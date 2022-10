Mahathir Mohamad oli Malesian pääministeri vielä 94-vuotiaana. Nyt hän asettuu ehdolle ennenaikaisesti järjestetyissä vaaleissa ja tavoittelee jälleen valtaa.

Malesiassa pitkään käynnissä ollut poliittinen kriisi on johtanut siihen, että maan pääministeri Ismail Sabri Yaakob ilmoitti maanantaina hallituksen hajottamisesta ja uusien parlamenttivaalien järjestämisestä. Vaalit järjestetään 60 päivän sisällä pääministerin ilmoituksesta.

Kaakkois-Aasian valtiossa on ollut kahden vuoden ajan käynnissä poliittinen kriisi, jossa pääministeri on vaihtunut kahteen kertaan ja hallituksen sekä hallituksessa mukana olevien puolueiden kokoonpano on vaihdellut.

Poliittista kaaosta on aiheuttanut muun muassa kiistely siitä, miten maan hallitus on hoitanut koronaviruspandemian aiheuttamat vaikeudet.

Pääministeri Ismail edustaa konservatiivipuolue Umnoa, ja hän toivoo, että puolue saa ennenaikaisesti järjestetyissä vaaleissa merkittävän vaalivoiton. Sen turvin Umno toivoo pääsevänsä muodostamaan uuden vahvemman hallituksen.

Uudet vaalit avaavat mahdollisuuden kuitenkin myös muille puolueille tavoitella valta-asemaa. Ennen Ismailia maan pääministerinä toimi malaijinationalistisen puolueen Bersatun johtaja Muhyiddin Yassin, joka joutui eroamaan elokuussa 2021 parlamentin annettua hänelle epäluottamuslauseen.

Muhyiddiniä pääministerin paikalla maaliskuuhun 2020 asti edelsi puolestaan hänen entinen puoluetoverinsa Mahathir Mohamad, joka erosi kesällä 2020 Bersatusta ja perusti uuden puolueen.

Tulevissa vaaleissa Mahathir edustaa uutta Gerakan Tanah Air -nimistä vaaliliittoa, jonka nimi kääntyy suomeksi ”kotimaan liikkeeksi”. Langkawin saarta parlamentissa edustava Mahathir ilmoitti alkuviikosta asettuvansa ehdolle myös tulevissa vaaleissa, mikä nousi kansainväliseksi uutiseksi, sillä Mahathir on tällä hetkellä 97-vuotias. Asiasta kirjoittivat muun muassa CNN ja The Guardian.

Mahathir on Malesian politiikan todellinen konkari, joka toimi pääministerinä yhtäjaksoisesti vuosina 1981–2003 ja nousi uudestaan valtaan vuonna 2018, kun hänen puolueensa otti šokkivoiton viime vaaleissa.

Hän oli 94-vuotias joutuessaan luopumaan pääministerin paikasta, ja tuolloin hän oli maailman vanhin vaaleilla valittu johtaja. Mahathir nousi Suomessakin otsikoihin antaessaan neuvoja Sanna Marinille, joka oli samaan aikaan maailman nuorin pääministeri.

On epätodennäköistä, että Mahathirin liittouma nousee suureksi ryhmittymäksi tulevissa vaaleissa. Ehdokkuudestaan ilmoittaessaan 97-vuotias politiikan veteraani ei kuitenkaan suostunut vielä kertomaan, olisiko hän puolueensa pääministeriehdokas, jos asia tulisi ajankohtaiseksi.

”Emme ole päättäneet, kenestä tulee pääministeri, koska pääministeriehdokas on oleellinen vain, jos voitamme”, Mahathir sanoi.

Jos Mahathirista tulisi maansa pääministeri, hän tekisi jälleen uuden ikäennätyksen. Jo tällä hetkellä hän kahdeksanneksi vanhin elossa oleva henkilö, joka on toiminut maansa poliittisena johtajana. Viime kuussa Mahathir joutui sairaalaan koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi.