Siinä paljastettiin, että Schönbohmin vuonna 2012 perustama Saksan kyber­turvallisuus­neuvosto on ollut venäläisten yritysten ja Moskovan tiedustelupalvelun vakoilun ja vaikuttamisen alaisena. Schönbohm toimi neuvoston puheenjohtajana vuoteen 2016 saakka.

Yksi kyberturvallisuus­neuvoston jäsenistä on ollut Protelion-niminen yritys, joka on tarjonnut tietoturva­järjestelmiä saksalaisille yrityksille ja poliitikoille. Protelion on väittänyt järjestelmiensä olleen valmistettu Saksassa, vaikka todellisuudessa ne ovat tulleet venäläiseltä Infotecs-yritykseltä, ZDF kertoo. Infotecsin on perustanut entinen KGB-agentti.

Kyberturvallisuus­neuvoston nykyinen johto on kutsunut väitteitä ”naurettaviksi” ja kertonut, ettei Protelion tai Infotecs ole ollut missään tekemisissä neuvoston kanssa kesäkuun 2020 jälkeen. Sen jälkeen yritysten edustajien kanssa ei ”ole ollut keskusteluja tai yhteisprojekteja”, neuvosto sanoo.