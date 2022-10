Svjatlana Tsihanouskaja toivoo EU:lta vahvempia pakotteita Valko-Venäjää kohtaan.

Valko-Venäjän maanpaossa elävä oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja arvioi torstaina EU-parlamentissa, että valkovenäläisten joukkojen lähettäminen taistelemaan Venäjän rinnalla Ukrainassa olisi maan johtajalle Aljaksandr Lukašenkalle ”poliittinen itsemurha”.

”Valkovenäläiset sotilaat eivät taistele ukrainalaisia vastaan. He vaihtavat puolta tai karkaavat. Lukašenkaa on jatkuvasti muistutettava, että hän maksaa kovan hinnan, jos hän tukee Venäjän hyökkäystä”, Tsihanouskaja sanoi parlamentin ulkoasiain­valiokunnalle.

Tsihanouskaja vertasi myöhemmin tiedotustilaisuudessaan Lukašenkan valtaa kolmijalkaiseen tuoliin.

”Ne kolme jalkaa ovat Vladimir Putinin tuki, väkivaltakoneisto ja raha. Väkivaltakoneisto tukee Lukašenkan hallintoa, koska se takaa sille valta-aseman ja taloudellisia etuja, mutta sekään ei kannata Valko-Venäjän viemistä sotaan.”

Tsihanouskaja on Brysselissä usean päivän vierailulla hakemassa tukea oppositio­liikkeelle.

Tsihanouskajalle myönnettiin vuonna 2020 EU-parlamentin Saharov-palkinto, joka annetaan vuosittain tunnustuksena ihmis- ja perusoikeuksien puolesta tehdystä työstä.

Valko-Venäjää itsevaltaisesti hallitseva Lukašenka ilmoitti maanantaina, että Valko-Venäjä ja Venäjä perustavat yhteiset alueelliset joukot. Hänen mukaansa on hyvä ymmärtää, että jos haluaa rauhaa, on valmistauduttava sotaan.

Lukašenkan mukaan Ukraina suunnittelee hyökkäystä Valko-Venäjälle. Ukrainan ulkoministeriö tyrmäsi väitteet.

Ilmoitus alueellisista joukoista jätti auki sen, minne nämä joukot perustetaan ja mistä määristä on kyse.

Valko-Venäjällä on Ukrainan sodan alusta lähtien ollut venäläissotilaita. Naton arvion mukaan heitä oli maassa noin 30 000 ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ”sotaharjoitusten” varjolla.

Valko-Venäjä myös salli Venäjän siirtää joukkojaan maansa kautta Venäjän hyökätessä Ukrainaan.

”Lukašenka yrittää laillistaa Venäjän joukkojen läsnäolon. Sitä pitäisi kutsua oikealla nimellä, miehitykseksi”, Tsihanouskaja sanoi.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau arvioi tiistaina HS:n haastattelussa, että Venäjä saattaa suunnitella uutta yritystä hyökätä pääkaupunki Kiovaan Valko-Venäjän kautta.

Tsihanouskaja toivoo EU:lta vahvempia pakotteita Valko-Venäjää kohtaan, esimerkiksi niiden kohdistamista tuomareihin ja syyttäjiin, jotka passittavat Lukašenkan vastustajia vankilaan.

EU on julkistanut viisi erillistä pakotepakettia, jossa kohteena on muun muassa valkovenäläisiä hallinnon edustajia ja rahoituslaitoksia. Henkilöistä listalla on jo muun muassa Lukašenka sekä syyttäjälaitoksen johtaja.

Tsihanouskaja sanoi ymmärtävänsä, että Valko-Venäjän tilanne on jäänyt Ukrainan varjoon. Hän pyysi silti EU:ta muistamaan, millä vauhdilla vankilat ovat täyttyneet poliittisista vangeista.

Tsihanouskaja varoitti EU:ta ryhtymästä kaupantekoon Lukašenkan kanssa esimerkiksi niin, että pakotteita lievennettäisiin, jos tämä vapauttaa vangittuja.

”Älkää uskoko häntä. Hän vain ottaa rahat ja alkaa taas pidätyttää viattomia ihmisiä.”

Poliittisista syistä vangittuina Valko-Venäjällä on nyt 1 300 ihmistä, heidän joukossaan Tsihanouskajan puoliso Sjarhei sekä juuri Nobelin rauhanpalkinnon saanut ihmisoikeusaktivisti Ales Bjaljatski.

Tsihanouskaja oli Valko-Venäjän opposition ehdokkaana vuoden 2020 presidentin­vaaleissa. Hän lähti ehdokkaaksi sen jälkeen, kun hänen miestään ja muita opposition jäseniä oli estetty olemasta ehdolla.

Lukašenka julistautui voittajaksi ilmeisen vilpillisissä vaaleissa, jonka jälkeen Svjatlana Tshihanouskaja lähti maanpakoon Liettuaan.

Tsihanouskaja toivoi parlamentissa, että maanpaossa oleva, oppositiovoimista koottu ja hänen johtamansa hallitus saisi Valko-Venäjän virallisen hallituksen aseman ulkomailla.

”Älkää sanoko Lukašenkaa presidentiksi tai hänen hallitustaan Valko-Venäjän hallitukseksi. Kyse on Lukašenkan hallituksesta, ei Valko-Venäjän.”